Sigurdsson odgovorio stručnjacima, sve je rekao u jednoj rečenici: 'Tu je priči kraj'

Rukometaši Hrvatske jučer su se pojavili na parketu dvorane u Herningu. Nisu imali ni utakmicu ni trening, već je to bilo uobičajeno druženje s novinarima uoči susreta za treće mjesto. Došli su svi osim Davida Mandića, koji se oporavlja od ozljede zadobivene u polufinalnoj utakmici protiv Njemačke. No i on će biti spreman za današnji sraz s Islanđanima u susretu za treće mjesto.
– Razočarani smo porazom od Njemačke, ali danas gledamo svoju priliku u utakmici za broncu. Island je odličan protivnik, u to smo se već uvjerili. I oni su razočarani porazom u polufinalu i to su uvijek jako teške utakmice. Imamo dosta problema koje rješavamo u hodu i nastojimo izvući maksimum iz momčadi za sljedeći susret. Nikad nije jednostavno igrati protiv istog protivnika dva puta, to su zahtjevne utakmice. Pripreme su uobičajene kao i za svaku drugu utakmicu – trening i nova analiza Islanda. Za mene je to standardna procedura. Island ima odlične pojedince, ali moramo se usredotočiti na cijelu momčad, ne samo na Magnussona i Kristjanssona. Naša obrana bila je jedna od najboljih na cijelom turniru, pa se nadam dobroj obrani i dobrim vratarima. Sretan sam što je EHF prihvatio zamjerke i da će pokušati promijeniti određene stvari u rukometu. To je najbitnije – rekao je Dagur Sigurðsson, izbornik Hrvatske.
Mnogi hrvatski stručnjaci zamjerili su mu što je prečesto igrao sedam na šest, zbog čega je Hrvatska primila niz lakih pogodaka na prazna vrata.
– Igramo za treće mjesto. Tu je svakoj kritici kraj – dodao je Sigurðsson.Sigurdsson s Hrvatskom protiv svojih Islanđana: Razočarani smo i imamo problema, ali idemo po pobjedu
Matej Mandić još nije odigrao pravu vratarsku utakmicu na ovom turniru. Daj Bože da se to dogodi danas…
– Žao nam je zbog poraza od Njemačke, ali što je, tu je. Danas ćemo pokušati pobijediti i otići kući s medaljom oko vrata. Što se Islanda tiče, sve znamo o njima, već smo igrali protiv njih na ovom Europskom prvenstvu. Treba još samo posložiti neke sitnice. Šteta, protiv Njemačke nismo bili pravi, nismo bili na razini utakmica drugog kruga, u kojima smo upisali sve četiri pobjede. Nije da se nismo borili, srce je htjelo najbolje, ali noge nekako nisu slušale. Otvaranje drugog poluvremena bilo je katastrofalno i tu se utakmica prelomila. Kada je Njemačka povela sa šest razlike, bilo je jako teško sustići tako kvalitetnu reprezentaciju. Na kraju smo uspjeli samo smanjiti razliku – rekao je Matej Mandić.
Dvije godine, dva polufinala – nije loše?
– Naravno da nije. To je odlično i samo dokazuje da smo trenutačno u samom vrhu europskog i svjetskog rukometa. Samo smo Danska i mi na dva velika natjecanja došli među prve četiri reprezentacije. Na Svjetskom prvenstvu lani treća je bila Francuska, a Portugal četvrti, dok su ovdje bili daleko od medalje. S druge strane, Njemačka je na zadnjem SP-u osvojila šesto, a Island deveto mjesto. Nadam se da ćemo mi i u sljedećim godinama ostati u vrhu. Samo da nas zaobiđu ozljede i bit će sve u redu.
Islanđani danas u Herningu imaju isti motiv kao i vi?
– Naravno. Kao i mi, izgubili su u polufinalu i sigurno se žele oprostiti od turnira s medaljom. Bit će to jednako teška utakmica kao i ona u skupini drugog kruga. Obje reprezentacije su umorne, ali i jedni i drugi moramo pronaći dodatnu energiju. Kraj je Europskog prvenstva, imamo puno sitnih ozljeda, prisutne su i viroze. Ali tablete i injekcije sve riješe, a bolovi nestanu kad počne utakmica. Bilo je previše utakmica na turniru, posebno kada se moralo igrati dvije u dva dana. To nije normalno.
Jeste li očekivali izbornikov istup u kojem je oštro kritizirao EHF i organizaciju ovogodišnjeg Europskog prvenstva?
– Nismo očekivali da će javno istupiti, ali ni u čemu što je rekao nije pogriješio. Ima podršku svih naših igrača, ali i igrača iz drugih reprezentacija. Svi mi razgovaramo jedni s drugima, pogotovo s igračima s kojima dijelimo svlačionicu u klubovima.
Kad smo već kod kluba, kada se morate javiti na trening Magdeburga?
– Dobio sam slobodno do sljedeće subote. Iskoristit ću to da odem kući u Ljubuški i pokušam se što dulje odmoriti, malo očistiti misli.
Luka Lovre Klarica bio je jedan od raspoloženijih igrača protiv Njemačke.
– Da nije bilo lošeg početka drugog poluvremena, uvjeren sam da bismo utakmicu držali u neizvjesnosti do samog kraja. Sada više ne možemo ništa promijeniti. Bilo je i prošlo. Treba se koncentrirati na današnju utakmicu i dati sve od sebe kako bismo osvojili medalju. Mislim da mnogi nisu očekivali da ćemo doći do polufinala. Turnir je bio jako težak i prema mom mišljenju igrali smo jako dobro, posebno u drugom krugu. Borili smo se, prava smo ekipa i zaslužili smo medalju – dodao je Klarica.
Ova reprezentacija ima budućnost?
– Imamo odličnu momčad za narednih sedam, osam godina. Došlo je do smjene generacija, a mi smo i dalje konkurentni. Na ovom turniru dobili smo jednog Raužana. Čovjek nije imao nijedan promašaj, miran je u realizaciji. I Češko je pokazao da može – ide glavom, nema straha.
Je li vam žao što odlazite iz Zagreba u trenutku kada oni dolaze?
– Dobro, već sam dugo u klubu i vrijeme je da i ja isprobam kako je to igrati u inozemstvu – istaknuo je Klarica.
Zlatko Raužan, skromni dečko iz Brckovljana, još nije svjestan što je sve napravio.
– Nadam se da ću završiti turnir bez promašaja. Baš me zanima hoće li me u klubu dočekati s nekim nadimkom. Recimo – Mister sto posto – zaključio je Raužan.
Unatoč ozljedi, Zvonimir Srna odlučio je ostati uz momčad do kraja Europskog prvenstva.
– Neće me biti na parketu sljedeća dva mjeseca. Srećom, nema potrebe za operativnim zahvatom. Riječ je o ozljedi zadnje lože zbog koje moram mirovati. Trebao bih biti spreman za završetak klupske sezone – istaknuo je Srna.
