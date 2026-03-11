Prijavite se na besplatne radionice liderstva i usvojite ključne komunikacijske vještine

U sklopu nagrađivanog projekta „Žene koje mijenjaju Hrvatsku“, Večernji list pokreće program mentorstva namijenjen ženama koje žele dodatno razvijati svoje profesionalne vještine i karijeru. Kroz seriju praktičnih radionica sudionice će imati priliku učiti od stručnjakinja iz različitih područja, razmjenjivati iskustva i razvijati kompetencije važne za osobni i profesionalni rast.
Prva radionica pod nazivom „Komunikacijske vještine i liderstvo“ održat će se 17. ožujka 2026. u prostoru Luft bara na adresi Savska cesta 32. Radionica traje četiri školska sata, a sudjelovanje je moguće prijavom putem obrasca uz kratko obrazloženje zašto želite sudjelovati.
Program vodi mentorica Vlatka Očić, stručnjakinja za razvoj ljudskih potencijala te razvojni i operativni menadžment u tvrtki Methodus d.o.o.. Diplomirala je socijalnu pedagogiju na Fakultetu za defektologiju, završila mini MBA program na George Washington University School of Business, sudjelovala u Central European Leadership Initiative programu za razvoj lidera, a dodatno se educirala kroz poslijediplomsku specijalizaciju iz Gestalt psihoterapije na Institutu für Integrative Gestalt Therapie u Würzburgu. Tijekom karijere radila je na vodećim pozicijama u području razvoja zaposlenika i prodajnog menadžmenta, među ostalim kao voditeljica obrazovanja i razvoja ljudskih potencijala u Raiffeisen stambenoj štedionici te kao Area Sales Manager u tvrtki Parnad Vorwerk Croatia. Danas se bavi razvojem organizacija i upravljačkih kompetencija te edukacijom menadžera i timova.
Što ćete naučiti na radionici
Sudionice će kroz praktičan rad razvijati ključne komunikacijske i liderske vještine, s posebnim fokusom na asertivnu komunikaciju. Ciljevi radionice su:
- razumjeti razliku između asertivnog, pasivnog i agresivnog ponašanja
- razviti samopouzdanje u komunikaciji i pozitivan stav prema asertivnom nastupu
- naučiti kako jasno izraziti vlastite stavove i potrebe
- osvijestiti važnost odgovornosti za vlastite odluke i izbore
- usvojiti konkretne tehnike poput „ja-izjava“ i trodijelnih rečenica te ih primijeniti u svakodnevnoj komunikaciji.
Kako radionica izgleda
Radionica je visoko interaktivna i temelji se na praktičnom radu. Sudionice će učiti kroz:
- studije slučaja
- igranje uloga
- vježbe u paru i rad u malim grupama
- diskusije i analizu stvarnih situacija iz poslovnog i privatnog života.
Teme radionice
Tijekom radionice obrađivat će se ključne teme vezane uz asertivnost u komunikaciji i liderstvu, uključujući:
- što je asertivnost i zašto je važna
- kontinuum ponašanja: pasivno – asertivno – agresivno
- utjecaj kulture, odgoja i osobnih uvjerenja na komunikaciju
- prepoznavanje granice između vlastite i tuđe odgovornosti
- donošenje odluka i očuvanje osobnog integriteta
- asertivne tehnike u timskom radu i vođenju ljudi
- kako se zauzeti za sebe, reći „ne“ i istovremeno zadržati kvalitetan odnos
- davanje i primanje konstruktivnih povratnih informacija.
Program je namijenjen ženama koje žele jačati komunikacijske kompetencije, razvijati liderske vještine i sigurnije se pozicionirati u profesionalnom okruženju.
Žene su pokretačka snaga društva. Ipak, unatoč znanju, iskustvu i rezultatima, i dalje se suočavaju s nejednakostima – u plaćama, mirovinama, prilikama i pozicijama odlučivanja. Upravo iz potrebe da se te razlike ne prešućuju, nego mijenjaju, nastao je projekt Žene koje mijenjaju Hrvatsku.
Nismo željeli još jednu raspravu. Željeli smo platformu. Prostor u kojem se čuju glasovi, dijele iskustva, nude rješenja i stvaraju prilike. Prostor koji žene osnažuje da preuzmu vodstvo – u svojim karijerama, zajednicama i industrijama. Jer ravnopravnost nije ideal, nego preduvjet zdravog i uspješnog društva.
Tijekom dvije godine povezali smo stotine žena kroz više od 300 panelistica, te uključili više od 4.000 čitateljica u online istraživanja. Kroz online i offline aktivacije stvorili smo zajednicu koja ne govori samo o izazovima – nego ih pretvara u konkretne korake naprijed. Projekt je nagrađen regionalnim priznanjem struke na nagradi SomoBorac, kao jedan od najboljih društveno odgovornih projekata u regiji. No najveća nagrada su žene koje su kroz ovu platformu dobile podršku, vidljivost i poticaj da naprave iskorak.
Jer kada žene napreduju – napreduje i Hrvatska.