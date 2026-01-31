Znate li značenje najpoznatijeg Adidasovog logotipa? Mnogi ljudi su ostali iznenađeni

Mnoge svjetske marke prepoznajemo na prvi pogled upravo po njihovim logotipima koji su s vremenom postali snažni simboli kvalitete, stila ili statusa. Ipak, iako ih viđamo svakodnevno na odjeći, obući i reklamama, rijetko se zapitamo što oni zapravo znače i kakva se priča ili poruka krije iza njihovog dizajna.

Adidas je jedno od najpoznatijih imena u svijetu sportske odjeće, tenisica i opreme, a velika je vjerojatnost da ste barem jednom nosili neki njihov komad. No, jeste li se ikada zapitali što zapravo znači kultni Adidasov logo s tri pruge? Tvrtka je osnovana nakon Prvog svjetskog rata, kada je osnivač Adolf "Adi" Dassler počeo popravljati obuću. Poslovanje se zatim preselilo u praonicu njegove majke u Herzogenaurachu u Njemačkoj gdje je Adi, kojem se kasnije pridružio brat Rudolf, počeo izrađivati ​​sportsku obuću. Svoju tvrtku nazvali su "Gebrüder Dassler Schuhfabrik" ("Tvornica cipela braće Dassler"), a do 1928. godine opskrbljivali su obućom međunarodne sportaše, piše Mirror.

Nakon kratke pauze u izradi cipela tijekom Drugog svjetskog rata, kada su umjesto toga proizvodili vojnu opremu, braća su 1948. godine krenula svatko svojim putem nakon svađe. Rudolf je nastavio s izradom onoga što je danas poznato kao konkurentski brend Puma. U međuvremenu, Adolf je odlučio preimenovati "Tvornicu cipela braće Dassler" u Adidas, kombinirajući elemente svog imena i prezimena. Sljedeće godine, Adi je dizajnirao prvi logotip brenda koji je prikazivao atletsku sprintersku tenisicu s čavlima, ukrašenu danas legendarnim trima prugama koje su sinonim za Adidas.

"Taj logotip, zajedno s prepoznatljivim znakom tri pruge koji se počeo pojavljivati na svakoj obući (kasnije i na odjeći), označio je početak svega. Usput, te karakteristične pruge nemaju nikakvo numerološko značenje. Na prvim Adidasovim tenisicama pojavile su se nakon što je Dassler testirao različite verzije i broj pruga te utvrdio da se upravo tri najjasnije ističu na fotografijama što je bio iznimno važan faktor za novi sportski brend koji je želio privući pozornost. Očito je uspjelo jer su tri pruge i danas svjetski poznat zaštitni znak koji simbolizira Adidas", stoji na službenoj web stranici.

Ako ste ikada pomno pogledali logotip, primijetit ćete da pruge tvore trokutasti oblik koji podsjeća na planinu. Prema online platformi Hatchwise, ovaj dizajn simbolizira prepreke koje treba prevladati tijekom rada na postizanju sportskog cilja. Kada je mreža logotipa kultnog Adidasova dizajna s tri pruge objavljena na Redditovu dizajnerskom forumu, tada su brojni korisnici izrazili iznenađenje otkrivši simboliku planine.

"Nisam imao pojma da je ovaj logo nastao 1997. godine. Mislio sam da je puno stariji", napisao je jedan korisnik. "Vidio sam ovo na Adidasovom Instagramu. Vjerojatno jedan od najikoničnijih logotipa koji postoje", dodao je drugi. "To je planina? Cijelo sam vrijeme mislio da su to samo tri pruge", objasnio je treći.

Danas je Adidas prepoznatljiv po tri različita logotipa, od kojih svaki predstavlja zasebnu liniju proizvoda. Kultne tri pruge najčešće se pojavljuju na performance i sportskim kolekcijama, dok je trolist rezerviran za Originals i lifestyle liniju. Na kraju, Badge of Sport, koji se sastoji od tri dijagonalne pruge u kombinaciji s natpisom Adidas, rezerviran je za sportsku odjeću.