TKO JE HRVATSKI IZBORNIK?

Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor

Autor
Damir Mrvec
30.01.2026.
u 11:01

Dok je početkom 2024. čekao raskid ugovora s japanskim rukometnim savezom kako bi i službeno preuzeo Hrvatsku, Sigurðsson je posjetio Ninčevića u Zadru. Taj posjet pokazao se presudnim. Očaran atmosferom grada, opuštenim načinom života i ljepotom obale, donio je odluku koja je iznenadila mnoge — kupio je stari stan u samom centru grada.

Dagur Sigurðsson postao je tek četvrti hrvatski izbornik kojem je uspjelo doći do polufinala na dva velika natjecanja. Prije njega to je pošlo za rukom Zdravku Zovku, Lini Červaru i Slavku Goluži. Dolazak Dagura Sigurðssona na klupu hrvatske rukometne reprezentacije u veljači 2024. godine odjeknuo je kao vijest desetljeća. Prvi put u povijesti momčad koja je godinama počivala isključivo na domaćim stručnjacima dobila je stranog izbornika, a taj potez, opisan kao “kulturološki šok”, pokazao se vizionarskim.

Počeo kao nogometni vratar

Hrvatska rukometna reprezentacija Dagur Sigurdsson

13:28 30.01.2026.

....opija me neka snaga a lipota svog me smanta Zadar je u srcu mome...

