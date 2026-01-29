Građevinska inspekcija zaustavila je radove na rekonstrukciji poljskog puta na području između Pokonjeg dola i uvale iznad Hvara, investitora tvrtke Wanderlust Innovations, čija je vlasnica Sanela Diana Jenkins kupila oko 87 tisuća četvornih metara zemljišta do kojeg želi proširiti pristupni put.
Područje Nature 2000
Početak radova slavne i bogate investitorice, poduzetnice i filantropkinje koja prijateljuje s Eltonom Johnom i hollywoodskom elitom, glumila je u Pravim kućanicama s Beverly Hillsa, a mediji je nazivaju "bosanskom Lady Di", na noge je dignuo mještane koji su nam poslali fotografije razrušenog suhozida, za kojeg kažu da je najveći u Hvaru, posječenih stabala koji spadaju u zaštićeno područje Nature 2000, devastiranja rimskog puta... Riječ je o starom poljskom putu širine dva i pol do tri metra, koji prolazi kroz vrijednu suhozidnu gradnju, a prema tvrdnjama mještana dijelom prati i trasu antičkog puta. – Iako formalno ima osiguran nužni prolaz, vlasnica već dulje vrijeme pokušava proširiti postojeći poljski put u cestu širine 5,20 metara. To nije običan makadam. To je stari put, suhozidna gradnja i dio antičke, povijesne trase koja se ovdje koristila generacijama. Sada se bagerom ruši suhozid i taj materijal gura u put. To se više ne može samo tako vratiti, a šteta je trajna – priča nam mještanin. – Za takav zahvat treba suglasnost svih vlasnika uz trasu. Koliko znamo, toga nema, ili barem nema u pisanom obliku. Njima bi, koliko mi je poznato, trebala 66 potpisa vlasnika, a kada su krenuli s radovima imali su ih samo tri – upozorava drugi stanovnik Hvara.
Hvarani: 'Slavna investitorica uništila je suhozid i rimski put!'
Jal je gadna stvar. Pohlepa još gora. Tko vas ne zna, još bi vam i povjerovao. Suhozid i rimski put…Ha, ha… Svi bi vi nešto novaca, jer ste čuli da je žena bogata. To je ono, a di sam ja tudi…Podrška investitoru. Za dobru paru prodali bi dalmoši i vlastitu mater, a gdje ne bi suhozid i antički put po kojemu su hodili stari rimljani.
Ja se sjećam da je tim putem Dioklecijan išao na svoje golf igralište, a to znači da je taj suhozid i put spomenik kulture nulte kategorije i moralo bi ga se ostaviti naraštajima da ne odlaze u Irsku i Grenland.
A netko je lijepo primio novce za zemljište , a sad netko plače za djedovinom ... uostalom bogatašima ovo isto dođe kao kad nama sirotinji kažu da ne smijemo nakeljiti vanjsku jedinicu klime na fasadu