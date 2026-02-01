Kako je zgodnoj američkoj veleposlanici jedan događaj uništio sve: Hodala je gola, pokazivala slike golih muškaraca...

Američka veleposlanica u Grčkoj Kimberly Guilfoyle plijeni pažnju gdje god se pojavi. Nekad je nezino lice bilo prekriveno plakatima Fox Newsa, a njezina je slika krasila fotogalerije nekih od najblještavijih zabava u Mar-a-Lagu. Sedam godina je radila kao suvoditeljica Foxove emisije "The Five", a nekoliko mjeseci blistala uz svog slavnog dečka, Donalda Trumpa Jr. Guilfoyle je karijeru započela kao ambiciozna studentica prava. Rođena u San Franciscu, platila je studij manekenstvom (uključujući Victoria's Secret i umjetničke fotografije u Europi), radom u trgovinama, pripravništvom u tužiteljstvu i volonterskim poslovima. Zbog teške financijske situacije, zapravo je kombinirala prihode od nekoliko dodatnih poslova kako bi spojila kraj s krajem. "Imala sam tri posla. Radila sam u uredu okružnog tužitelja kao pripravnica, radila sam u trgovini odjećom Clothestime, te sam se bavila manekenstvom i raznim poslovima u San Franciscu i Sacramentu i okolici“, rekla je Guilfoyle za Cosmopolitan. Čak i dok je zarađivala novac i pohađala nastavu, Guilfoyle nikada nije prestala tražiti prilike.

Preselila se u Los Angeles kako bi radila kao zamjenica okružnog tužitelja prije nego što se 2000. vratila u svoj rodni grad San Francisco kao pomoćnica okružnog tužitelja. Tamo je radila uz velike odvjetnike poput Gavina Newsoma i Kamale Harris. Tijekom svog mandata u uredu okružnog tužitelja San Francisca, Kimberly Guilfoyle prvi put se susrela s politikom. Ta se dinamika samo intenzivirala 2001. godine kada se udala za Gavina Newsoma - koji je u to vrijeme bio u ranoj fazi velike političke karijere. Ubrzo nakon što se vjenčala, Guilfoyle je podržala Newsoma u njegovoj kampanji za gradonačelnika San Francisca. Nakon što je Newsom zapravo pobijedio na izborima 2003. godine, Guilfoyle je postala prva dama grada. Ova je uloga podrazumijevala mnogo rukovanja na glamuroznim galama i ekskluzivnim događajima. Od 2001. do 2006., a od 2006. do 2009. bila je udana za Erica Villencyja, s kojim ima sina. Činilo se da Guilfoyle ima sve, luksuzan posao na nacionalnoj televiziji, uspješnu knjigu i solidnu profesionalnu reputaciju. No sve se to naglo srušilo kada ju je bivša asistentica optužila za seksualno uznemiravanje.

Fox News je bivšoj asistentici bivše voditeljice Kimberly Guilfoyle platio više od 4 milijuna dolara kako bi izbjegao suđenje nakon što je zaposlenica 2018. napisala nacrt tužbe u kojem je detaljno opisala optužbe za seksualno uznemiravanje protiv nje. Glasnogovornik mreže tada nije naveo razlog njezina odlaska, već je samo u kratkoj izjavi od jedne rečenice rekao: "Fox News se rastao s Kimberly Guilfoyle."

Godine 2018. HuffPost je izvijestio da je Guilfoyle odlazila nakon istrage o neprimjerenom ponašanju, uključujući optužbe za seksualno zlostavljanje. Njezin odvjetnik John Singer rekao je tada publikaciji da su optužbe „nedvosmisleno neutemeljene i da su ih zlobno iznijeli nezadovoljni i sebični zaposlenici“. New Yorker je proširio priču HuffPosta, detaljno iznoseći optužbe Guilfoyleine bivše asistentice. New Yorker je izjavio da je upoznat s identitetom bivše asistentice, ali s obzirom na to da nije javno identificirana i iz poštovanja prema potencijalnim žrtvama seksualnog uznemiravanja, odbio ju je imenovati u svojoj priči.

Prema časopisu, Guilfoyle je često zahtijevala od svoje bivše asistentice da radi u njenom stanu gdje je navodno Guilfoyle ponekad bila gola. New Yorker je dodao navode da je Guilfoyle svojoj bivšoj asistentici pokazivala gole slike muškaraca, s nekima od njih je imala seksualne odnose. Kad su odvjetnici tvrtke Paul, Weiss počeli istraživati ​​​​navode o seksualnom uznemiravanju na mreži, Guilfoyle je navodno pokušala kupiti šutnju svoje asistentice, izvijestio je The New Yorker, pozivajući se na ljude upoznate s nacrtom tužbe asistentice.

Guilfoyle je odlučno demantirala sve navode u službenoj izjavi za New Yorker: "U svojoj 30-godišnjoj karijeri – u Uredu okružnog tužitelja San Francisca, Los Angelesa, u medijima i politici nikada se nisam upustila u bilo kakvo nedolično ponašanje na radnom mjestu. Mentorirala sam bezbroj žena, s mnogima od kojih sam i danas izuzetno bliska", kazala je. Unatoč njezinom poricanju, dokazi i pritisak bili su dovoljni da Fox raskine suradnju. Otkaz s Fox Newsa 2018. bio je težak udarac za Kimberly Guilfoyle, ali romansa s Donaldom Trumpom Jr. dala joj je novi vjetar u leđa. Par je postao jedan od najmoćnijih i najvidljivijih u MAGA svijetu sve dok nije došao iznenadni prekid prije izbora 2024., koji je Guilfoyle ostavio bez utjecaja u Trumpovoj orbiti.

Glasine o vezi počele su 2018., nakon što su viđeni zajedno na glamuroznoj zabavi u New Yorku. U to vrijeme Don Jr. bio je usred razvoda s prvom suprugom Vanessom Trump, što je cijelu priču učinilo još skandaloznijom. "Don Jr. i Kimberly se viđaju i odlično se zabavljaju", rekao je izvor za Page Six 2018. "Želi poštivati privatnost obitelji, razvodi se i uživa u Kimberlynom društvu", kazao je tda izvor. Ubrzo nakon toga Guilfoyle je ušla u politiku na novoj razini. Postala je potpredsjednica pro-Trumpovog super PAC-a America First Action i savjetnica Donu Jr. o medijima. Par je postao sinonim za moć . "Oni su kao kralj i kraljica maturalne večeri MAGA zemlje", oduševljeno je rekao viši Trumpov pomoćnik za Business Insider, piše The List.

Činilo se da su nezaustavljivi i to sve do tjedana prije predsjedničkih izbora 2024. "Don i Kimberly prekinuli su prije izbora i počeli dijeliti imovinu krajem rujna", otkrio je izvor blizak paru za Us Weekly. Razlaz je navodno zatajen kako ne bi izazvao dramu uoči glasanja. Isti izvor tvrdi da je Don Jr. bio taj koji je prekinuo vezu. Uskoro je Don Jr. viđen s Bettinom Anderson, pripadnicom visokog društva i bivšom manekenkom, veza koja je potvrđena prije nego što je Guilfoyleina raskid službeno objavljen. Unatoč tome, Don Jr. javno je hvalio bivšu partnericu: "Od samog početka, nitko u Trumpovom timu nije radio više od Kimberly kako bi pomogla u izboru i ponovnom izboru mog oca", rekao je za Page Six.

Prekid je imao katastrofalne posljedice za Guilfoyleinu karijeru u MAGA svijetu. Iako je intenzivno podržavala Donalda Trumpa, razlaz s Don Jr. doveo je do njezina brzog marginaliziranja u Trumpovom užem krugu.Do kraja 2025. Guilfoyle je bila prisiljena prihvatiti imenovanje za veleposlanicu u Grčkoj – ulogu koju mnogi vide kao "egzil" daleko od Washingtona i centra moći.

Dolazak Kimberly Guilfoyle u Grčku privukao je pažnju kakva se obično viđa kod pop zvijezda ili premijera. Aktivno se zalagala za velike energetske projekte koje podupiru SAD ali je i pokrenula diplomatski sukob s Kinom oko kontrole nad jednom od strateški najvažnijih grčkih luka. Osvojila je grčku prijestolnicu svojim blještavim televizijskim nastupima i beskompromisnim diplomatskim demonstriranjem moći. Njezin pristup izazvao je negodovanje nekih oporbenih političara zabrinutih zbog utjecaja američkog veleposlanstva na grčku politiku. Iako je bila istaknuta podrška Donaldu Trumpu tijekom njegova predsjedništva i ključna osoba u prikupljanju sredstava za njegove političke kampanje, njezino imenovanje veleposlanicom iznenadilo je čak i republikanske krugove, pisao je Politico.

Unatoč tome, lifestyle emisije redovito su prikazivale njezine odjevne kombinacije i sposobnost imitiranja grčkih plesnih pokreta, dok su se političari i poslovni ljudi natjecali za priliku da budu viđeni uz nju tijekom njezinih diplomatskih angažmana. Na večeri povodom Dana zahvalnosti Guilfoyle se pojavila na pozornici u uskoj, dugačkoj haljini od čipke koja je podigla buru u javnosti. Pozdravila je okupljene poslovne ljude i uglednike, a gomila je oduševljeno klicala na njezin grčki pozdrav.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn’t on her speech but on her outfit — a sheer… pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Dan nakon njezina dolaska u Atenu i svečane večere u luksuznom hotelu u središtu grada njezin omiljeni grčki pjevač, Konstantinos Argyros, priredio je poseban događaj u noćnom klubu u kojem nastupa kako bi obilježio njezin dolazak. Ministri, bankari i poslovni ljudi požurili su se odazvati neobičnom pozivu pop zvijezde. "Neću razočarati SAD i Grčku", izjavila je, odjevena u blistavu srebrnu haljinu i krznenu jaknu. Njezin prvi službeni sastanak bio je predaja vjerodajnica grčkom predsjedniku Konstantinosu Tassoulasu i brzo je postao viralan nakon što je ispričala kako je otkrila Grčku tijekom medenog mjeseca. "Medeni mjesec je bio fantastičan – ali brak?", našalio se Tassoulas. "Potrudit ćemo se pronaći novog muža“, odgovorila je. Njezine aktivnosti jedva da su i zastale. Obično u pratnji sina Ronana, stilistice Fancy James ili bliske suradnice Cassidy Kofoed, veleposlanici je već uručena medalja općine Hydra i imenovana počasnom predsjednicom Propeller Cluba Port of Piraeus.

Poslovne grupe organizirale su niz prijema u njezinu čast. Ovaj društveni bljesak poklopio se s naletom aktivnosti oko suštinskih pitanja, pri čemu je Guilfoyle iskoristila svoju veleposlaničku moć u službi niza sporazuma između Washingtona i Atene. Tijekom svog prvog tjedna na dužnosti, Grčka je potpisala sporazum s američkim energetskim divom ExxonMobilom o početku bušenja na moru. Nekoliko dana kasnije, Atena i Kijev postigli su sporazum o uvozu američkog ukapljenog prirodnog plina kako bi pomogli Ukrajini da zadovolji svoje zimske potrebe, čime je Grčka postala prva zemlja EU koja je izravno sudjelovala u nastojanjima Washingtona da zamijeni „svaku molekulu ruskog plina“ američkim ukapljenim prirodnim plinom. Sporazum je zapečaćen tijekom posjeta ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog. Guilfoyle je prisustvovala potpisivanju i stajala je između premijera Kyriakosa Mitsotakisa i Zelenskog za službenu fotografiju naglašavajući ulogu SAD-a u odluci.