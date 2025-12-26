Kršćanstvo je sa sobom donijelo osjećaj srama i uvjerenje da je seksualni užitak grešan. To je bila vrlo zbunjujuća ideja za Rimljane i Grke

Kate Lister britanska je povjesničarka, profesorica, autorica, kolumnistica i voditeljica nagrađivanog britanskog podcasta "Između plahti: povijest seksa, skandala i društva". Godinama se bavila akademskim istraživanjima povijesti seksualnosti koja su rezultirala knjigom "Zanimljiva povijest seksa", nedavno prevedenoj i u Hrvatskoj, koja je sve samo ne akademski suhoparna. U jedinstvenoj knjizi koja je opisana kao "razotkrivajuća, inteligentna, ali zabavna, temeljena na činjenicama, ali duhovita… i malčice nepristojna" pokazuje da je društvo to koje diktira što je u seksu prihvatljivo i da se doživljaj seksa jako razlikuje kroz povijesna razdoblja. Kate Lister piše duhovito i dinamično, hrabro razbijajući mitove i stereotipe, pri čemu različitim seksualnim praksama pruža kako povijesni okvir tako i kontekst za neka još uvijek aktualna kontroverzna pitanja. Knjigu je objavio VBZ, preveo Mihovil Pavičić, a uredila Sandra Ukalović.