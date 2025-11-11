Naši Portali
pripazite!

Ozbiljno upozorenje liječnika: Spavanje određeno vrijeme svake noći može dovesti do prerane smrti

11.11.2025.
Dobar san nije luksuz, već temelj zdravog života.

Prema riječima stručnjaka, postoji idealno vrijeme spavanja koje može pomoći u izbjegavanju brojnih zdravstvenih problema – pa čak i prerane smrti. Nažalost za noćne ptice, kroničan manjak sna ne uzrokuje samo umor i glavobolju, nego može imati ozbiljne dugoročne posljedice po zdravlje, prenosi LADBible

Prema službenim smjernicama NHS-a, odrasle osobe trebale bi spavati sedam do devet sati svake noći. No, s obzirom na stres, obaveze i ekrane koji nas prate do samog odlaska u krevet, to mnogima zvuči kao luksuz. Stručnjaci iz aplikacije Calm savjetuju da se ekrani isključe barem 30 do 60 minuta prije spavanja, jer plavo svjetlo i stalna stimulacija sprječavaju tijelo da se opusti i pripremi za odmor.

@drdanfriederich If you want an early death, sleep 4-5 hours a night 😴 . . . #eyehealth #optometrist #doctorsofinstagram #eyehealthtips #dryeyes #health #fitness #healthyrecipes #optometry #eyewear #optician #healthspo #fitlifestyle #optical #wellness #healthychoices #fitnesslifestyle #healthylife #fitspiration #healthyliving #fitfood #gym #fit #healthyfood #healthylifestyle #livehard #75hard #nutrition #sleeptips ♬ original sound - Eyeganics

Dr. Dan Friederich, liječnik koji redovito dijeli savjete o zdravlju na TikToku, upozorava da kronični nedostatak sna može imati kobne posljedice. “Ako mislite da možete preživjeti s četiri do pet sati sna svake noći, varate se – i prerano ćete umrijeti”, izjavio je.

Dodao je kako brojne studije pokazuju da je optimalna količina sna između šest i osam sati, idealno barem sedam. “Spavanje kraće od pet sati najgora je stvar koju možete učiniti svom tijelu. Povezano je s povećanim rizikom od prerane smrti, kardiovaskularnih bolesti i cijelog niza kroničnih stanja. No, ni previše sna – više od devet sati – nije dobro.”

Velika studija University Collegea London obuhvatila je 7.864 osobe starije od 50 godina i pokazala da se s godinama rizik od zdravstvenih problema povezanih s lošim snom – značajno povećava. 

Dr. Séverine Sabia, glavna autorica studije, istaknula je da je “multimorbiditet”, odnosno prisutnost dviju ili više kroničnih bolesti, u stalnom porastu. “Više od polovice starijih osoba danas ima barem dvije kronične bolesti. Nedostatak sna dodatno pogoršava to stanje i dovodi do većeg broja hospitalizacija i invaliditeta”, upozorila je.

Osim dovoljnog trajanja sna, stručnjaci savjetuju i higijenu spavanja – niz zdravih navika koje poboljšavaju odmor:

  • Održavajte spavaću sobu tamnom, tihom i ugodne temperature.
  • Izbjegavajte teške obroke, alkohol i kofein prije spavanja.
  • Ograničite korištenje mobitela, laptopa i televizora prije odlaska u krevet.
  • Pokušajte zaspati i buditi se u isto vrijeme svaki dan.
  • Tijekom dana provedite vrijeme na dnevnom svjetlu i bavite se tjelesnom aktivnošću.

Dobar san nije luksuz, već temelj zdravog života. Ako ste među onima koji “funkcioniraju” s pet sati sna, možda biste trebali razmisliti dvaput – jer, kako kažu stručnjaci, tijelo sve pamti… čak i ono što mu uskraćujete dok spavate.
