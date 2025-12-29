Zagrepčani ih obožavaju: Otkrijte u čemu je tajna bjeloruskog post-punka

Zagrebačkoj publici omiljeni Bjelorusi, turobni post-punkeri Nürnberg, na krilima aktualnog studijskog albuma “Adkaz” i nedavne obrade Black Sabbatha i njihove istoimene pjesme nastupit će u četvrtak, 12. veljače, u Močvari, objavio je organizator koncerta Hangtime Agency.

Nürnberg je post-punk duo koji je 2016. nastao u glavnom gradu Bjelorusije Minsku. Rad benda je snažno određen depresijom post-sovjetskih urbanih sredina, egzistencijalizmom, društvenim problemima u suvremenom industrijskom svijetu, pritiskom i umorom, ali i nekim bitnim osjećajima koji nas čine više ljudskima - da možemo i voljeti i biti empatični.

Njihova glazba je tamna, turobna, atmosferična i energična. Pod utjecajem je zvuka britanskog post-punk/new-wave/coldwavea iz 80-ih godina, ispunjena melankolijom, tjeskobom i očajem, obasjana svjetlucavim reverbom i gorko-slatkim melodijama.

Prvi demo objavili su u kolovozu 2017., a nakon toga su autorski bili više nego plodni. Sve popularniji Bjelorusi nastupali su na velikim europskim festivalima i showcaseovima: "Waves Vienna", "Eurosonic Noorderslag" i "AtlasWeekend Kijev", kao i na koncertima i festivalima diljem Bjelorusije, Poljske, Rusije, Latvije i Ukrajine.