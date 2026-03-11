Nova kolekcija LEXALEX - proljeće u znaku sportivo elegancije

Naši Portali
Proljeće je u modnom kalendaru već počelo, a ako je suditi po kolekciji LEXALEX studija, bit će ovo jako chic i elegantna sezona. Dani postaju duži, terase i gradski trgovi su oživjeli pa tako i garderoba koja postaje lakša, opuštenija i zaigrana.

LEXALEX žena sve više prati ideju funkcionalne elegancije – one koja ne zahtijeva posebnu prigodu, nego se prirodno uklapa u svakodnevicu. Upravo u tom prostoru između urbanog tempa i potrebe za vlastitim stilskim izričajem nastaju kombinacije koje su istodobno promišljene i neopterećene.

Elegancija se ne odriče sofisticiranosti, ali se reinterpretira kroz ležernije, suvremene siluete. Klasični komadi dobivaju novu dinamiku kroz neočekivane kombinacije i styling koji briše granice između dnevnog i večernjeg izgleda. Klasični, profinjeni krojevi susreću se s ležernim sportivo elementima, stvarajući garderobu koja je jednako prikladna za dnevne obaveze kao i za večernje trenutke. Fokus nije samo na estetici, nego i na osjećaju – odjeća prati ritam dana. 

Crna haljina ili asimetrični top s drapiranim linijama postaju temelj stylinga – komadi koji nose eleganciju krojem i jednostavnošću. No, njihov karakter dodatno naglašavaju modni detalji: metalizirani remeni vezani u čvor, statement torbe ili suptilni metalni akcenti koji klasičnim siluetama daju suvremeni pomak. Upravo detalji stvaraju onaj završni sloj koji styling čini osobnim i prepoznatljivim.

Jedan od ključnih elemenata kolekcije je i zanimljiv kontrast između elegantnog i casuala. Prugaste hoodice, u struku naglašene kožnim remenom, u LEXALEX interpretaciji dobivaju novu ulogu. Stilizirane uz ženstvene suknje i sofisticirane torbe, one postaju dio urbanog chic izraza koji spaja udobnost i modnu promišljenost.

Takva kombinacija govori o suvremenom načinu odijevanja: garderoba više ne prati stroge kategorije, nego životni ritam žene koja želi izgledati dotjerano bez odricanja od praktičnosti. Nova kolekcija LEXALEX studija dostupna je već u trgovini na adresi Amruševa 5 kao i na webshopu https://lexalexstudio.com/

