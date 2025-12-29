Naši Portali
Glazbeni velikan

Ulaznice za Mobyja u Puli brzo se prodaju, ostalo još samo pola Arene

VL
Autor
Večernji list
29.12.2025.
u 19:28

Nakon više od deset godina pauze, Moby se 2024. vratio nastupima uživo, a aktualna turneja donosi revitalizirani koncertni koncept – spoj emotivnih ambijentalnih slojeva, snažnih ritmova i prepoznatljive vizualne atmosfere.

Interes za prvi samostalni koncert Mobyja u Hrvatskoj iznimno je velik, prodano je više od polovice kapaciteta pulske Arene za koncert koji će se održati 23. srpnja 2026. godine, objavio je organizator koncerta Charm Music Croatia.

Glazbeni vizionar stiže u jedno od najimpresivnijih koncertnih prostora u regiji u sklopu nove velike turneje i potpuno novog live spektakla. 

Jedna od najutjecajnijih figura suvremene glazbe, Moby je tijekom tri desetljeća karijere oblikovao generacije slušatelja, spajajući elektroniku, ambijent, soul i punk energiju. 

S više od 20 milijuna prodanih albuma i hitovima poput „Porcelain“, „Natural Blues“ i „Why Does My Heart Feel So Bad?“, Mobyjev utjecaj daleko nadilazi žanrovske okvire.

Nakon više od deset godina pauze, Moby se 2024. vratio nastupima uživo, a aktualna turneja donosi revitalizirani koncertni koncept – spoj emotivnih ambijentalnih slojeva, snažnih ritmova i prepoznatljive vizualne atmosfere. 

Publiku u Puli očekuje presjek njegove bogate karijere, novi aranžmani i poseban doživljaj u jedinstvenom ambijentu Arene.

