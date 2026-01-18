Naši Portali
On je budućnost hrvatske glazbe

Bio je glazbeno čudo od djeteta, hvalila ga je i Metallica, a sada osvaja i film

Zagreb: Koncert Jadrana Mihelčića na Muzičkoj akademiji
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/5
Autor
Maja Car
18.01.2026.
u 12:53

Jadran Mihelčić, student pete godine klavira na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, autor je svih skladbi centralnog koncerta kojim je u Hrvatskoj na Muzičkoj akademiji proslavljen Međunarodni rođendan umjetnosti. Hrvatsku će uskoro predstavljati na Europskom blues natjecanju u Poljskoj, potom i u Memphisu, a uskoro mu se smiješi međunarodna suradnja na jednom zanimljivom filmu

Međunarodni rođendan umjetnosti obilježen je 17. siječnja diljem svijeta, a zagrebačka Muzička akademija pridružila se globalnom slavlju.

Sudjelovalo je nekoliko stotina studenata koji su cjelovečernjim programom demonstrirali posebnosti visokog umjetničkog obrazovanja. Uz domaćina Muzičku akademiju, sudjelovali su ADU, ALU, ArhitektonskI fakultet, Studij dizajna, Tekstilno-tehnološki fakultet te studenti akademija iz Osijeka, Pule, Rijeke i Splita.

Najveći pak koncert večeri, naslovljen "Perspektiva" i izveden u dvorani Bersa, središnju točku proslave osmislio je Jadran Mihelčić, o kojem smo davno pisali kao o glazbenom čudu od djeteta koje hvali čak i Metallica, a danas je mladi glazbenik koji kroji budućnost hrvatske glazbe.

Koncert je izveo jazz ansambl, a slavili su, kažu, umjetnost u njezinoj punini - sve ono što ona jest, sve oblike u kojima nastaje i utjelovljuje se, sve one koji je stvaraju i interpretiraju, ali i one koji je doživljavaju. Uz nekoliko poznatih jazz standarda, izveli su šest Mihelčićevih autorskih skladbi, a studentica dramske interpretirala je i šest pjesama.

- Sva djela su tematski povezana, ali na njima su radili različiti umjetnici, svaki u vlastitom mediju i sa svojim senzibilitetom, idejama i vizijom. Dakle, koncert polazi od jednostavne ali snažne misli da se ista tema u umjetnosti može ostvariti na bezbroj načina. Ta raznolikost je ono što umjetnost čini posebnom - kazao je Mihelčić, student pete godine klavira na Muzičkoj akademiji pa dodao:

- Bavim se širokim spektrom glazbe, od klasike koju studiram i jazza, ali i rockom, bluesom i eksperimentalnom glazbom. Sad se bacam na diplomski, potom me čeka Europsko blues natjecanje u Poljskoj gdje s bendom predstavljam Hrvatsku, a 2027. i Međunarodno blues natjecanje u Memphisu. Planova imam puno, ideja mi nikad ne fali, ali cilj je da se to sve ostvari spontano. Evo, idući projekt mi je jedna zanimljiva međunarodna suradnja na filmu - tajnovito je rekao Jadran Mihelčić.

Inače, o Jadranu Mihelčiću pisali smo davno, 2014. godine, kada je imo svega devet godina i u Dubaiju već ostvario slavu. Bio je izvrstan treći na tamošnjem Supertalentu gdje je pjevao u konkurenciji od 2000 djece. Njegov video na kojem pjeva Metallicin hit "Enter Sandman" totalno je oduševio frontmena benda Larsa Ulricha. Njegov talent tada je prepoznao i američki metal bend Iced Earth, s kojim je nastupio na Metaldays festivalu pred 12.000 ljudi.

Maja Car

