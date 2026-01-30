Sigurdsson preselio u Hrvatsku nakon što se zaljubio u jedan grad, a uspješan je poduzetnik koji svira i vozi motor

Dagur Sigurðsson postao je tek četvrti hrvatski izbornik kojem je uspjelo doći do polufinala na dva velika natjecanja. Prije njega to je pošlo za rukom Zdravku Zovku, Lini Červaru i Slavku Goluži. Dolazak Dagura Sigurðssona na klupu hrvatske rukometne reprezentacije u veljači 2024. godine odjeknuo je kao vijest desetljeća. Prvi put u povijesti momčad koja je godinama počivala isključivo na domaćim stručnjacima dobila je stranog izbornika, a taj potez, opisan kao “kulturološki šok”, pokazao se vizionarskim.



Počeo kao nogometni vratar