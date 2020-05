Počele su probe - od ponedjeljka ćemo na drukčiji način ići u kazališta

“Nije rat, ali su životi u pitanju!” “Mi smo spremni na sve!” “Sada moramo biti ekonomičniji, kreativniji, snalažljiviji i solidarni!” Iza ovih izjava Duška Ljuštine, Dubravke Vrgoč i Dore Ruždjak Podolski skriva se aktualna situacija svih hrvatskih kazališta. Umjetnici su se zaželjeli rada, s popuštanjem mjera u borbi protiv korone dopuštaju si maštati o susretima s publikom, novim premijerama, projektima. Sve s puno opreza. Prvi je, već po običaju, krenuo HNK Zagreb, koji je već u ponedjeljak 11. svibnja imao umjetnike na velikoj sceni.

– Balet je vježbao na velikoj sceni, na velikom razmaku i nikad nisu bili sretniji. Konačno su stali uza šipku, konačno se ne sudaraju s namještajem – kaže intendantica HNK Zagreb Dubravka Vrgoč.

Slikanje na dva metra

I zaista zagrebački Balet u samoizolaciju je ušao pred svoju dugoočekivanu premijeru, novi balet Lea Mujića “Ponos i predrasude”, za koji se još ne zna datum premijere, ali Balet je iznova “u pogonu”. U istom je kazalištu s probama započeo i ravnatelj Drame Ivica Buljan, koji režira “Kafku na žalu”, prema romanu Harukija Murakamija, ovih će dana na probe i orkestar i zbor, a solisti Opere već danima pjevaju po ulicama Zagreba. HNK Zagreb priprema ambiciozne ljetne programe: ako vremenske prilike dopuste, već ovaj vikend publika će oko zgrade HNK Zagreb šetati kroz neke od najpoznatijih scenografija, priprema se veliki besplatni koncert na otvorenom u kojem će sudjelovati sva tri ansambla, glumci smišljaju glumačke karaoke, Mate Matišić priprema jazz-večer... Sve što HNK Zagreb priprema za ljeto na otvorenom bit će besplatno, ali ne i ekskluzivni program za dan kada će publici konačno biti dopušteno ući u kazalište.

– Što nam kažu da smijemo, to i radimo. Čak smo se i za novu sezonu slikali s dva metra razmaka – rezimira Dubravka Vrgoč.

U prvu fazu ulaska u normalu krenuo je i ZKM, čija ravnateljica Snježana Abramović Milković ističe kako to ne smije biti pro forma povratak ili, kako je ona sama rekla: “Nešto sklepano i na brzinu.” Zbog toga u tome popularnom zagrebačkom kazalištu, koje se u koronakrizi istaknulo online sadržajima, pripremaju projekt koji će govoriti upravo o toj krizi. Redateljica Anica Tomić i dramaturginja Jelena Kovačić rade po tekstovima Tene Štivičić, Ivane Sajko, Gorana Ferčeca... okupljenih u projektu MONOVID-19, a izvodit će ih 19 glumaca koji nisu u međusobnoj interakciji, a mogu i biti na 19 različitih punktova u kazalištu.

– Tako ćemo dobiti predstavu koja može funkcionirati u ovoj novoj stvarnosti, ali i kao “obična” predstava kada za to dođe vrijeme – ističe ravnateljica ZKM-a i naglašava kako su postavili online i projekt ZKM na zahtjev gdje svatko za 20 kuna može na 24 sata iznajmiti neku njihovu predstavu, a i novac zarađen na taj način opet će se uliti u program.

Kako doznajemo, HNK Split odlučio se za najbrži start.

– Nakon puna dva mjeseca, zahvaljujući napucima HZJZ-a, od 10. svibnja spremni smo nastaviti s radom, u novoizmjenjenim okolnostima. Na kolegiju sam donio odluku po kojoj se od 13. svibnja mogu organizirati probe i pokusi, naravno u skladu s mjerama. Provodit će ih ravnatelji umjetničkih programa koji su već napravili planove – rekao nam je intendant HNK Split Srećko Šestan. Zanimljivo je da će glumci HNK Split već u ponedjeljak 18. svibnja, u 20 sati, na velikoj sceni izvesti svoju hit-predstavu “Laponija”, ali malo prerežiranu kako glumci ne bi bili u bliskom kontaktu.

I HNK Ivana pl. Zajca ima gotov plan povratka. Oni sljedeći tjedan otvaraju svoja vrata nakon dvomjesečne prisilne stanke. Kako nam je rekao intendant Zajca Marin Blažević, sve će ovisiti o broju gledatelja koji će moći biti u publici. Ako budu mogli imati do 50 gledatelja, već sljedeći tjedan, u utorak ili srijedu, počet će s prvim programima. Na početku će to biti manji formati, komorni koncerti, monodrame i neki projekti manjeg opsega, kako bi vidjeli kako će publika reagirati. Za prvi tjedan lipnja Blažević najavljuje premijeru nove baletne predstave “Čipka”, a razmišlja se i o premijeri “Vježbanja života” u drugoj polovici lipnja. No, kako je to epski spektakl o riječkoj povijesti, Blažević smatra kako ta premijera ne bi imala smisla ako u gledalištu ne bude moglo biti barem 300 gledatelja.

Članovi obitelji sjede zajedno

– Napravili smo simulacije s razmakom između gledatelja od dva metra i čak bismo i mogli doći do broja od 300 gledatelja a da svi budu na propisanoj udaljenosti, uz pretpostavku da parovi i članovi iste obitelji mogu sjediti zajedno – objašnjava Blažević.

Kako će se to financijski odraziti na kazalište? To će ovisiti od projekta do projekta, a Blažević objašnjava kako će se morati oslanjati na vlastiti ansambl tako da neće morati plaćati gostujuće umjetnike, a takav je slučaj u najvećem broju predstava. Predstave će morati izvesti više puta nadajući se da će postojati zainteresiranost publike u ovim okolnostima.

HNK Osijek također priprema Kazalište na otvorenom, koje će igrati do 15. srpnja po cijelom Osijeku, ali i županiji. Za taj su program predvidjeli: Koncert gudačkog kvarteta, “Lipa si, Teno!” Ivane Šojat, Koncert opernih arija, Večer koreografskih minijatura... sve pod egidom #UmjetnostJeOdgovorna. Posebno su ponosni i na novi projekt “HNK u Osijeku za maturante”, u kojem uprizorenjima ulomaka iz lektirnih djela učenicima pomažu u pripremi državne mature.

Zagrebačko satiričko kazalište Kerempuh još čeka detaljne upute za povratak glumaca na posao, ali već znaju da se Dani satire Fadila Hadžića ‘sele’ u jesenski termin, jer od 12 odabranih predstava njih šest dolazi iz inozemstva. Oni će također tijekom ljeta raditi na otvorenom, a morali su prolongirati predstavu koju će režirati Selma Spahić, koja zbog korone do 15. lipnja ne može izaći iz BiH. Umjesto toga pripremit će “Umri ženski”, nagrađeni dramski tekst Marine Vujčić.

U svim tim planovima u posve novoj situaciji moraju se snaći i svi ljetni kazališni festivali. Tako nam je Duško Ljuština potvrdio da Teatar Ulysses nipošto ne odustaje od svoje nove sezone, 20. po redu. Dubrovačke ljetne igre, prema riječima intendantice Dore Ruždjak Poldolski, prolongirale su za 2021. veliku dramsku ansambl predstavu “Očevi i djeca”, ali Saša Božić će u novim okolnostima ipak raditi “Grižulu”. Plan je Igara koncentriranti se na hrvatske umjetnike, a ovih se dana dovršavaju i planovi o otvaranju Igara u novim uvjetima, spektaklu koji će i Hrvatskoj i regiji poslati poruku nade i solidarnosti