Terapeutkinja otkrila najčešće probleme s orgazmom: 'Svaki put kad glumite, samo ga pogrešno trenirate'

Terapeutkinja za seksualnost otkrila je najčešće probleme s orgazmom s kojima pomaže parovima i ponudila savjete kako ih riješiti. Natasha Silverman sebe opisuje kao "seksualno pozitivnu terapeutkinju", specijaliziranu za "neusklađenu želju, nizak libido i probleme s intimnošću". Ipak, jedna od situacija s kojom se često susreće kod parova koji joj dolaze jest ženina poteškoća u postizanju vrhunca. Jedan od scenarija događa se na početku veze, kada žene ponekad glume orgazme kako bi "djelovale seksualno samopouzdano" ili u pokušaju da zaštite "partnerov ego". Međutim, Natasha upozorava da "svaki put kada odglumite orgazam, zapravo trenirate partnera da sljedeći put učini istu stvar, jer je mislio da je to upalilo".

Jedan od načina rješavanja ovog problema jest razgovor s partnerom, no postoje načini kako to učiniti bez da se on osjeća posramljeno ili neugodno. Natasha predlaže da kažete nešto poput: "Pokušavala sam zaštititi tvoje osjećaje. Sada shvaćam da nisam dovoljno dobro razumjela svoje tijelo i želim da zajedno istražimo što nam odgovara". Ako ne želite biti potpuno iskreni, možete pokušati s rečenicom da "moji orgazmi nisu snažni ili zadovoljavajući kao što su nekad bili".

Na to se možete nadovezati s prijedlogom: "Voljela bih više eksperimentirati s onim što mi pruža užitak", pa čak i predložiti unošenje manje seksualne igračke u spavaću sobu. Iako se može činiti zastrašujućim započeti tu temu, većina muškaraca čije su partnerice bile iskrene s njima o svom seksualnom životu na kraju je bila zahvalna na tome.

Rješenje nije u količini

Drugi problem s kojim se parovi bore kada dođu k njoj su "razdoblja s malo ili nimalo seksa". No, ona kaže da je to "potpuno normalno" i može biti potaknuto brojnim životnim situacijama, uključujući stres ili žalovanje. Prema dostupnim podacima, kako prenosi The Sun, prosječan par ima spolne odnose manje od jednom tjedno, dok otprilike trećina nije imala nikakav spolni odnos u proteklih mjesec dana.

Ipak, Natasha je naglasila: "Kvaliteta je važnija od kvantitete". Dodala je da problem često proizlazi iz "onoga što se događa izvan spavaće sobe". Stoga, obratite pozornost na način na koji vi i vaša druga polovica razgovarate, kako iskazujete nježnost jedno drugome i radite li još uvijek na "njegovanju veze". To mogu biti sitnice poput poljupca kada partner odlazi od kuće, komplimenata i lijepih riječi.

Čak i ako ste proveli godine bez seksa, nemojte "pretpostavljati da je sve nepopravljivo", potaknula je Natasha, priznavši da neki od njezinih klijenata nisu imali spolne odnose trideset godina prije nego što su joj se obratili. "Riječ je o ponovnoj izgradnji sigurnosti i malih fizičkih veza, a ne o žurbi ravno u snošaj", istaknula je.