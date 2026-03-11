Jupiter kreće naprijed i donosi sudbinski preokret, ova 3 znaka čeka novac i velika sreća
Nakon mjeseci stagnacije i preispitivanja, astrološka klima donosi snažan val optimizma i napretka. Jupiter, planet sreće i ekspanzije, završava svoj retrogradni hod, otvarajući vrata prilikama u ljubavi, karijeri i financijama za sve znakove.
Strijelac: Strijelcima se smiješe pozitivni pomaci u partnerstvima, kako poslovnim tako i ljubavnim. Pregovori i dogovori teku glađe, a iskrenost i uzajamna podrška jačaju sve važne odnose u njihovom životu.
Djevica: Djevice doživljavaju profesionalni zamah, posebno u područjima koja zahtijevaju liderstvo i organizaciju. Njihova predanost bit će prepoznata, a ovo je idealno vrijeme da samouvjereno predstave svoje planove nadređenima.
Blizanci: Za Blizance, Jupiterov direktni hod u njihovom znaku označava snažnu osobnu prekretnicu i povratak optimizma. Moguće je priznanje od strane autoriteta, a njihove ideje sada imaju veći utjecaj.