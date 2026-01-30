Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor

Dagur Sigurðsson postao je tek četvrti hrvatski izbornik kojem je uspjelo doći do polufinala na dva velika natjecanja. Prije njega to je pošlo za rukom Zdravku Zovku, Lini Červaru i Slavku Goluži. Dolazak Dagura Sigurðssona na klupu hrvatske rukometne reprezentacije u veljači 2024. godine odjeknuo je kao vijest desetljeća. Prvi put u povijesti momčad koja je godinama počivala isključivo na domaćim stručnjacima dobila je stranog izbornika, a taj potez, opisan kao “kulturološki šok”, pokazao se vizionarskim.
Počeo kao nogometni vratar
Video sadržaj
PITALI SMO STRUČNJAKA
VIDEO Hitna pomoć pod rotirkama stala zbog štićene kolone: Provjerili smo tko ovdje ima prednost
13
RADILA NA ŠTANDU
FOTO Ovo morate vidjeti! Isplivala nova fotka Kristine Mandarine, evo kako danas izgleda nekadašnja prodavačica agruma
Više od kluba
Dragulj u Dinamovoj kruni: Zbog ovoga je među najboljim sportskim organizacijama u Europi
Vjeruje u bolju budućnost
....opija me neka snaga a lipota svog me smanta Zadar je u srcu mome...