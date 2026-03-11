'Sjedite' na tisućama eura, a to ne znate? Ovih 7 predmeta s tavana vaših roditelja danas vrijede pravo bogatstvo

Možda mislite, i to s dobrim razlogom, da je tavan vaših roditelja pun najobičnijeg smeća. Vjerojatno tamo vidite samo zastarjelu tehnologiju, stare igračke i posuđe za kuhanje koje se smatralo starinskim već prije deset ili dvadeset godina. No, stvarnost je takva da se među tim stvarima možda krije nekoliko predmeta koje se itekako isplati staviti na prodaju ako želite ostvariti pozamašan profit. Zahvaljujući novoj ljubavi društva prema rabljenim, gotovo prapovijesnim predmetima kojih se većina ljudi odavno riješila, mnoge stvari iz 1970-ih i 80-ih mogle bi se prodati za pravo malo bogatstvo. Zato vam donosimo sedam razloga zbog kojih biste idućih dana malo istraživati po tavanu, podrumu ili ostavi vaših roditelja.

Za početak, stari pisaći strojevi vratili su se u modu, a mnogi su postali obožavatelji njihove estetike i prepoznatljivih zvukova koje proizvode. Iako smo gotovo svi prihvatili moderno doba tehnologije, slično kao i gramofoni, pisaći strojevi imaju nešto posebno i drugačije, sposobnost stvaranja pisma tintom na papiru, za razliku od teksta na ekranu. Iako se na internetskim oglasnicima mogu naći za tridesetak eura, vrijedi provjeriti točan model koji se možda skriva kod vaših roditelja jer bi mogao vrijediti i do impresivnih 820 €.

Mnogima bi ovo moglo biti iznenađenje, s obzirom na to da je posuđe vjerojatno intenzivno korišteno, ali ispostavilo se da stare Pyrex posude mogu vrijediti pristojan iznos, desetljećima nakon što su bile neizostavan dio svakog kućanstva. Ako se bilo koji komad takvog posuđa krije u skladištu, mogli biste se ugodno iznenaditi, pogotovo ako imate setove marke CorningWare. Oni se mogu prodavati za stotine eura, dok je jedan dvodijelni CorningWare set nedavno oglašen na eBayu za više od 8.500 €.

Foto: ebay

Nije tajna da je izlazak Ratova zvijezda 1977. godine oduševio gledatelje koji su očekivali običan znanstveno-fantastični film. Pred njihovim očima stvarala se povijest, a franšiza je stvorila i brojne dječje igračke kako bi iskoristila golemu popularnost, postavljajući trend koji traje i danas. Ako iskoristite Silu i pronađete minijaturnog Lukea Skywalkera, mogli biste ga prodati za tridesetak eura, dok je jedna figurica u originalnoj kutiji prije više od deset godina prodana za nevjerojatnih 23.500 €.

Stara tehnologija i namještaj

Iako ga možda ne smatrate starinom, video rekorder (VCR) je uređaj koji je odavno postao stvar prošlosti, posebno s dolaskom ere streaminga. Ideja gledanja filmova ili epizoda omiljene serije nakon što su emitirane na televiziji nekada je ostavljala ljude bez daha, a danas bi vas bez daha mogla ostaviti zarada koju možete ostvariti prodajom starog uređaja. Jedan VCR rekorder pronađen je u prodaji za 290 €, dok se drugi mogu prodati za oko 115 €. Slična je priča i s namještajem popularne švedske tvrtke IKEA. Iako i danas uspješno posluju, čini se da je njihov pristupačan namještaj iz prošlosti bio iznimno izdržljiv. Stari IKEA namještaj mogao bi vrijediti popriličan iznos, a njihov naslonjač Cavelli iz 1970-ih potencijalno vrijedi više od 11.700 €, dok bi stariji modeli mogli biti još vrjedniji.

Foto: shutterstock

Glazba i igračke iz djetinjstva

Ovdje ne govorimo o CD verziji, već o originalnom Sony Walkmanu, predstavljenom 1979. godine. Bio je to prvi put da je privatno slušanje glazbe postalo javno, omogućujući ljudima da uživaju u svojim pjesmama dok obavljaju svakodnevne zadatke. Mnogi od nas prešli su na žičane slušalice priključene na telefone ili čak na bežične Bluetooth slušalice, ali originalni Walkman i dalje ima svoju čar. Kompletan originalni set mogao bi na eBayu vrijediti čak 1.750 €. Slično vrijedi i za komplete vlakova, jer kako piše LADbible, entuzijasti svoj hobi shvaćaju vrlo ozbiljno. Ako imate pravi set i modele, mogli biste zaraditi troznamenkasti ili čak četveroznamenkasti iznos. Hornby je marka poznata po stvaranju kultnih setova ovih igračaka, čija se cijena kreće od stotinjak pa sve do 2.350 €, pa ako mislite da su vaši roditelji sačuvali nešto iz svog djetinjstva, zašto ne biste malo pronjuškali?