Seksualni položaj koji mnoge žene ne vole, a muškarci ga smatraju vrlo uzbudljivim

Dok ju muškarci obožavaju, brojne žene ističu kako im je reverse cowgirl, tj. poza obrnute jahačice jedna od najgorih. Za one koji nisu toliko upoznati s ovom terminologijom, ona uključuje ženu koja je gore, ali leđima okrenuta od svog partnera. Takav položaj često se prikazuje kao vizualno vrlo uzbudljiv muškarcima, no rasprave na internetu pokazuju da velik dio žena u njemu ne uživa. U jednoj raspravi na Redditu stotine korisnica opisale su zašto im je upravo taj položaj neugodan ili nepraktičan.

Velik broj komentatorica na Redditu ističu da im u tom položaju ne odgovara kut penetracije, zbog čega ne osjećaju željenu razinu zadovoljstva. Neke od njih posebno su istaknule kako im je neugodno tijekom odnosa jer ne gledaju u lice partnera, nego u njegova stopala zbog čega se znaju osjećati nesigurno, prenosi metro.co.uk. Jedna korisnica navela je da joj je položaj „potpuno neudoban“ i da joj pogled tijekom odnosa nije nimalo privlačan U raspravi su se spomenuli i neki praktični problemi. „Ne znam za što se trebam pridržavati...stopala, okvir od kreveta ili potkoljenicu”, istaknula je jedna korisnica Reddita.

Seksualna terapeutkinja Cate tvrdi da takve reakcije nisu iznenađujuće. Kako kaže, nekim ženama ovaj položaj djeluje odbojno jer nemaju kontakt očima s partnerom te se ne osjećaju povezano sa svojim partnerom. Emocionalna povezanost tijekom odnosa mnogima je važna, a kada partneri ne vide jedno drugo, gubi se osjećaj intimnosti i bliskosti. Zbog toga neke žene preferiraju položaje u kojima postoji više fizičkog kontakta i komunikacije licem u lice. Ipak, iskustva nisu jednaka kod svih. Stručnjakinja objašnjava da nekim ženama obrnuta jahačica može biti ugodna jer omogućuje veću kontrolu nad ritmom i intenzitetom odnosa. „Nekim ženama je zabavno imati kontrolu nad tempom i kretanjem“, kaže Campbell, no dodaje da takav položaj zahtijeva i dosta izdržljivosti, zbog čega vrlo brzo može postati naporan.

U raspravama na internetu spominjali su se i drugi položaji koji nekim ženama nisu među favoritima, poput „doggy stylea“ ili položaja 69. Kao razlog često se navodi isti problem, a to je nedostatak kontakta licem u lice i osjećaja povezanosti s partnerom tijekom intimnog odnosa.