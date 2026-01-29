Dinamo je bio grozan, nije smio dopustiti ovakvu utakmicu. Ovakav nema šanse u nokaut fazi

Poklonjenom konju ne treba gledati u zube i navijači plavih trebaju se veseliti tom poklonu jer s njim su prošli kroz skupinu. Poklon plavima su poslali Stuttgart i Sturm svojim pobjedama te tako trasirali put Dinamu u nokaut fazu Europske lige. Dinamu koji je u u susretu s danskim Midtjyllandom bio grozan i potpuno je zasluženo upisao 0:2 poraz u tom posljednjem kolu prvog dijela ovog natjecanja.



I nije problem izgubiti, problem je u tome što se Dinamo kompromitirao ovakvim izdanjem. Pustimo sad to što je Dinamo uglavnom bio siguran u prolaz čak i u slučaju poraza, ali je na kraju opasno 'visio' jer se lako moglo dogoditi da mu ti ostali rezultati donesu ispadanje. Na kraju su plavi imali sreće, kao što ju prošle sezone u Ligi prvaka nisu imali, tada su ispali s 11 bodova zbog jednog pogotka u gol-razlici.