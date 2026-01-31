FOTO Naša pjevačica zbog vjere je promijenila život i napustila Hrvatsku: Evo gdje danas živi
Početkom novog tisućljeća Ivana Brkić prometnula se u vodeću mladu pop-zvijezdu u Hrvatskoj, postavši tinejdžerska ikona čije su lice krasile naslovnice svih relevantnih časopisa, da bi se potom iznenada povukla iz javnosti.
Dolaskom digitalnog doba, Croatia Records počela je objavljivati njezine spotove na internetu, što je potaknulo novi val popularnosti; njezini videi danas broje stotine tisuća, pa i milijune pregleda koji i dalje rastu.
Tijekom karijere nanizala je brojne uspjehe: od nagrade za debitanticu na Zadarfestu 2000., preko srebrne naklade albuma 'Uzmi sve' 2003., do titule najvećeg hita Hrvatskog radijskog festivala za pjesmu 'Kora pod nogama' 2005. godine.
Posljednji medijski istup imala je 2012. godine kod Dalibora Petka, kada je potvrdila svoju želju za životom izvan svjetala reflektora, a njezina prisutnost na društvenim mrežama ostaje zatvorena za javnost s posljednjim vidljivim tragovima iz 2015. godine.