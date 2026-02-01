Ovnove čekaju ljubavne brige, a Bikove neraspoloženje i distanca od voljenih osoba

OVAN

LJUBAV: Bit će malih ljubavnih briga koje će vam povremeno donositi neraspoloženja, ali ne takva da bi vam bilo teško. Uzmite to kao izazov koji vas oboje može potaknuti da još više poboljšate svoj odnos. Samci će biti pomalo ukočeni.

KARIJERA: Vjerojatno će vas svako malo nadgledati, ali vi ćete to ili zanemariti ili se praviti ludi. Kontroliranje nikad nije ugodno, no ovaj put će se okrenuti u vašu korist. Dobit ćete dodatne bodove. Zato ne brinite previše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brinut ćete se zbog novca.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BIK

LJUBAV: Ljubavna rezignacija i neraspoloženje bit će obilježja ovih dana. Distanca u osobnim odnosima bit će vaš odgovor na potrebe druge strane za nježnostima. Ipak, pokažite bar malo pažnje nekim darom kako vam kasnije ne bi bilo žao.

KARIJERA: Nitko se ne voli baviti greškama, ali zaostatke ćete morati rješavati. Radi se samo o sitnicama oko kojih se ne treba živcirati. Prihvatite to kao dio posla kroz koji trebate proći da bi stigli do nečeg većeg i uzbudljivijeg.

ZDRAVLJE&SAVJET: Male financijske brige.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

BLIZANCI

LJUBAV: Iz dana u dan vi ćete se osjećati sve bolje u društvu voljene osobe. Neki će obnoviti bliskost koju već dugo nisu osjetili, drugi će krenuti na zanimljivo putovanje udvoje, a treći, koji su možda još sami, počet će izlaziti više.

KARIJERA: Zavući se u mir vlastitog doma ovaj će vam tjedan biti glavna preokupacija. Radovi u kući li tihe djelatnosti iz mirnih prostora događat će se spontano. Na radnom mjestu vjerojatno ćete se boriti sa šefovima. Budite mudri.

ZDRAVLJE&SAVJET: Fokusirajte se na ono što volite.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

RAK

LJUBAV: Svoju veliku energiju uložit ćete u učvršćivanje odnosa s osobom koju volite. Bit će to predani trud s važnim rezultatima. Poslužit ćete se novim idejama koje će povremeno iznenađivati drugu stranu. Ništa vas neće zaustaviti u izražavanju emocija.

KARIJERA: Komunicirat ćete sa suradnicima oko nevelikih tema, ali ćete to odraditi besprijekorno. Ponekad će vam nedostajati pravih izazova jer oni koje doživljavate svakodnevno bit će obojeni stresom. Borite se, pobijedit ćete.

ZDRAVLJE&SAVJET: Oslonite se na svoje prijatelje.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

LAV

LJUBAV: Bit će malo manje događaja, ali vaš ljubavni život i dalje će biti kvalitetan. Moguće je da ćete smanjiti izlaske, a više uživati kod kuće u društvu najdraže osobe. Oni koji su još sami ljubav bi mogli naći na sasvim običnim mjestima.

KARIJERA: Maštat ćete o boljem poslu i većim poduzimanjima. Kad se trgnete brzo ćete se spustiti na zemlju. Važno je biti realan i postaviti ciljeve na zreo način. Oni koji u tome uspiju kretat će se prema dobrim rezultatima. Samo treba više strpljenja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični sa šefovima.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

DJEVICA

LJUBAV: Ideja zavođenja nešto je što vas ponekad zbunjuje. Postavljat ćete si mnoga pitanja. Ovih dana nisu isključene situacije kad vam se osobe suprotnog spola nabacuju kao same od sebe. Ako ste još sami, dotjerajte se i izađite među ljude. Ako ste u vezi, uživajte.

KARIJERA: Što god se nađe na dnevnom redu, vi ćete biti glavni pokretač cijele stvari. Uz to će ići i određeni napori, pa i stresovi. Imat ćete energije za dvoje, pa vam ništa neće biti teško. Vaši potezi dobit će na značaju, a vaš ugled će porasti

ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da ne pregorite.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

VAGA

LJUBAV: Kontakti će biti brojni, ali njihov karakter u emotivnog smislu ostat će površan. Stoga ćete o ljubavi više pričati, nego što ćete je osjetiti. Mnogi će bez obzira na sve organizirati lijepe provode za svoje društvo. Bit će im dobro.

KARIJERA: Ljudi s kojim poslovno surađujete i koji su vam nadređeni, mogli bi vas iznenaditi nekim sasvim novim i neočekivanim prijedlogom. U prvi tren nećete znati kako se postaviti, ali brzo ćete uvidjeti da se radi o dobroj prilici. Surađujte.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne ulazite u raspravljanja.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

ŠKORPION

LJUBAV: U osobnim odnosima sve će vam važnije biti pitanje tolerancije, a upravo ono će vas odvesti korak prema naprijed. Ovo su dani kad ćete imate priliku vježbati uvažavanje jedno drugoga. Poradit ćete na tome na obostranu radost.

KARIJERA: Dobro su vam postavljeni kontakti, a pogotovo za sve nove ideje i projekte. Balansirat ćete između otvorenog i zatvorenog pristupa. Neke stvari zadržat ćete za sebe jer će vam vaš unutrašnji glas tako govoriti. Neki će se posvetiti inventurama.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne forsirajte ništa.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 5

STRIJELAC

LJUBAV: Između vas i voljene osobe svakim će danom biti sve više razmjena ideja, razumijevanja i sklada, a povjerenje će rasti. Bit ćete zadovoljni i sretni što je tako. Oni koji su još sami kontakt će započeti na intelektualnoj razini.

KARIJERA: U poslovnim komunikacijama i kontaktima izbjegavajte otvoreno pokazivanje emocija. Jednostavno zato jer bi vas netko mogao doživjeti kao neprofesionalnu osobu. Odmjerite kad i koliko osjećaja treba pokazati. Krećete se ka novim znanjima.

ZDRAVLJE&SAVJET: Vrijeme je za odlazak u prirodu.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

JARAC

LJUBAV: Većinu ovog tjedna vaš privatni život neće biti sasvim miran. Trebat će dosta diplomacije i strpljenja kako bi razgovori napredovali u konstruktivnom pravcu. Nastojte vagati svaku svoju riječ. Postat ćete realniji i smanjit ćete svoja ljubavna očekivanja.

KARIJERA: Otvaraju vam se vrata jedne suradnje sa sasvim novim ili mladim suradnicima. Bit ćete veseli zbog toga. Pedagoški djelatnici imat će sve više posla koji će im dobro ići od ruke. Zaposleni u sportu počinju nov način treniranja.

ZDRAVLJE&SAVJET: Brže ćete se umarati.

OCJENA: LJ 4, K 4, Z 4

VODENJAK

LJUBAV: Oni koji imaju obitelj ovih će joj se dana potpuno posvetiti ili će jedan član iste zahtijevati njihovu pažnju. Oni u novim vezama prolazit će prve krize u kojim će trebati pokazati malo više razumijevanja za drugu stranu. Uspjet će.

KARIJERA: S lakoćom ćete rješavati sve na što budete nailazili u svom profesionalnom radu. Vaša urođena ozbiljnost ovaj će put biti skladno pomiješana s ležernošću, pa će se mnogi iznenaditi kako smjelo vodite cijelu stvar. Uspjet ćete u većini planiranog.

ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s vježbanjem.

OCJENA: LJ 4, K 5, Z 4

RIBE

LJUBAV: Dobar razvoj ljubavnog i društvenog života ohrabrit će vas da idete dalje. Mnogi će u svoju vezu unijeti dašak svježine kroz odlazak na neko zanimljivo mjesto. Oni koji su još sami trebali bi češće izlaziti van iz kuće. Bit će im bolje među ljudima.

KARIJERA: Šefovi bi mogli promijeniti svoju taktiku i zatezati tamo gdje ste se najmanje nadali. Ovo će vam teško sjesti. Ipak, morat ćete prihvatiti ono što se nudi i prilagoditi se najbolje kako znate. Imajte na pameti da će kasnije biti lakše.

ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je imperativ.

OCJENA: LJ 5, K 4, Z 4

TOP 3: Škorpion, Rak, Vodenjak