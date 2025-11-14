Imate problema sa spavanjem? Ova vrsta glazbe može vam pomoći da brže utonete u san

Mnogi ljudi s vremena na vrijeme imaju problema sa snom, bilo da se radi o teškoćama pri uspavljivanju, čestom buđenju tijekom noći ili osjećaju umora čak i nakon dovoljnog vremena spavanja. Takvi problemi ne utječu samo na energiju i koncentraciju tijekom dana, već dugoročno mogu imati negativan utjecaj na zdravlje, raspoloženje i opću kvalitetu života. Ako ste žrtva poremećenog sna, možda imate sreće jer je jedan stručnjak možda riješio misterij zašto ne možete zaspati.

Znanstvenici koji se bave spavanjem dugo su predlagali "zabranu" tehnologije prije spavanja, izbacivanje kofeina i jednak broj fiksnih sati spavanja svake noći kao jednostavne načine borbe protiv nesanice. No, sada su kineski istraživači dokazali da glazbena terapija može značajno poboljšati kvalitetu sna kod odraslih osoba starijih od 50 godina. Prema znanstvenicima, koji su pratili više od 600 odraslih, pacijenti koji su pohađali seanse koje su uključivale često slušanje instrumentalne ili klasične glazbe sporog tempa, do sat vremena, postigli su dovoljno sna, piše Daily Mail.

Stručnjaci su rekli da ne mogu točno dokazati kako su seanse pomogle kod nesanice. Međutim, sugerirali su da glazba može utjecati na način na koji mozak regulira emocije i da bi mogla riješiti emocionalne poremećaje koji se često javljaju kod starijih osoba s poremećajima spavanja. Također je dokazano da glazba smanjuje razinu kortizola, otkucaje srca i brzinu disanja, opuštajući tijelo što bi moglo pomoći pri usnivanju, napomenuli su.

"Glazbene intervencije predstavljaju obećavajući pristup bez lijekova za poboljšanje kvalitete sna kod starijih osoba, posebno s obzirom na zabrinutost zbog dugotrajnog liječenja lijekovima", napisali su znanstvenici sa Sveučilišta Ningxia Normal u Guyuanu. Istraživanje je objavljeno u časopisu PLoS One. U studiji su istraživači analizirali nalaze 10 različitih studija koje su uključivale 602 odrasle osobe koje su se podvrgnule glazbenoj terapiji.

Većina intervencija uključivala je pasivno slušanje instrumentalne ili klasične glazbe sporog tempa, između 60 i 85 otkucaja u minuti, 20 do 60 minuta po sesiji. Učestalost ovih sesija također je varirala, pri čemu su neki pacijenti imali jednu sesiju, dok su drugi sudjelovali u tretmanima tijekom nešto više od tri mjeseca.

Međutim, napomenuli su da su dvije od tih studija ocijenjene kao da imaju ozbiljan rizik od pristranosti zbog zbunjujućih čimbenika. "Glazba također može pomoći u stvaranju novih psiholoških asocijacija s vremenom za spavanje, zamjenjujući loše navike koje ometaju san", zaključili su istraživači. No, priznali su da su daljnje, veće i "rigorozne" studije s duljim razdobljima praćenja bile ključne za daljnju procjenu učinkovitosti liječenja glazbenom terapijom.

Istraživanja već dugo sugeriraju da glazba ima moć koncentracije, čak i umirivanja glavobolje ili kontrole kronične boli. Znanstvenici kažu da različite frekvencije glazbe govore mozgu da radi određene stvari. Na primjer, zvuk visoke frekvencije, poput alarma ili vriska, potaknut će oslobađanje adrenalina, hormona koji vas priprema za akciju. U međuvremenu, glazba niske frekvencije, odnosno zvuk niskog tona ili niske note, mogu potaknuti mozak da uspori.