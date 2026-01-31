FOTO Evo kako se naša najimućnija zastupnica ludo provodi! Posjeduje čak 8 kuća i zavidnu imovinsku karticu

Sinoćnji Megadance Party u zagrebačkoj Areni privukao je brojna poznata lica, a među njima se našla i političarka Sanja Radolović. Saborska zastupnica na svojem je Facebook profilu podijelila fotografiju s prijateljicama, a u opisu objave stoji: - Friday night. Prijateljice. MEGADANCE Party u Areni Zagreb. Pjevanje iz sveg glasa, ples bez koreografije i hitovi koje znamo napamet protiv svoje volje (čak i kad se pravimo da ne znamo). Refreni iz 90-ih i 2000-ih, šljokice u glavi i bol u nogama sutra - napisala je Radolović.

Sanja Radolović, saborska zastupnica SDP-a i predsjednica Odbora za turizam, javnosti je poznata po aktivnom političkom angažmanu, ali i objavama na društvenim mrežama poput ove s koncerta, a koje otkrivaju djelić njezina života. Podsjetimo, nedavno je privukla pažnju fotografijom na kojoj upravlja brodom, što je izazvalo brojne komentare. Iako dužnost u Saboru obnaša volonterski, prima mjesečnu naknadu od 2285 eura, a dodatni prihod ostvaruje na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli, gdje je zaposlena kao voditeljica s plaćom od 1964 eura.

Njezina osobna imovinska kartica dostupna je za javnost, a u njoj kao svoje vlasništvo navodi stan u Puli od 61 četvornog metra, procijenjen na oko 140 000 eura, te kuću u Filipani kraj Vodnjana vrijednu 39 000 eura. Posjeduje i građevinsko zemljište u Vodnjanu stečeno darovnim ugovorom, kao i suvlasničke udjele u nizu manjih nekretnina. U voznom parku ističe se automobil BMW X1 vrijedan 39 000 eura, a prijavila je i štednju od oko 20 000 eura.

Ipak, njezin imovinski status doživio je pravu ekspanziju udajom za istarskog poduzetnika Marijana Ritošu. Njegova imovina, koja se sada vodi i u njezinoj kartici, uistinu je impresivna i broji se u milijunima eura. Ritoša je vlasnik čak osam kuća na različitim lokacijama, od manjih objekata u Oprtlju i Buzetu do većih nekretnina. Uz to, obitelj raspolaže desecima tisuća četvornih metara zemljišta, uključujući oranice, šume, voćnjake i vinograde, što ih svrstava među imućnije obitelji u Istri. Suprug Sanje Radolović posluje kroz obrt ISTRADRVO, koji se bavi stolarskim radovima, te ima vlasničke udjele u turističkoj agenciji Vela Vrata Travel i drugim tvrtkama iz sektora ugostiteljstva i građevine.