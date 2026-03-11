Otac morao sam poroditi kćer u bolnici: 'Primalja se uspaničila i pobjegla iz sobe'

Jedan otac morao je sam poroditi vlastitu kćer u bolnici nakon što se primalja, kako tvrdi obitelj, uspaničila i napustila prostoriju. Malena Cleo Gray rođena je samo nekoliko minuta kasnije s pupčanom vrpcom omotanom oko vrata. Porodio ju je njezin otac Matt, bivši tehničar hitne pomoći, koji je brzo navukao rukavice kada je shvatio da će se on i njegova supruga Jo morati sami snaći. Srećom, Matt je zahvaljujući svom iskustvu uspio odmotati pupčanu vrpcu s vrata bebe Cleo, spasivši joj život u posljednji trenutak.

Osoblje se vratilo u sobu i zateklo majku Jo kako u naručju drži svoje novorođenče, osjećajući istovremeno olakšanje, ali i veliki bijes zbog proživljene traume. Jo je za The Sun izjavila: "Bilo je zastrašujuće. Sve je moglo poći po zlu". Cleo je četvrto dijete Jo i Matta, a rođena je 21. veljače u Ženskom centru bolnice John Radcliffe. Zaklada sveučilišnih bolnica u Oxfordu (OUH), koja upravlja bolnicom, uputila je ispriku obitelji i pokrenula istragu.

Jo je stigla u bolnicu nakon što je dva tjedna ranije dobila trudove, a njezin je porod od početka smatran visokorizičnim zbog nekoliko medicinskih stanja koja ima. Budući da joj je Cleo četvrto dijete, postojala je velika vjerojatnost da će porod brzo napredovati. Kada je primljena u bolnicu, bila je otvorena pet centimetara i morala je čekati na slobodan krevet. U početku je sve djelovalo obećavajuće, a Jo je pohvalila prvu primalju koja se brinula o njoj. "U početku sam imala divnu primalju. Plesala je kako bi me nasmijala i sve je bilo jako dobro", ispričala je.

Međutim, kada je prva primalja pozvana na drugo mjesto, stigla je zamjena koja je trebala prisustvovati porodu. "Od tog trenutka sve je krenulo nizbrdo, bilo je stvarno loše", prisjetila se Jo, tvrdeći kako se činilo da je nova primalja manje iskusna te da nije bila komunikativna ni umirujuća. Situacija se drastično pogoršala kada je Jo ušla u završnu fazu poroda, a primalja je počela paničariti zbog promjena u otkucajima srca djeteta, što je, kako tvrdi majka, normalno nakon svake kontrakcije.

"Stalno me premještala. Navodno su se otkucaji bebinog srca mijenjali, ali to se događalo nakon svake kontrakcije, što je normalno. No ona je počela paničariti, što je onda i mene uspaničilo. Izraz lica joj se neprestano mijenjao i tjerala me da se pomičem, govoreći mi da otkucaji srca padaju i da postaje opasno", prepričala je Jo. Zbog prethodnog traumatičnog poroda, tijekom kojeg je zamalo izgubila sina, majka je počela doživljavati napadaj panike. Otkucaji srca bebe padali su sa 140 na 110, što je donja granica normale, ali prema smjernicama NHS-a (normalan raspon je između 110 i 160 otkucaja u minuti) nije razlog za paniku.

Ipak, primalja je iznenada napustila sobu, ostavivši par potpuno sam u ključnom trenutku. "Odmah sam znala da izlazi glavica, a u sobi nije bilo primalje, otišla je", rekla je Jo. Njezin suprug Matt istrčao je kako bi pronašao primalju, koja se vratila, ali samo da bi trideset sekundi kasnije ponovno otišla. Tvrde da je nije bilo između deset i petnaest minuta. "Nakon što je drugi put istrčala, shvatio sam da ćemo morati sami poroditi bebu. Navukao sam rukavice i nekoliko minuta kasnije, beba je rođena", ispričao je Matt.

"Čim je izašla, vidio sam da joj je pupčana vrpca zapravo omotana oko vrata. Uspio sam je odmotati, ali nisam mogao očistiti sluz. Očistio sam je, obrisao i dao je Jo. Osoblje je ušlo otprilike dvije minute nakon toga i rekli su mi da je dobro što sam stavio rukavice!", dodao je prisebni otac. Par kaže da nisu mogli dosegnuti gumb za poziv u pomoć koji se nalazio iza Joinog kreveta. Tvrdili su i da se osoblje, uključujući liječnika i višu primalju, u tom trenutku nije ispričalo, već im je rečeno da je incident "vrlo nesretan, ali da je sve u redu".

Nakon šokantnog iskustva, par je podnio službenu žalbu zakladi OUH i Komisiji za kvalitetu skrbi. Glasnogovornik OUH-a izjavio je: "Čuli smo se s Jordan i Matthewom Grayem i jako nam je žao zbog teškog iskustva s porodom koje su opisali, a koje očito nije bilo u skladu s visokim standardima koje smo si postavili. Vrlo ozbiljno shvaćamo probleme na koje ukazuju i provest ćemo potpunu istragu o tome što se dogodilo." Porodničko odjeljenje OUH-a jedno je od dvanaest koje je pod istragom u sklopu Nacionalne istrage o rodilištima i neonatalnoj skrbi, a privremeno izvješće već je utvrdilo duboko ukorijenjene probleme u britanskom sustavu porodiljne skrbi.