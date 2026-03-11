Naši Portali
Žene koje mijenjaju Hrvatsku

Prijavite se na besplatne radionice liderstva i usvojite ključne komunikacijske vještine

11.03.2026.
u 16:57

Prva radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine i liderstvo“ održat će se 17. ožujka 2026. u 10 sati u prostoru Večernjeg lista na adresi Oreškovićeva 3D.

U sklopu nagrađivanog projekta „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“, Večernji list pokreće program mentorstva namijenjen ženama koje žele dodatno razvijati svoje profesionalne vještine i karijeru. Kroz seriju praktičnih radionica sudionice će imati priliku učiti od stručnjakinja iz različitih područja, razmjenjivati iskustva i razvijati kompetencije važne za osobni i profesionalni rast.

Prva radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine i liderstvo“ održat će se 17. ožujka 2026. u prostoru Luft bara na adresi Savska cesta 32. Radionica traje četiri školska sata, a sudjelovanje je moguće prijavom putem obrasca uz kratko obrazloženje zašto želite sudjelovati.

Program vodi mentorica Vlatka Očić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala te razvojni i operativni menadžment u tvrtki Methodus d.o.o.. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Fakultetu za defektologiju, završila mini MBA program na George Washington University School of Business, sudjelovala u Central European Leadership Initiative programu za razvoj lidera, a dodatno se educirala kroz poslijediplomsku specijalizaciju iz Gestalt psihoterapije na Institutu für Integrative Gestalt Therapie u Würzburgu. Tijekom karijere radila je na vodećim pozicijama u području razvoja zaposlenika i prodajnog menadžmenta, među ostalim kao voditeljica obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala u Raiffeisen stambenoj štedionici te kao Area Sales Manager u tvrtki Parnad Vorwerk Croatia. Danas se bavi razvojem organizacija i upravljačkih kompetencija te edukacijom menadžera i timova.

Što ćete naučiti na radionici

Sudionice će kroz praktičan rad razvijati ključne komunikacijske i liderske vještine, s posebnim fokusom na asertivnu komunikaciju. Ciljevi radionice su:

  • razumjeti razliku između asertivnog, pasivnog i agresivnog ponašanja
  • razviti samopouzdanje u komunikaciji i pozitivan stav prema asertivnom nastupu
  • naučiti kako jasno izraziti vlastite stavove i potrebe
  • osvijestiti važnost odgovornosti za vlastite odluke i izbore
  • usvojiti konkretne tehnike poput „ja-izjava“ i trodijelnih rečenica te ih primijeniti u svakodnevnoj komunikaciji.

Kako radionica izgleda

Radionica je visoko interaktivna i temelji se na praktičnom radu. Sudionice će učiti kroz:

  • studije slučaja
  • igranje uloga
  • vježbe u paru i rad u malim grupama
  • diskusije i analizu stvarnih situacija iz poslovnog i privatnog života.

Teme radionice

Tijekom radionice obrađivat će se ključne teme vezane uz asertivnost u komunikaciji i liderstvu, uključujući:

  • što je asertivnost i zašto je važna
  • kontinuum ponašanja: pasivno – asertivno – agresivno
  • utjecaj kulture, odgoja i osobnih uvjerenja na komunikaciju
  • prepoznavanje granice između vlastite i tuđe odgovornosti
  • donošenje odluka i očuvanje osobnog integriteta
  • asertivne tehnike u timskom radu i vođenju ljudi
  • kako se zauzeti za sebe, reći „ne“ i istovremeno zadržati kvalitetan odnos
  • davanje i primanje konstruktivnih povratnih informacija.

Program je namijenjen ženama koje žele jačati komunikacijske kompetencije, razvijati liderske vještine i sigurnije se pozicionirati u profesionalnom okruženju.

O projektu "Žene koje mijenjaju Hrvatsku"

Žene su pokretačka snaga društva. Ipak, unatoč znanju, iskustvu i rezultatima, i dalje se suočavaju s nejednakostima – u plaćama, mirovinama, prilikama i pozicijama odlučivanja. Upravo iz potrebe da se te razlike ne prešućuju, nego mijenjaju, nastao je projekt Žene koje mijenjaju Hrvatsku.
Nismo željeli još jednu raspravu. Željeli smo platformu. Prostor u kojem se čuju glasovi, dijele iskustva, nude rješenja i stvaraju prilike. Prostor koji žene osnažuje da preuzmu vodstvo – u svojim karijerama, zajednicama i industrijama. Jer ravnopravnost nije ideal, nego preduvjet zdravog i uspješnog društva. 

Tijekom dvije godine povezali smo stotine žena kroz više od 300 panelistica, te uključili više od 4.000 čitateljica u online istraživanja. Kroz online i offline aktivacije stvorili smo zajednicu koja ne govori samo o izazovima – nego ih pretvara u konkretne korake naprijed. Projekt je nagrađen regionalnim priznanjem struke na nagradi SomoBorac, kao jedan od najboljih društveno odgovornih projekata u regiji. No najveća nagrada su žene koje su kroz ovu platformu dobile podršku, vidljivost i poticaj da naprave iskorak.

Jer kada žene napreduju – napreduje i Hrvatska.
Lidija Brković
Intervju s Lidijom Brković ususret obilježavanju Međunarodnog dana žena

Biti na čelu institucije od javnog interesa velika je privilegija, ali i odgovornost

U povodu Međunarodnog dana žena razgovarali smo s Lidijom Brković, ovlaštenom za obavljanje poslova glavnog ravnatelja Državnog zavoda za statistiku, tek drugoj ženi na čelu te institucije u 150 godina dugoj povijesti hrvatske statistike. Što znači voditi pretežno ženski kolektiv, na koji su način generacije žena pridonijele razvoju statistike te kako statistički podaci utječu na položaj žena u društvu, doznajte u nastavku.

Žene koje mijenjaju Hrvatsku priznanja
Svečana dodjela

Dodijeljene Večernjakove nagrade za Žene koje mijenjaju Hrvatsku: evo tko su dobitnice prvog izdanja priznanja

Večernji list je ove godine po prvi put dodijelio priznanje Žene koje mijenjaju Hrvatsku – nagradu koja slavi snagu, predanost i iznimna postignuća onih koje pomiču granice i otvaraju nove putove. Nagrađene su Dora Mlinarić u kategoriji sport, Mia Pečnik u kategoriji mlada nada, Ines Slunjski u kategoriji poduzetništvo, Ivana Tlak Gajger u kategoriji znanost, Melinda Šefčić u kategoriji umjetnost i Jovana Čutul u kategoriji inspiracija godine.

