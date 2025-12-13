Ako želite imati sretan i zdrav život stručnjaci kažu da se trebate seksati češće nego što mislite

Redoviti seks može donijeti brojne mentalne i fizičke prednosti, ali iznenađujuće mnogo ljudi ga nedovoljno prakticira. Prema istraživanju tvrtke The Handy, gotovo jedna od pet odraslih osoba uopće nije seksualno aktivna. Stručnjaci upozoravaju da ovakav način života može povećati rizik od depresije i tjeskobe, prenosi New York Post.

Seksualni terapeut i psihijatar dr. Sham Singh objašnjava da nedostatak seksualne aktivnosti može povećati frustraciju i pojačati tjeskobu ili razdražljivost. Također, društveni pritisak i sram mogu dodatno narušiti mentalno zdravlje osobe. Osim psiholoških posljedica, suzdržavanje od seksa može utjecati i na fizičko zdravlje:

Lošije zdravlje srca

Povišeni stres i napetost mišića

Problemi s koncentracijom

Niža razina energije i smanjen apetit

Studija objavljena u Journal of Sexual Medicine (2023.) otkrila je da su žene u dobi od 20 do 59 godina koje su imale seks manje od jednom tjedno bile izložene većem riziku od rane smrti. Razlog je povećana razina proteina povezanog s upalom, što može oštetiti zdrava tkiva i organe.

Aplikacija za spojeve Feeld otkrila je zanimljive statistike. Generacija Z ima seks u prosjeku tri puta mjesečno, isto kao i baby boomeri. Generacija X i milenijalci su nešto aktivniji, s prosječno pet odnosa mjesečno. Ako želite poboljšati svoje fizičko i mentalno zdravlje, stručnjaci savjetuju – ne zanemarujte važnost redovite seksualne aktivnosti!