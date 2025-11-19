Izbjegnite nemiran san: Ove namirnice nikako nemojte jesti prije spavanja!

Određene namirnice i pića koje konzumiramo tijekom dana mogu značajno utjecati na kvalitetu našeg sna. Ono što jedemo prije spavanja ponekad može ometati opuštanje tijela i uma, otežavajući uspavljivanje ili izazivajući nemiran san. Stoga je važno obratiti pažnju na prehrambene navike ako želimo miran i kvalitetan odmor. Ako ste gladni prije spavanja, brzi zalogaj može se činiti kao očiti izbor. Međutim, jedna stručnjakinja za spavanje upozorila je da jedenje tri specifične vrste hrane može biti uzrok "nemirnog sna", stoga ih je možda vrijedno izbjegavati prije nego što legnete u krevet.

Iako se lako zanemaruje, Rosey Davidson, autorica i savjetnica za spavanje u Just Chill Baby Sleep, naglasila je da naš izbor hrane često utječe na kvalitetu sna koju dobivamo svake noći. Stavke koje sadrže aminokiselinu nazvanu "triptofan" povezane su s poboljšanim snom, ali sasvim je druga priča za hranu s visokim udjelom masti, šećera ili začinjenu hranu. "Hrana igra važnu ulogu u tome koliko dobro spavamo jer može utjecati na naše hormone i probavu. Hrana bogata triptofanom, magnezijem ili melatoninom može potaknuti opuštanje i bolji san. Na primjer, ugljikohidrati mogu pomoći triptofanu da dođe do mozga, podržavajući proizvodnju serotonina i melatonina, koji nam pomažu da zaspimo. Dobro uravnotežena večera koja sadrži proteine, zdrave masti i ugljikohidrate također može stabilizirati razinu šećera u krvi, smanjujući vjerojatnost buđenja tijekom noći", objasnila je Davidson.

No, dodala je postoje neke namirnice koje treba izbjegavati navečer, piše Daily Express. "Začinjena hrana može uzrokovati žgaravicu i nelagodu, što može poremetiti san. Obroci s visokim udjelom masti mogu uzrokovati probavne smetnje, otežavajući usnivanje, dok konzumiranje previše šećera ili kofeina neposredno prije spavanja može previše stimulirati tijelo i odgoditi početak sna. Slatke grickalice mogu dovesti do skokova i padova šećera u krvi, što potencijalno može uzrokovati noćna buđenja, dok teški proteinski obroci mogu usporiti probavu i rezultirati nemirnijim snom", rekla je.

Mnogi stručnjaci slažu se s Davidson. U studiji iz 2011. znanstvenici su istraživali odnos između konzumiranja određene hrane i obrazaca spavanja među 440 studenata medicine. Iako su šanse za dobar noćni san bile 2,5 puta veće kod unosa soje, negativni učinci su uočeni kod konzumiranja papaje i začinjene hrane. S druge strane, jedno istraživanje iz 2016. godine također je pokazalo da odrasli koji su se hranili dijetom bogatom zasićenim mastima i šećerom, a siromašnom vlaknima, doživljavali su lakši i manje osvježavajući san s češćim prekidima.

Također je utvrđeno da konzumacija napitaka s kofeinom, poput kave i alkohola, može pogoršati kvalitetu sna. Osim toga, Davidson je prepoznala nekoliko namirnica koje vam mogu zaista pomoći pri snu, iako se istraživanja na tu temu još uvijek razvijaju. "Kivi je privukao pozornost zbog svog potencijala za poboljšanje kvalitete sna. Smatra se da kivi ima visok udio serotonina, prekursora melatonina, koji regulira cikluse spavanja i buđenja. Ima visok udio antioksidansa i folata koji mogu koristiti funkciji mozga i tako podržati regulaciju sna. Iako su istraživanja još uvijek u nastajanju, dodavanje kivija u večernji međuobrok kao dio uravnotežene prehrane definitivno neće naštetiti", objasnila je.

Na popisu hrane koja može poboljšati san našle su se i trešnje koje su prirodno bogate melatoninom te i banane koje sadrže magnezij, kalij i triptofan za opuštanje mišića i živaca. Zob je još jedan odličan izbor jer je bogata melatoninom i složenim ugljikohidratima, što pomaže proizvodnji serotonina. "Orašasti plodovi, poput badema i oraha, puni su magnezija i melatonina, dok je puretina izvrstan izvor triptofana. Čaj od kamilice također je vrijedan spomena jer sadrži apigenin, antioksidans koji može smanjiti nesanicu i potaknuti opuštanje", objasnila je stručnjakinja.

Unatoč tome, Davidson je naglasila da fokusiranje na određenu hranu kao "lijek" za probleme sa spavanjem nije korisno. Umjesto toga, preporučila je holistički pristup koji uključuje zdravu prehranu, dosljedne rutine spavanja, tjelesnu aktivnost, izlaganje svjetlu i emocionalno blagostanje. "Vrijeme je također važno: završavanje obroka 2-3 sata prije spavanja, izbjegavanje teških obroka kasno navečer i stvaranje umirujuće rutine prije spavanja može napraviti značajnu razliku. Davanjem prioriteta ovim stvarima možemo poboljšati kvalitetu sna i cjelokupno zdravlje bez potrebe da se oslanjamo na određenu 'čudotvornu' hranu", zaključila je.