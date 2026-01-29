Hvarani: 'Slavna investitorica uništila je suhozid i rimski put!'

Građevinska inspekcija zaustavila je radove na rekonstrukciji poljskog puta na području između Pokonjeg dola i uvale iznad Hvara, investitora tvrtke Wanderlust Innovations, čija je vlasnica Sanela Diana Jenkins kupila oko 87 tisuća četvornih metara zemljišta do kojeg želi proširiti pristupni put.



Područje Nature 2000



Početak radova slavne i bogate investitorice, poduzetnice i filantropkinje koja prijateljuje s Eltonom Johnom i hollywoodskom elitom, glumila je u Pravim kućanicama s Beverly Hillsa, a mediji je nazivaju "bosanskom Lady Di", na noge je dignuo mještane koji su nam poslali fotografije razrušenog suhozida, za kojeg kažu da je najveći u Hvaru, posječenih stabala koji spadaju u zaštićeno područje Nature 2000, devastiranja rimskog puta... Riječ je o starom poljskom putu širine dva i pol do tri metra, koji prolazi kroz vrijednu suhozidnu gradnju, a prema tvrdnjama mještana dijelom prati i trasu antičkog puta. – Iako formalno ima osiguran nužni prolaz, vlasnica već dulje vrijeme pokušava proširiti postojeći poljski put u cestu širine 5,20 metara. To nije običan makadam. To je stari put, suhozidna gradnja i dio antičke, povijesne trase koja se ovdje koristila generacijama. Sada se bagerom ruši suhozid i taj materijal gura u put. To se više ne može samo tako vratiti, a šteta je trajna – priča nam mještanin. – Za takav zahvat treba suglasnost svih vlasnika uz trasu. Koliko znamo, toga nema, ili barem nema u pisanom obliku. Njima bi, koliko mi je poznato, trebala 66 potpisa vlasnika, a kada su krenuli s radovima imali su ih samo tri – upozorava drugi stanovnik Hvara.