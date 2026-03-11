RECEPT DANA Zdrava bajadera: Prirodna verzija popularne slastice bez rafiniranog šećera

Ako volite bogate čokoladne kolače, ali tražite prirodniju i nutritivno bogatiju verziju, ova zdrava bajadera odličan je izbor. Kombinacija heljde, orašastih plodova i datulja daje pun okus i prirodnu slatkoću, bez potrebe za dodatnim šećerom. Priprema je jednostavna, ne zahtijeva pečenje, a rezultat je sočan kolač koji podsjeća na klasičnu bajaderu – samo u zdravijem izdanju. Recept je podijelila food blogerica @teruskav. Uživajte!

Sastojci:

400 g sirove heljde

400 g oraha ili lješnjaka (može i kombinacija)

450 g datulja

1 dl ruma ili vode

1 žlica kokosova ulja

4 žlice kakao praha

Za čokoladni preljev:

100 g tamne čokolade

1 žlica kokosova ulja

Priprema: Heljdu i orahe namočite navečer u vodi. Sljedeći dan heljdu dobro isperite i ocijedite. Ako su datulje mekane, nije ih potrebno namakati. U slučaju da su suhe, kratko ih namočite u vrućoj vodi kako bi omekšale. Sve pripremljene sastojke stavite u sjeckalicu ili blender i miksajte dok ne dobijete kompaktnu smjesu. Polovicu smjese odvojite u posebnu posudu i u nju umiješajte kakao prah kako biste dobili tamni sloj. Kalup dimenzija 28 × 18 cm obložite papirom za pečenje. Najprije rasporedite svijetli sloj smjese i lagano ga poravnajte. Na njega rasporedite tamni kakao sloj i također ga izravnajte. Otopite 100 g tamne čokolade i dodajte žlicu kokosova ulja. Dobivenu glazuru ravnomjerno prelijte preko kolača. Kolač stavite u hladnjak dok se ne stegne, a zatim ga narežite na kocke i poslužite.