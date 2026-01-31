FOTO Naša pjevačica zbog vjere je promijenila život i napustila Hrvatsku: Evo gdje danas živi

Početkom novog tisućljeća Ivana Brkić prometnula se u vodeću mladu pop-zvijezdu u Hrvatskoj, postavši tinejdžerska ikona čije su lice krasile naslovnice svih relevantnih časopisa, da bi se potom iznenada povukla iz javnosti.
Foto: Goran Stanzl
Njezina je glazba osvojila mnoštvo poklonika još u eri prije YouTubea, što njezin tadašnji uspjeh čini još impresivnijim.
Dolaskom digitalnog doba, Croatia Records počela je objavljivati njezine spotove na internetu, što je potaknulo novi val popularnosti; njezini videi danas broje stotine tisuća, pa i milijune pregleda koji i dalje rastu.
Zahvaljujući tome, Ivana je postala pop-ikona i za nove generacije, a njezini su hitovi nezaobilazni na zabavama.
Tijekom karijere nanizala je brojne uspjehe: od nagrade za debitanticu na Zadarfestu 2000., preko srebrne naklade albuma 'Uzmi sve' 2003., do titule najvećeg hita Hrvatskog radijskog festivala za pjesmu 'Kora pod nogama' 2005. godine.
Časopis OK! proglasio je njezin uradak 'Sve je samo fol' albumom godine 2006., potvrđujući njezin status zvijezde čija je moderna produkcija bila ispred svog vremena.
Unatoč vrhuncu slave, Ivana se odlučila povući s estrade kako bi se posvetila privatnom životu i vjerskoj zajednici Jehovinih svjedoka.
Danas živi povučeno u Sloveniji sa suprugom Emirom Mesićem, čije je prezime preuzela.
Posljednji medijski istup imala je 2012. godine kod Dalibora Petka, kada je potvrdila svoju želju za životom izvan svjetala reflektora, a njezina prisutnost na društvenim mrežama ostaje zatvorena za javnost s posljednjim vidljivim tragovima iz 2015. godine.
