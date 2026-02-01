Prvi put nabavljate mačku? Veterinar otkriva pet najboljih pasmina za početnike
Nisu sve mačke iste: njihove osobnosti, potrebe i ponašanje mogu se uvelike razlikovati ovisno o pasmini. Dok su neke pasmine mirne i privržene, druge su energične i zahtijevaju puno pažnje i aktivnosti. Odabir prave pasmine stoga je ključan, osobito za one koji prvi put postaju vlasnici mačke, da bi odnos s ljubimcem bio skladan i ugodan za obje strane.
Dovođenje mačke u dom velika je obveza koja zahtijeva pažljivo razmatranje da bi se novi ljubimac integrirao u vaš način života. Da bi pomogao potencijalnim vlasnicima, veterinar je sastavio svojih pet najboljih prijedloga pasmina za one koji će po prvi put postati vlasnici mačke. Iako se razlike između pasmina mačaka mogu činiti manje izraženima od onih između pasa, i dalje postoji mnogo toga što treba uzeti u obzir pri odabiru savršene mačke za vaše okolnosti, piše Daily Express.
Određene mačke su relativno nezahtjevne i zadovoljne su mirnijim životom, dok druge zahtijevaju redovito njegu i napreduju u prometnijim, društvenijim okruženjima. Veterinar dr. Amir Anwary sastavio je popis pet pasmina mačaka za koje smatra da su posebno prikladne za nove vlasnike, zahvaljujući njihovoj tipično opuštenoj i nezahtjevnoj prirodi. Svoj je popis podijelio u videu na TikToku.
5. Škotski fold: Ove mačke se općenito smatraju izvrsnim izborom za početnike zbog svoje ljubazne, mirne i fleksibilne naravi. Zahtijevaju minimalno održavanje, tihi su sustanari i dobro se integriraju s mladima i drugim kućnim ljubimcima. Radi se o pasmini koju karakteriziraju prepoznatljive preklopljene uši i zaobljena tjelesna građa. Prva mačka ove pasmine rođena je u Škotskoj 961. godine, noseći genetsku mutaciju odgovornu za prepoznatljivi preklop na ušima. No, zbog ove genske mutacije, Udruga za zaštitu mačaka potiče ljude da izbjegavaju nabavku ove pasmine jer dotične mačke često mogu imati ozbiljne zdravstvene probleme koji uzrokuju bol i smanjuju kvalitetu života.
4. Ragdoll: Dr. Anwary je zatim preporučio ragdoll mačke kao svoj drugi izbor za vlasnike koji prvi put imaju mačku. To je najvjerojatnije zato što su, slično škotskim fold mačkama, ragdoll mačke poznate po svojoj privrženoj i ljubaznoj naravi. Ragdoll mačke uživaju u dodirivanju i lako se prilagođavaju različitim kućanstvima. Njihovo dugo krzno treba četkanje, ali njihova mirna osobnost čini ih među najboljim mačkama za početnike.
3. Maine Coon: Ako tražite većeg kućnog ljubimca, Maine Coon bi mogao biti idealan za vas jer se veličinom može mjeriti s malim psima, a mužjaci dosežu i do 11 kilograma, što ih čini najvećom pasminom mačaka. No, to ne utječe na njihovo ponašanje jer su Maine Coon mačke obično nježne, razigrane i privržene: lako se sprijateljuju i s djecom i s drugim kućnim ljubimcima, što ih čini prikladnima za početnike. Ovo je savršena mačka za vas ako imate dodatnog vremena za igru s njima kod kuće jer napreduju u aktivnom i društvenom okruženju. Zbog duge i pahuljaste dlake potrebno im je i svakodnevno dotjerivanje, što je nešto što bi budući vlasnici trebali uzeti u obzir.
2. Britanska kratkodlaka mačka: Druga najbolja mačka, prema dr. Anwaryju, je britanska kratkodlaka mačka. Ova pasmina je izvrstan fantastičan izbor za one koji prvi put imaju mačku. Radi se o pedigre verziji tradicionalne britanske domaće mačke. Ove mačke su mirne i privržene i nisu previše zahtjevne, što ih čini idealnim izborom za početnike koji traže ljubimca s niskom razinom energije. Unatoč svojoj donekle neovisnoj prirodi, ova pasmina je izuzetno odana vlasnicima i srdačna. Njihovo pahuljasto krzno lako se održava i besprijekorno će se integrirati u vaš obiteljski život.
1. Američka kratkodlaka mačka: Američka kratkodlaka mačka, slična svojim britanskim kolegama, svestrana je pasmina poznata po svojoj razigranoj i opuštenoj prirodi. Zbog toga ih je dr. Anwary proglasio najboljom pasminom mačaka za one koji prvi put nabavljaju mačku. Za razliku od britanske kratkodlake mačke, američke kratkodlake mačke općenito su vitkije i aktivnije. Redovito četkanje i njega su i dalje potrebni jer su neke mačke ove pasmine sklone linjanju.