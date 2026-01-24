Preminuo je Dalibor Brun, jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača zabavne i pop glazbe

Jedan od najpoznatijih hrvatskih pjevača zabavne i pop glazbe, pjevač iza kojeg su ostali brojni bezvremenski hitovi, Dalibor Brun umro je u 77. godini života.

Rođen 1949. godine, Brun je karijeru započeo u riječkoj skupini VIS Uragani, nakon čega je pjevao u Korni grupi, a od 1969. godine djelovao je kao samostalni izvođač. Najveće uspjehe ostvario je tijekom sedamdesetih i osamdesetih godina, a nastupao je na Zagrebačkom, Splitskom i Opatijskom festivalu. Objavio je velik broj albuma i singlova te izvodio pjesme istaknutih hrvatskih skladatelja, među kojima su Đorđe Novković, Stipica Kalogjera i Hrvoje Hegedušić.

Godine 1968. sudjelovao na festivalu Melodijama Istre i Kvarnera s pjesmom "Okrutno more", za koju je sam napisao tekst i osvojio drugu nagradu publike.

Pobijedio je na Zagrebačkom festivalu 1973. s pjesmom "Otkad si tuđa žena", a na Splitskom festivalu izveo je niz zapaženih skladbi, među kojima su "Lipa luna", "Ja te ljubim", "Zaspala su dica" i "Uspavanka". Bio je član Hrvatskog Band Aida 1991. godine.

Devedesetih je objavio album "Mega mix (29 hitova)", koji je postao jedan od najprodavanijih albuma u povijesti hrvatske diskografije. Njegov posljednji studijski album "Nema spavanja" objavljen je 2004. za Croatia Records.