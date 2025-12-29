Naši Portali
Do posljednjeg daha

Tajne velikana: Oscarovac otkrio detalje sa snimanja remek-djela Jean-Luca Godarda

VL
Autor
Večernji list
29.12.2025.
u 19:06

U filmu "Novi val", prvom kojeg nije snimio na engleskom jeziku, američki redatelj Richard Linklater donosi kompletnu priču iza i ispred kamere o nastanku možda i najvažnijeg europskog filma 20. stoljeća "Do posljednjeg daha", jednog od najvećih francuskih redatelja Jeana-Luca Godarda.

Film Richarda Linklatera "Novi val" koji donosi sve detalje vezane uz snimanje remek-djela “Do posljednjeg daha” velikog francuskog redatelja Jeana-Luca Godarda, ujedno nominiran za nagradu Zlatni globus u kategoriji najboljeg filma (mjuzikl/komedija), u hrvatska kina stiže 8. siječnja.

U filmu "Novi val", prvom kojeg nije snimio na engleskom jeziku, američki redatelj Richard Linklater donosi kompletnu priču iza i ispred kamere o nastanku možda i najvažnijeg europskog filma 20. stoljeća "Do posljednjeg daha", jednog od najvećih francuskih redatelja Jeana-Luca Godarda. Radi se o jednom od prvih filmova snimljenom u razdoblju francuske kinematografije poznatom pod imenom "Novi val", po kojem novi Linklaterov film i nosi naziv, priopćio je distributer MCF.

Glavne karakteristike francuskog Novog vala uključuju odbacivanje tradicionalnih metoda filmskog stvaralaštva u korist eksperimentiranja. Filmaši iz tog razdoblja istraživali su potpuno nove metode montaže, vizualnog stila te naracije, kao i angažman s društvenim i političkim previranjima tog vremena.


 
Glavne uloge u filmu pripale su relativno nepoznatim glumcima. Tako slavnog redatljea Godarda glumi Guillaume Marbeck, koji je do nedavno radio uglavnom kao fotograf i model. Pored Marbecka, Aubry Dullin utjelovio je jednog od najvećih francuskih glumaca Jeana-Paula Belmonda, dok slavnu glumicu Jean Seberg igra Zoey Deutch.
 
Svojim novim filmom, Linklater tako odaje počast jednom od njegovih najomiljenijih filmskih umjetnika i cijelom jednom filmskom pokretu. Američki redatelj istaknuo je da svaki filmaš, nakon što se određeno vrijeme bavi tim poslom, treba u jednom trenutku svoje karijere snimiti film o procesu snimanja filma.
 
Osim flimskih kritičara, ''Novi val'' je pohvalio i jedan od favorita za Oscara, američki redatelj Paul Thomas Anderson, kazavši da mu je Linklaterov film jedan od najboljih filmova 2025. godine. 
 
 
 
 
 

