Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 0
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
Komentar

Dinamo je bio grozan, nije smio dopustiti ovakvu utakmicu. Ovakav nema šanse u nokaut fazi

Autor
Robert Junaci
29.01.2026.
u 23:34

Dinamo si ovakvu utakmicu nije smio dopustiti, nikako ne u trenucima kad se bori za prolazak u drugi krug Europske lige. Dio krivice nosi i trener Mario Kovačević koji se oodlučio za puno rotacija u momčadi, ali bar jednaku krivicu imaju i igrači kojima je Kovačević dao priliku.

Poklonjenom konju ne treba gledati u zube i navijači plavih trebaju se veseliti tom poklonu jer s njim su prošli kroz skupinu. Poklon plavima su poslali Stuttgart i Sturm svojim pobjedama te tako trasirali put Dinamu u nokaut fazu Europske lige. Dinamu koji je u u susretu s danskim Midtjyllandom bio grozan i potpuno je zasluženo upisao 0:2 poraz u tom posljednjem kolu prvog dijela ovog natjecanja.

I nije problem izgubiti, problem je u tome što se Dinamo kompromitirao ovakvim izdanjem. Pustimo sad to što je Dinamo uglavnom bio siguran u prolaz čak i u slučaju poraza, ali je na kraju opasno 'visio' jer se lako moglo dogoditi da mu ti ostali rezultati donesu ispadanje. Na kraju su plavi imali sreće, kao što ju prošle sezone u Ligi prvaka nisu imali, tada su ispali s 11 bodova zbog jednog pogotka u gol-razlici.

Ključne riječi
Europska liga Dinamo

Komentara 6

Pogledaj Sve
FR
freeshooter
00:10 30.01.2026.

...nije u pitanju samo ova utakmica, općenito je stanje grozno, mi nemamo nikakve konture ozbiljne i promišljene igre... Dinamo se opasno kocka sa Kovačevićem, koji samo nosi neznanje i smušenost, nestručnost i neodlučnost... trener je nesvjestan svog neznanja, te posljedično očajne igre i stanja ekipe... nepovratno gubimo teško stečeni ugled i status... no ima li netko oko njega da vidi kako s njime nema budućnosti, ako se sada pravovremeno ne reagira, posljedice mogu za nas biti ogromne i nesgledive...

NI
niko63
23:52 29.01.2026.

Može li mi netko do vrli novinara odgovoriti zašto igrači Dinama pored Danaca izgledaju kao amateri iz županijske lige s obzirom da od Bobana i Kovačevića pravite stručnjake?

PA
pajokola1
00:09 30.01.2026.

A šta tu reći, Beljo pogađa gredu pa nakon toga natrčava na loptu Zajc koji ju sportski neinteligentno zapuca u ćošak u kojem je već golman, lopta se odbije do Mišića koji po već starom dobrom običaju loptu ko sivonja zapuca daleko preko gola. Ioele normalni igrači bi ovdje trebali zabiti. Kovačeviću jedino zamjeram što već davno Mišiću nije zabranio da puca na gol...čovjek jednostavno od 10 lopti ladno 9 prepuca gol.Dokle?

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!