RECEPT DANA Zaboravite na ulje i prženje: Imamo recept za najmekše krafne iz pećnice

Prvi dani veljače označavaju su početak najslađeg razdoblja u godini, onog fašničkog, čiji će vrhunac potrajati sve do Pepelnice 18. veljače. Ulice su ispunjene veseljem, a kuhinje neodoljivim mirisom pokladnica, slastice koja je duboko ukorijenjena u našoj tradiciji kao nasljeđe Austro-Ugarske. Ipak, tradicionalna priprema u dubokom ulju mnoge odbija zbog masnoće i osjećaja težine. Srećom, moderna gastronomija nudi rješenje koje čuva duh tradicije, ali u znatno lakšem obliku. Pečena verzija krafni ne samo da je lakša za probavu, već sadrži i do pedeset posto manje kalorija. Zaboravite na litre ulja i sate provedene uz štednjak, jer pećnica odrađuje sav posao, a rezultat su krafne mekane poput oblaka.

Sastojci (za 12 krafni):

500 g glatkog brašna

20 g svježeg kvasca (ili 1 vrećica suhog)

3 žlice šećera + 1 žličica za kvasac

1 vanilin šećer

prstohvat soli

naribana korica ½ limuna

2 žumanjka (sobne temperature)

100 g otopljenog maslaca (prohlađenog)

200 ml toplog mlijeka

1 žlica grčkog jogurta ili kiselog vrhnja (za dodatnu vlažnost)

Za premazivanje:

1 žumanjak

1 žlica mlijeka

Priprema: U manjoj posudi razmrvite svježi kvasac, dodajte žličicu šećera, žlicu brašna i malo toplog mlijeka. Promiješajte i ostavite na toplom 10-ak minuta da se zapjeni. U veliku posudu stavite brašno, ostatak šećera, vanilin šećer, sol i naribanu koricu limuna. U sredini napravite udubinu pa dodajte žumanjke, otopljeni maslac, jogurt (ako koristite) i aktivirani kvasac. Postupno dodajte ostatak toplog mlijeka. Mijesite mikserom sa spiralnim nastavcima dok se tijesto ne počne odvajati od stijenki posude. Zatim ga prebacite na lagano pobrašnjenu radnu plohu i dovršite rukama. Oblikujte kuglu, stavite je u nauljenu posudu, pokrijte krpom i ostavite na toplom mjestu da se diže otprilike sat vremena, odnosno dok ne udvostruči volumen.

Nadošlo tijesto lagano premijesite i podijelite na 12 jednakih dijelova. Svaki komad oblikujte u glatku kuglicu, podvlačeći rubove prema unutra. Kuglice lagano spljoštite i slažite na lim obložen papirom za pečenje, pazeći na razmak. Oblikovane krafne pokrijte krpom i pustite da se dižu još 30-40 minuta na toplom. Ovaj korak je presudan za postizanje pufaste, prozračne strukture. Pećnicu zagrijte na 180°C. Na dno pećnice stavite dublji lim napunjen vodom – to će stvoriti paru i održati krafne mekanima. Krafne neposredno prije pečenja premažite razmućenim žumanjkom i mlijekom. Pecite ih 15 do 20 minuta, dok ne dobiju lijepu zlatnosmeđu boju. Pečene krafne izvadite iz pećnice, prebacite u posudu i kratko prekrijte čistom krpom kako bi dodatno omekšale.

Tajni trikovi za tijesto iz snova

Tajna savršenih pečenih krafni krije se u pažljivo odabranim sastojcima i nekoliko ključnih koraka. Prije nego što započnete, pobrinite se da su svi sastojci sobne temperature kako bi se kvasac mogao pravilno aktivirati i podariti tijestu prozračnost. A sada slijedi jedan stari, pomalo neobičan trik za savršeno dizano tijesto. Nakon što ste ga umijesili, dobivenu kuglu energično bacite dvadesetak puta o radnu plohu. Ovaj postupak pomaže u razvoju glutena i rezultira nevjerojatno laganom teksturom. Osjetit ćete kako tijesto pod rukama postaje mekše i podatnije.

Od punjenja do glazure: Završni dodir za neodoljiv okus

Pečene krafne najbolje je puniti dok su još tople, jer tada najlakše primaju nadjev. Klasičan izbor je marmelada od marelice ili šljiva, no mogućnosti su beskrajne. Možete pripremiti bogatu kremu od vanilije ili ih napuniti čokoladnim namazom. Najlakši način za punjenje je korištenje slastičarske vrećice s uskim nastavkom kojom ćete jednostavno ubrizgati nadjev u sredinu svake krafne. Budući da pečene krafne nemaju masnu površinu kao pržene, šećer u prahu se teže lijepi. Problem ćete riješiti tako da ih, prije posipanja, lagano premažete kistom umočenim u malo otopljenog maslaca. To će im dati i dodatan sjaj te bogatiji okus.

Ako pak volite američku verziju s rupom u sredini, poznatiju kao "donuts", ovaj recept lako možete prilagoditi. Tijesto oblikujte na isti način, samo čašom ili kalupom izrežite veći krug, a manjim čepom napravite rupu u sredini. Nakon pečenja i hlađenja, gornji dio umočite u šarenu glazuru. Najjednostavniju ćete napraviti od šećera u prahu i malo mlijeka, uz dodatak jestive boje po želji, a odlična je i glazura od otopljene tamne ili bijele čokolade. Pospite ih šarenim mrvicama i dobit ćete slasticu koja će oduševiti najmlađe. Bilo da se odlučite za klasičnu verziju ili šareni "donut", ove pečene krafne dokaz su da se u omiljenim okusima može uživati i na lakši način, bez imalo grižnje savjesti.