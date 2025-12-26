Naši Portali
Kate Lister

Kršćanstvo je sa sobom donijelo osjećaj srama i uvjerenje da je seksualni užitak grešan. To je bila vrlo zbunjujuća ideja za Rimljane i Grke

Kate Lister
privatni album
Autor
Nataša Vlašić Smrekar
26.12.2025.
u 11:56

Kate Lister, britanska povjesničarka, kolumnistica i voditeljica, godinama se bavila istraživanjima seksualnosti, koja su rezultirala knjigom "Zanimljiva povijest seksa", o kojoj je govorila za Večernji list

Kate Lister britanska je povjesničarka, profesorica, autorica, kolumnistica i voditeljica nagrađivanog britanskog podcasta "Između plahti: povijest seksa, skandala i društva". Godinama se bavila akademskim istraživanjima povijesti seksualnosti koja su rezultirala knjigom "Zanimljiva povijest seksa", nedavno prevedenoj i u Hrvatskoj, koja je sve samo ne akademski suhoparna. U jedinstvenoj knjizi koja je opisana kao "razotkrivajuća, inteligentna, ali zabavna, temeljena na činjenicama, ali duhovita… i malčice nepristojna" pokazuje da je društvo to koje diktira što je u seksu prihvatljivo i da se doživljaj seksa jako razlikuje kroz povijesna razdoblja. Kate Lister piše duhovito i dinamično, hrabro razbijajući mitove i stereotipe, pri čemu različitim seksualnim praksama pruža kako povijesni okvir tako i kontekst za neka još uvijek aktualna kontroverzna pitanja. Knjigu je objavio VBZ, preveo Mihovil Pavičić, a uredila Sandra Ukalović.

JM
JMN
12:49 26.12.2025.

Toliko je prouĉavala i nije shvatila ni osnove. Nije sam seksualni užitak grešan nego ke grešan samo ako nije usmjeren prema svojoj svrsi zašto je stvoren. Nije ni užitak u hrani grešan ako služi tome da čovjeka nahrani i popravi raspoloženje i ako se dijeli velikodušno i pravedno u skladu s time koliko hrane i ljudi ima. A Grci i Rimljani su imali razne faze odnosa prema seksualnom užitku. Ovoj gospođi se samo najviše sviđa terminalna faza u kojoj se raskalašena društva raspadaju.

DA
dadalina
12:49 26.12.2025.

Nije griješan i od Boga je no isto tako,ako se ne držiš pravila upadaš u velike nevolje.

Avatar ImeImeIme
ImeImeIme
12:33 26.12.2025.

Odličan tekst! Upravo čitam knjigu Djevojka u gradu, o djevojaštvu u 19. st. u Hrvatskoj. Autorica je Dubravka Zima. Jedan citat iz knjige govori koliko je "beisikl" neprikladan za žene: "Ova tu sjedi gotovo drsko na beisiklu, pa niti odsijeva poezijom, ni naivnošćć, ni slatkom čežnjom...; ... ova se tu pomoću beisikla lako može da spusti u doline pune praha i borbe tugjih i svojih strasti." Članak iz kojega je citat objavljen je u Školskom vjesniku 1896. godine.

Sedam godina mučnog istraživanja

Slijedeći stope slavnog pradjeda kojeg su ubili ustaše, otkrila je put s kojeg se nije teško oduprijeti zlu

Na pisanje knjige "U ime pradjeda" Tenu Korkut potaknula je sudbina njezina pradjeda Davida Meisela, koji je bio najveći dirigent karlovačkog Prvog hrvatskog pjevačkog društva Zora, cijenjeni obrtnik, nadkantor, humanist, tajnik Židovske općine Karlovac, a sa sinom Zlatkom odmah po proglašenju NDH odveden je u logor Jadovno iz kojeg se nikad nisu vratili. A danas se zla ponovno bude...

