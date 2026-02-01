Svećeniku zabranjen ulaz u Hrvatsku. Nepoželjan je zbog ove izjave o Hrvatima

Tivatski paroh Mijajlo Backović, svećenik Srpske pravoslavne crkve odnosno Mitropolije crnogorsko-primorske, proglašen je nepoželjnom osobom u Hrvatska te mu je zabranjen ulazak u zemlju, doznaje se neslužbeno iz crnogorskih medija. Kako navodi podgorička Pobjeda, odluka je donesena na razini hrvatskih sigurnosnih službi. Prema istim izvorima, riječ je o administrativnoj mjeri zabrane ulaska, a ne o formalnom proglašenju „personom non grata“, kakvo se primjenjuje u slučajevima visokih državnih dužnosnika. Time se Backovićev slučaj razlikuje od ranijih odluka Zagreba prema pojedinim političarima iz Crne Gore.

Portal ETV ranije je objavio da je Hrvatska proširila popis osoba kojima je zabranjen ulazak u zemlju. Na listi su se, kako su naveli, našli i predsjednik Srpskog nacionalnog vijeća Momčilo Vuksanović, čelnik Udruženja boraca ratova 1991.–95. Radan Nikolić, član NVO-a Matica Boke Ivan Starčević te predsjednik Savjeta NVO-a Boke kotorske Mašan Ercegović. Backović je u javnosti posljednjih godina izazvao više polemika. Prošle je godine sudjelovao na skupu na kojem je zatraženo uklanjanje spomen-ploče na lokaciji nekadašnjeg logora Morinj, u kojem su tijekom rata bili zatočeni hrvatski civili i branitelji.





U travnju 2025. izjavio je i da su Hrvati u Crnoj Gori „projekt“ nastao nakon Drugog svjetskog rata, ustvrdivši da su se katolici u Boki kotorskoj ranije izjašnjavali kao Bokelji ili Srbi te da je kasnije provedena „kroatizacija“. Šest dana poslije poručio je kako su njegove riječi istrgnute iz konteksta. – Do Drugog svjetskog rata u Boki rimokatolici uvijek govore da su Bokelji ili Srbi. Ivo Andrić i Meša Selimović o tome svjedoče. Onda je u ovom projektu nastupila kroatizacija bokeljskih rimokatolika i oni su se nasilno gurali da postanu Hrvati. Vidite to kada dođu službenici Hrvatske posjetiti hrvatsku nacionalnu manjinu. Kad bi Adrijan Vuksanović i ostali pogledali tko su im bili pradjedovi, znali bi da nisu bili Hrvati. Ne osporavam pravo da se izjašnjavaju kako žele, ali govorim o projektu. Zato se spominje Morinj, a o Lori šuti – govorio je Backović.

Na spomen-ploči u Morinju stoji da je ondje tijekom velikosrpske agresije na Hrvatsku postojao logor za hrvatske civile i branitelje te se izražava žaljenje zbog počinjenih zločina i patnji zatočenika. Crnogorski mediji podsjećaju i da je Backović osnivač pravoslavnog bratstva Miholjski zbor te da je prvi svećenik Srpske pravoslavne crkve koji se našao na hrvatskom popisu nepoželjnih osoba. Neki mediji povezivali su ga s kriminalnim strukturama, prvenstveno s kriminalnim klanom Škaljari i Lukom Bojovićem. Nedavno mu je zapaljen i luksuzni BMW.