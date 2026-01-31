Naši Portali
BURNE RASPRAVE

U Italiji zavladala opća nevjerica: 'Ne želimo još jednu bivšu republiku Jugoslavije'

Serie A - Inter Milan v Pisa SC
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
31.01.2026.
u 12:11

"Nemam nikakve predrasude, ali sam Talijan i volim Italiju", rekao je te naglasio da bi olimpijska ugostiteljska ponuda trebala predstavljati kulturu i gastronomiju zemlje domaćina. Talijanski mediji pitali su se je li bilo potrebno uključiti, kako su naveli, "jednu od bivših republika Jugoslavije".

Odluka da dio ugostiteljske ponude na Zimskim olimpijskim igrama u Cortini d'Ampezzo preuzme slovenska tvrtka Jezeršek izazvala je burne reakcije u Italiji gdje se kulinarstvo smatra važnim dijelom nacionalnog identiteta. Polemiku je pokrenuo poznati talijanski kritičar Edoardo Raspelli, upozorivši da će slovenska kompanija sudjelovati u organizaciji cateringa na olimpijskim borilištima.

Na kritike je reagirala američka tvrtka On Location, službeni pružatelj catering usluga na Igrama, potvrdivši da će Jezeršek biti zadužen za samo tri od ukupno 16 lokacija u Cortini. Na ostalim lokacijama ugostiteljske usluge pružat će talijanske tvrtke. Iz On Locationa su naglasili da će se i na tim lokacijama koristiti lokalni talijanski proizvodi, a angažirani će biti i talijanski kuhari te lokalno osoblje.

Kao dodatno objašnjenje, istaknuto je da je Jezeršek geografski bliži Cortini nego mnoga poduzeća iz Milana, te da je odabran zbog bogatog iskustva na velikim sportskim manifestacijama, uključujući i one održane u Italiji. 
Komentara 2

Pogledaj Sve
KU
Kukaimotika
12:56 31.01.2026.

Predlazem Slovencima da za Vatikan upotrijebe izraz bivsa talijanska republika.

Avatar arba_arba
arba_arba
13:18 31.01.2026.

30 godina neofašizma su nekad razvijenu Italiju doveli na niske grane.

