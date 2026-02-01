Kasne, zaboravljaju rokove i hrane se dramom: Ova 3 horoskopska znaka najgori su kolege na poslu
Svako radno mjesto ima onog jednog kolegu – osobu koja se uvijek pojavljuje zadihana s kavom u ruci, zove baš kad ste zatrpani poslom i nekako se stalno nađe u središtu uredske drame. Možda vam je simpatičan, možda vam je čak i najbolji prijatelj na poslu, ali jedno je sigurno: kad stvari postanu ozbiljne, na njih se teško možete osloniti, prenosi Bustle.
Ako ste se upravo zapitali tko vam pada na pamet, odgovor bi – barem prema astrologiji – mogao biti zapisan u zvijezdama. Astrologinja i duhovna savjetnica Letao Wang tvrdi da radne navike često ovise o kombinaciji planetarnih utjecaja i elementa kojem znak pripada. I dok “najgori” kolege često unose zabavu u ured – pamte rođendane, nude rame za tračanje i podsjećaju vas da se ne stresirate oko svake sitnice – nisu nužno ljudi koje želite uz sebe u timskom projektu ili tijekom najluđe smjene. Prema Wang, ova tri horoskopska znaka najčešće nose titulu najproblematičnijih suradnika.
Blizanci: Ako vas netko neprestano ometa brbljanjem, to su Blizanci. Društveni leptiri zodijaka znaju uljepšati radni dan, ali i ozbiljno narušiti produktivnost. Njihova potreba za komunikacijom često se pretvara u stalno ometanje, a dvojaka priroda znači da se ponekad “izgube” baš kad odgovornost zakuca na vrata. S druge strane, Blizanci su kreativni, duhoviti i dovoljno hrabri da vas brane pred šefom. No kad treba zasukati rukave i završiti posao – bolje je imati pouzdanog Bika ili pedantnu Djevicu u blizini.
Strijelac: Ako pokušavate pronaći Strijelca u uredu – sretno. Vrlo je vjerojatno da nije za svojim stolom. Ovaj vatreni znak pršti energijom i entuzijazmom, ali rutina mu je najveći neprijatelj. Strijelci će rado preskočiti dosadne, ali nužne zadatke poput odgovaranja na mailove ili papirologije. Uz to, imaju neobičan talent da se nađu usred drame, čak i kad s njom nemaju veze. Često kasne, govore ono što misle bez filtera i stalno su “na rubu”. Ipak, njihov optimizam i životna radost čine ih neodoljivima – puni su ideja i mogu biti sjajni kada se napokon fokusiraju.
Ribe: Ako imate kolegu Ribe, velike su šanse da ćete često pokrivati njihove smjene. Prema Wang, ovaj vodeni znak lako se preoptereti i često se povlači zbog umora, stresa ili “neobjašnjivih” zdravstvenih tegoba. Na poslu rade sporijim tempom, često kasne s rokovima i ponekad djeluju kao da nisu prisutni u razgovoru. No sve to nadoknađuju nevjerojatnom kreativnošću i empatijom. Ribe možda ne funkcioniraju najbolje u klasičnom ritmu od 9 do 5, ali kada su inspirirane – njihovi rezultati su impresivni.