Šok u Sloveniji! Umrla legendarna skijašica koja je neizbrisiv trag ostavila i u hrvatskom sportu

Nataša Bokal bila je dio legendarne generacije „vražjih Slovenki“. U Svjetskom kupu ostvarila je jednu pobjedu, a na pobjedničko postolje popela se tri puta. Najveći uspjeh postigla je na Svjetskom prvenstvu u Saalbachu 1991. godine, kada je u slalomu postala svjetska viceprvakinja, zaostavši samo za Vreni Schneider. Njezinu karijeru snažno su obilježile ozljede te je prošla čak 14 operacija.

Posljednjih godina Nataša Bokal borila se s teškom bolešću, rakom. Prije sedam godina pobijedila je rak reproduktivnih organa, no prije dvije godine podmukla bolest ponovno je udarila, ovaj put jače.

Nataša Bokal velik je trag ostavila i u hrvatskoj skijanju, 15 godina bila je trenerica u SK Končar, odgojila je generacije hrvatskih skijaša.

Prenosimo predivan tekst koji je o o njoj napisala stranica "Hrvatski skijaški timovi".

"Postoje ljudi u hrvatskom skijanju o kojima se sve zna, postoje priče ispričane tisuću puta, a s druge strane postoje i ljudi o kojima se malo priča u nekoj široj javnosti, a ostavili su dubok trag u hrvatskom skijanju i razvoju hrvatskih skijaša.

Jedna takva osoba, prije nekoliko dana, nakon skoro dva desetljeća u hrvatskom skijanju, napustila je mjesto trenerice u Ski Klubu Končar da bi se u potpunosti posvetila radu sa svojom nećakinjom koja od ove sezone ulazi u FIS.

Riječ je bivšoj slovenskoj skijašici, a danas trenerici Nataši Bokal .

U svojoj skijaškoj karijeri tri puta se penjala na postolje u FIS Svjetskom kupu, ubilježivši pobjedu u slalomu i drugo mjesto u veleslalomi u Kranjskoj Gori 1991. te drugo mjesto u slalomu 1999. godine. Na SP-u 1991. godine u Saalbachu osvojila je srebrnu medalju. Nažalost, karijera joj je bila obilježena bolestima i lomovima te je karijeru završila s čak 14 operacija na kontu.

Bez obzira na sve, u FIS Svjetskom kupu nastupala je kroz čak 20 godina (1983-2003) što je do danas ostao jedan od najdužih staževa u FIS Svjetskom kupu. Uz sve to, za vrijeme aktivne skijaške karijere je završila i fakultet.

Nakon kraja skijaške karijere prvo je na poziv svojih prijatelja pomogla Ski Klubu Rijeka u treniranju mlađedobnih kategorija.

U Ski Klubu Končar radila je od lipnja 2008. pa sve do prije nekoliko dana. U Končar je došla na nagovor Tomislava Zubčića, nakon što je dotadašnji trener Marko Šuman otišao u FIS s Filipom Zubčićem.

Kroz 15 godina rada u Ski Klubu Končar kroz njene trenerske ruke prošle su generacije i generacije mladih skijaša, ali nije utjecala samo na one iz svog kluba.

Dobri odnosi koje je imala s trenerima iz drugih klubova i zajednički treninzi donijeli su Natašine trenerske savjete i mnogima koji nisu bili u SK Končar.

Osim toga, uz svoju ulogu u Končaru, u nekoliko sezona je pomagala samorganiziranim FIS ekipama hrvatskih skijaša koji su bili izvan sustava reprezentacija. Pružila je logističku i trenersku podršku onima koji su svoj put financirali sami i na taj način im je olakšala bavljenje sportom koji vole i nakon dječjeg skijanja.

Nataša možda nije bila reprezentativna trenerica, nije u Hrvatsku donijela svjetske i olimpijske medalje, ali radila je s djecom u bazi, a upravo je baza ta koja jedina dugoročno može osigurati opstanak natjecateljskog skijanja u Hrvatskoj.

No, više od svega toga, pomogla je u odgoju generacija mladih ljudi i kako mi je jedan od skijaških roditelja napisao: ,, Bila mi je iznimna čast da sam ju imao prilike upoznati ju i družiti se sve ove godine, a siguran sam da većina roditelja kako iz našeg kluba, tako i šire, dijele ista iskustva.

Istinski sportaš uz kojeg su naša djeca zdravo odrastala i svakako puno naučila o natjecateljskom skijanju."

Nataša hvala vam na svemu što ste napravili za hrvatsko skijanje i generacije mladih skijaša. Zadnjih godina smo se i mi po rezultatima u kadetskom skijanju mogli uvjeriti da je vaša nećakinja Ana izrazito talentirana i želimo vam puno sreće u velikom izazovu pred vama. Imat ćete velikog navijača u nama!"