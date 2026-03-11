Jupiter kreće naprijed i donosi sudbinski preokret, ova 3 znaka čeka novac i velika sreća

Nakon mjeseci stagnacije i preispitivanja, astrološka klima donosi snažan val optimizma i napretka. Jupiter, planet sreće i ekspanzije, završava svoj retrogradni hod, otvarajući vrata prilikama u ljubavi, karijeri i financijama za sve znakove.
Foto: shutterstock
Ovan: Ovnovi će osjetiti obnovljeno samopouzdanje u komunikaciji, što ih čini nezaustavljivima u pregovorima i predstavljanju ideja. Prilike za karijeru mogu se pojaviti kroz važne razgovore.
Foto: shutterstock
Lav: Lavovima se vraća optimizam vezan uz ambicije i društvene veze, a suradnja s utjecajnim kontaktima mogla bi im otvoriti vrata koja su se činila zatvorenima.
Foto: shutterstock
Strijelac: Strijelcima se smiješe pozitivni pomaci u partnerstvima, kako poslovnim tako i ljubavnim. Pregovori i dogovori teku glađe, a iskrenost i uzajamna podrška jačaju sve važne odnose u njihovom životu.
Foto: shutterstock
Bik: Bikovi mogu očekivati financijsku jasnoću i jačanje samopouzdanja, a poslovni projekti koji su kasnili napokon pokazuju znakove napretka. Diplomacija i timski rad ključ su uspjeha.
Foto: shutterstock
Djevica: Djevice doživljavaju profesionalni zamah, posebno u područjima koja zahtijevaju liderstvo i organizaciju. Njihova predanost bit će prepoznata, a ovo je idealno vrijeme da samouvjereno predstave svoje planove nadređenima.
Foto: shutterstock
Jarac: Jarčevi će primijetiti porast učinkovitosti i produktivnosti, a zadaci koji su se činili prezahtjevnima postaju lakše rješivi uz strukturirano planiranje.
Foto: shutterstock
Blizanci: Za Blizance, Jupiterov direktni hod u njihovom znaku označava snažnu osobnu prekretnicu i povratak optimizma. Moguće je priznanje od strane autoriteta, a njihove ideje sada imaju veći utjecaj.
Foto: shutterstock
Vaga: Vage se potiču na širenje intelektualnih horizonata kroz obrazovanje, putovanja ili kreativnu suradnju. Romantične veze cvjetaju uz otvorenu i znatiželjnu komunikaciju.
Foto: shutterstock
Vodenjak: Vodenjaci trebaju prigrliti svoju kreativnost i samoizražavanje. Prilike za karijeru proizlaze iz inovativnih ideja i vodstva u timskim projektima.
Foto: shutterstock
Rak: Rakovima Jupiterov direktni hod donosi veliko olakšanje i povratak planovima koji su stajali od prošle jeseni. Napredak u karijeri ostvaruje se kroz strateško planiranje iza kulisa.
Foto: shutterstock
Škorpion: Škorpioni doživljavaju transformaciju u financijskim i emocionalnim pitanjima, a poboljšano financijsko planiranje, posebno kod zajedničkih resursa, donosi stabilnost.
Foto: shutterstock
Ribe: Ribe osjećaju porast emocionalne stabilnosti i motivacije. Sklad u obiteljskom životu i jačanje veza s voljenima dolaze u prvi plan, dok im se savjetuje da se usredotoče na dugoročnu sigurnost.
Foto: shutterstock
