Poklonjenom konju ne treba gledati u zube i navijači plavih trebaju se veseliti tom poklonu jer s njim su prošli kroz skupinu. Poklon plavima su poslali Stuttgart i Sturm svojim pobjedama te tako trasirali put Dinamu u nokaut fazu Europske lige. Dinamu koji je u u susretu s danskim Midtjyllandom bio grozan i potpuno je zasluženo upisao 0:2 poraz u tom posljednjem kolu prvog dijela ovog natjecanja.
I nije problem izgubiti, problem je u tome što se Dinamo kompromitirao ovakvim izdanjem. Pustimo sad to što je Dinamo uglavnom bio siguran u prolaz čak i u slučaju poraza, ali je na kraju opasno 'visio' jer se lako moglo dogoditi da mu ti ostali rezultati donesu ispadanje. Na kraju su plavi imali sreće, kao što ju prošle sezone u Ligi prvaka nisu imali, tada su ispali s 11 bodova zbog jednog pogotka u gol-razlici.
Dinamo je bio grozan, nije smio dopustiti ovakvu utakmicu. Ovakav nema šanse u nokaut fazi
Dinamo si ovakvu utakmicu nije smio dopustiti, nikako ne u trenucima kad se bori za prolazak u drugi krug Europske lige. Dio krivice nosi i trener Mario Kovačević koji se oodlučio za puno rotacija u momčadi, ali bar jednaku krivicu imaju i igrači kojima je Kovačević dao priliku.
Komentara 6
Može li mi netko do vrli novinara odgovoriti zašto igrači Dinama pored Danaca izgledaju kao amateri iz županijske lige s obzirom da od Bobana i Kovačevića pravite stručnjake?
A šta tu reći, Beljo pogađa gredu pa nakon toga natrčava na loptu Zajc koji ju sportski neinteligentno zapuca u ćošak u kojem je već golman, lopta se odbije do Mišića koji po već starom dobrom običaju loptu ko sivonja zapuca daleko preko gola. Ioele normalni igrači bi ovdje trebali zabiti. Kovačeviću jedino zamjeram što već davno Mišiću nije zabranio da puca na gol...čovjek jednostavno od 10 lopti ladno 9 prepuca gol.Dokle?
...nije u pitanju samo ova utakmica, općenito je stanje grozno, mi nemamo nikakve konture ozbiljne i promišljene igre... Dinamo se opasno kocka sa Kovačevićem, koji samo nosi neznanje i smušenost, nestručnost i neodlučnost... trener je nesvjestan svog neznanja, te posljedično očajne igre i stanja ekipe... nepovratno gubimo teško stečeni ugled i status... no ima li netko oko njega da vidi kako s njime nema budućnosti, ako se sada pravovremeno ne reagira, posljedice mogu za nas biti ogromne i nesgledive...