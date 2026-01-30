Ljudi žive u užasnim uvjetima, ubojstva su svakodnevna

Unatoč formalnom prekidu vatre koji je na snazi od listopada 2025. Pojas Gaze i dalje ostaje jedno od najnestabilnijih i humanitarno najtežih područja svijeta. Na terenu se istodobno bilježe vojni incidenti, političko nadmudrivanje, diplomatski pregovori i pokušaji oblikovanja poslijeratnog poretka, a stanovništvo Gaze istodobno živi u devastiranom okolišu i u katastrofalnim uvjetima. Prekid vatre pokazao se krhkim, a stvarna stabilizacija dalekom i neizvjesnom.



Trenutačna situacija u Pojasu Gaze izrazito je napeta. Iako je prekid vatre formalno na snazi, izraelske snage nastavljaju s vojnim operacijama, uključujući vatrene akcije i zračne udare. U posljednja 24 sata zabilježeni su novi napadi, a od početka primirja ubijeno je gotovo 500 Palestinaca te ranjeno više od tisuću. Zdravstvene vlasti u Gazi navode da je od početka rata 7. listopada 2023. ukupan broj poginulih premašio 71.000, uz više od 171.000 ranjenih i tisuće nestalih pod ruševinama. Izraelske vlasti dugo su osporavale te brojke. Izraelski dnevnik Haaretz objavio je da je izraelska vojska prvi put prihvatila procjenu Ministarstva zdravstva Gaze o oko 70.000 ubijenih Palestinaca.