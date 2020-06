Danas je dan krafni: Evo jedan recept kojim se možete zasladiti za vikend!

Postoji više vrta krafni - one s rupom u sredini, punjene, prazne... Danas je njihov dan, a ako ga želite proslaviti, zasučite rukave i pripremite ih po ovom odličnom receptu.



Sastojci:

500 g glatkog brašna

80 g šećera

2 vanilin šećera

prstohvat soli

1/2 svježeg kvasca (20 g)

4 žutanjaka

350 ml mlijeka

80 ml ulja

2 žlice ruma

naribana korica 1 limuna ili naranče

Priprema:

U zdjelicu razlomite kvasac i pomiješajte ga s jednom žlicom brašna, žlicom šećera i malo mlijeka (neka bude mlako). Ostavite smjesu nekih 10 do 15 minuta da odstoji.



Uzmite žumanjke i umutite ih s bijelim i vanilin šećerom, pa im dodajte koricu, rum, mlijeko i ulje. U veću zdjelu stavite brašno, sol, kvasac i razmućena jaja sa šećerom. Umijesite glatko tijesto, a zatim ga prekrijte krpom i ostavite da stoji na toplom mjestu barem sat vremena, da se 'digne'.



Kada je gotovo, razvaljajte ga na debljinu 1 centimetra. Izrežite krugove, ponovno prekrijte krpom i ostavite da se digne još nekih 15 do 20 minuta.



Zagrijte ulje u malo dubljoj tavi ili loncu, stavite nekoliko krafni unutra i pržite na laganoj vatri 2 do 3 minuta. Pripazite da ne izgore.



Napunite ih marmeladom, čokoladom ili kremom od vanilije i posipajte šećerom u prahu.