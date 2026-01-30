Naši Portali
ZABORAVLJENA KATASTROFA

Ljudi žive u užasnim uvjetima, ubojstva su svakodnevna

Autor
Hassan Haidar Diab
30.01.2026.
u 05:59

Procjenjuje se da je uništeno oko 90 posto stambenih, komunalnih i gospodarskih objekata. Ujedinjeni narodi troškove obnove procjenjuju na najmanje sedam milijardi dolara

Unatoč formalnom prekidu vatre koji je na snazi od listopada 2025. Pojas Gaze i dalje ostaje jedno od najnestabilnijih i humanitarno najtežih područja svijeta. Na terenu se istodobno bilježe vojni incidenti, političko nadmudrivanje, diplomatski pregovori i pokušaji oblikovanja poslijeratnog poretka, a stanovništvo Gaze istodobno živi u devastiranom okolišu i u katastrofalnim uvjetima. Prekid vatre pokazao se krhkim, a stvarna stabilizacija dalekom i neizvjesnom.

Trenutačna situacija u Pojasu Gaze izrazito je napeta. Iako je prekid vatre formalno na snazi, izraelske snage nastavljaju s vojnim operacijama, uključujući vatrene akcije i zračne udare. U posljednja 24 sata zabilježeni su novi napadi, a od početka primirja ubijeno je gotovo 500 Palestinaca te ranjeno više od tisuću. Zdravstvene vlasti u Gazi navode da je od početka rata 7. listopada 2023. ukupan broj poginulih premašio 71.000, uz više od 171.000 ranjenih i tisuće nestalih pod ruševinama. Izraelske vlasti dugo su osporavale te brojke. Izraelski dnevnik Haaretz objavio je da je izraelska vojska prvi put prihvatila procjenu Ministarstva zdravstva Gaze o oko 70.000 ubijenih Palestinaca.

Benjamina Netanyahu Palestina Izrael Gaza

LU
Lujo123
07:05 30.01.2026.

I više ne vuku mrtve Izraelce autima po takozvanom pojasu gaze a masa im skandira i veseli se velikoj pobjedi. Nek na izborima opet izaberu hamas.

LU
Lujo123
07:17 30.01.2026.

Hasane hajde ne kmeći. Tražili ste dobili ste i sad prestanite kmećati.

IZ
ivan.zorger
07:15 30.01.2026.

"ujedinjeni narodi procjenjuju....." Toj anakronoj instituciji je očito još jedina svrha da "procjenjuje" i laprda

