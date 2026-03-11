Liječnik savjetuje da ovu namirnicu jedete svako jutro: Može pomoći u smanjenju rizika od raka debelog crijeva

Prehrana igra važnu ulogu u očuvanju zdravlja crijeva, a prema riječima liječnika Justina Stebbinga, redovita konzumacija jedne jednostavne namirnice mogla bi pomoći u smanjenju rizika od određenih oblika raka debelog crijeva. Ovaj profesor biomedicinskih znanosti, sa Sveučilišta Anglia Ruskin, upozorio je da je posljednjih godina zabilježen porast slučajeva raka debelog crijeva među osobama mlađima od 55 godina. Značajnu ulogu u tom trendu imaju neprikladne prehrambene navike, a osobito sve veća konzumacija prerađene hrane.

Prema njegovim riječima, nova istraživanja sugeriraju da bi jedenje jogurta mogao imati pozitivan učinak za crijevni mikrobiom. Crijevni mikrobiom sudjeluje u probavi, utječe na imunološki sustav i može imati važnu ulogu u razvoju bolesti. Održavanje zdrave ravnoteže bakterija pomaže u smanjenju upalnih procesa, koji su jedan od čimbenika povezanih s nastankom raka. Jogurt sadrži žive kulture korisnih bakterija, među kojima su Lactobacillus bulgaricus i Streptococcus thermophilus, koje mogu pomoći u održavanju te ravnoteže u crijevima, prenosi theconversation.com.

Rezultati znanstvenog istraživanja provedenog kroz nekoliko desetljeća i na više od 150 000 ljudi pokazali su povezanost između konzumiranja dvije ili više porcije jogurta tjedno i smanjenog rizika za razvoj određenog agresivnog oblika raka debelog crijeva. Stručnjaci ipak naglašavaju da jogurt sam po sebi ne može spriječiti rak. Zdrav način života, uravnotežena prehrana, tjelesna aktivnost i izbjegavanje štetnih navika i dalje su ključni čimbenici u očuvanju zdravlja i smanjenju rizika od bolesti. Prehrana koja uključuje redoviti unos jogurta povezana je i sa smanjenim rizikom kardiovaskularnih bolesti i dijabetesa te nižim razinama krvnog tlaka.