Odlazite u krevet s mokrom kosom? Stručnjaci otkrivaju zašto biste to trebali prestati raditi!

Ako imate dugu kosu, vjerojatno ste barem jednom istrčali iz kuće s mokrom glavom ili se nakon tuširanja samo srušili u krevet pa što bude. A onda se u glavi javi bakin glas: 'Nemoj van s mokrom kosom, dobit ćeš upalu pluća!' Koliko god ta rečenica zvučala uvjerljivo, liječnici kažu kako se od same mokre kose ne možete razboljeti. Da biste se prehladili, potreban je uzročnik, odnosno virus. Ipak, mokra kosa može biti neugodna, a u nekim situacijama može stvoriti uvjete u kojima se određeni mikroorganizmi lakše razmnožavaju. Drugim riječima: nije opasno kao što su nas plašili, ali nije ni potpuno bezazleno, ovisi gdje ste i što radite, otkrivaju stručnjaci za Cleveland Clinic.

Prema obiteljskom liječniku dr. Matthewu Goldmanu, mokra kosa nije uzrok prehlade jer prehladu uzrokuje mikroorganizam, poput virusa. Ono što često stvara dojam da se možete razboljeti od mokre kose jest zimski kontekst: hladnije vrijeme pogoduje širenju nekih virusa, a zimi se ljudi više zadržavaju u zatvorenim prostorima, gdje se infekcije koje se prenose zrakom lakše šire s osobe na osobu. Dakle, nije vaša kosa krivac, nego bliski kontakt i boravak u zatvorenome.

Kada onda mokra kosa može postati problem? Dr. Goldman upozorava na kombinaciju topline i vlage, primjerice kad vam je kosa često mokra od znoja ili ste u toploj klimi pa je vlasište dugo vlažno. Bakterije i gljivice vole takve uvjete pa je veća šansa za iritacije i infekcije ako 'pokupite' mikroorganizam i onda mu na glavi stvorite idealan mali staklenik.

Slično vrijedi i za odlazak na spavanje s mokrom kosom. Vlažna kosa na jastuku i toplina tijela mogu omogućiti lakše preživljavanje i rast bakterija i gljivica na posteljini, a to kod nekih ljudi može povećati rizik od problema s vlasištem. Stručnjaci navode primjere poput gljivičnih infekcija vlasišta (tinea capitis), stanja povezanih s kvasnicama (npr. malassezia folikulitis) te, u osjetljivih osoba, tu su i potencijalni rizici povezani s plijesnima oko posteljine. Opet, ključno je naglasiti: mokra kosa sama po sebi nije 'zaraza', ali može pomoći da se nešto što je već prisutno lakše razvije.

Tu je i drugi, puno češći problem: oštećenje kose. Mokra vlas je osjetljivija i sklonija pucanju, a spavanje s vlažnom kosom, osobito ako je zategnuta u punđu ili pletenicu, povećava trenje i napetost pa kosa može izgledati beživotnije i lomljivije. Zato je najbolji savjet vrlo jednostavan: kad god možete, idite spavati sa suhom kosom, a ako baš morate leći s vlažnom, birajte jastučnicu koja manje zadržava vlagu, npr. svila ili materijali koji 'dišu'.