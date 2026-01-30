Milan Štrljić: 'Ne volim se prisjećati života u Beogradu, tamo sam živio do rata, a kad je počeo vratio sam se kući, na svoje'

Podne, kava, more i sunce. Dogovorili smo se kako ćemo se naći u hotelu na Baćama, kako mi Splićani od milja tepamo ovom popularnom kvartu, a njemu je to savršeno odgovaralo jer mu je dom u neposrednoj blizini. "Stipane, što ćete popiti?" pita ga konobar s osmijehom od uha do uha. Svi smo se nasmijali na njegovu šalu jer naš glumački velikan ima stotine imena koja su mu pripala zbog uloga koje je uvijek odlično igrao. Tako je mladić izgovorio ime lika kojeg je u seriji "Kumovi" utjelovio naš sugovornik Milan Štrljić, a sada smo s njim sjeli kako bismo porazgovarali o seriji Nove TV "U dobru i zlu", a koja se u nedjelju vraća na ekrane nakon male pauze od emitiranja. Iza njega je impresivan opus od više od 60 filmova, stotine kazališnih i televizijskih uloga, a posebno su prepoznatljivi njegovi nastupi u djelima kao što su "Velo misto", "Nepokoreni grad", "Bolji život" i mnogim drugim. A kako se nosi s kritikama? Iako bi mnogi pomislili da se oslanja na stručne savjete, najveća kritičarka mu je, vjerovali ili ne, supruga Daša. Sam priznaje da ona ima izuzetan smisao za glumu te često osluškuje njezina mišljenja. Za njih je šetnja Rivom, držanje za ruku i zaljubljeni pogled sve što im treba. Još 1977. godine je u Beogradu, u prvom braku, dobio kćer Ivu, ali kako je i ona javna osoba, izbjegava u medijima govoriti o njoj. Veliki ponos mu je sin Frane, koji nije krenuo očevim putem, no njih dvojica međusobno su najljepše ogledalo ponosa koje možete zamisliti.