Prijavite se na besplatne radionice liderstva i usvojite ključne komunikacijske vještine

U sklopu nagrađivanog projekta „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“, Večernji list pokreće program mentorstva namijenjen ženama koje žele dodatno razvijati svoje profesionalne vještine i karijeru. Kroz seriju praktičnih radionica sudionice će imati priliku učiti od stručnjakinja iz različitih područja, razmjenjivati iskustva i razvijati kompetencije važne za osobni i profesionalni rast.

Prva radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine i liderstvo“ održat će se 17. ožujka 2026. u prostoru Luft bara na adresi Savska cesta 32. Radionica traje četiri školska sata, a sudjelovanje je moguće prijavom putem obrasca uz kratko obrazloženje zašto želite sudjelovati.

Program vodi mentorica Vlatka Očić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala te razvojni i operativni menadžment u tvrtki Methodus d.o.o.. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Fakultetu za defektologiju, završila mini MBA program na George Washington University School of Business, sudjelovala u Central European Leadership Initiative programu za razvoj lidera, a dodatno se educirala kroz poslijediplomsku specijalizaciju iz Gestalt psihoterapije na Institutu für Integrative Gestalt Therapie u Würzburgu. Tijekom karijere radila je na vodećim pozicijama u području razvoja zaposlenika i prodajnog menadžmenta, među ostalim kao voditeljica obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala u Raiffeisen stambenoj štedionici te kao Area Sales Manager u tvrtki Parnad Vorwerk Croatia. Danas se bavi razvojem organizacija i upravljačkih kompetencija te edukacijom menadžera i timova.

Što ćete naučiti na radionici

Sudionice će kroz praktičan rad razvijati ključne komunikacijske i liderske vještine, s posebnim fokusom na asertivnu komunikaciju. Ciljevi radionice su:

razumjeti razliku između asertivnog, pasivnog i agresivnog ponašanja

razviti samopouzdanje u komunikaciji i pozitivan stav prema asertivnom nastupu

naučiti kako jasno izraziti vlastite stavove i potrebe

osvijestiti važnost odgovornosti za vlastite odluke i izbore

usvojiti konkretne tehnike poput „ja-izjava“ i trodijelnih rečenica te ih primijeniti u svakodnevnoj komunikaciji.

Kako radionica izgleda

Radionica je visoko interaktivna i temelji se na praktičnom radu. Sudionice će učiti kroz:

studije slučaja

igranje uloga

vježbe u paru i rad u malim grupama

diskusije i analizu stvarnih situacija iz poslovnog i privatnog života.

Teme radionice

Tijekom radionice obrađivat će se ključne teme vezane uz asertivnost u komunikaciji i liderstvu, uključujući:

što je asertivnost i zašto je važna

kontinuum ponašanja: pasivno – asertivno – agresivno

utjecaj kulture, odgoja i osobnih uvjerenja na komunikaciju

prepoznavanje granice između vlastite i tuđe odgovornosti

donošenje odluka i očuvanje osobnog integriteta

asertivne tehnike u timskom radu i vođenju ljudi

kako se zauzeti za sebe, reći „ne“ i istovremeno zadržati kvalitetan odnos

davanje i primanje konstruktivnih povratnih informacija.

Program je namijenjen ženama koje žele jačati komunikacijske kompetencije, razvijati liderske vještine i sigurnije se pozicionirati u profesionalnom okruženju.