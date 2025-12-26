Kate Lister britanska je povjesničarka, profesorica, autorica, kolumnistica i voditeljica nagrađivanog britanskog podcasta "Između plahti: povijest seksa, skandala i društva". Godinama se bavila akademskim istraživanjima povijesti seksualnosti koja su rezultirala knjigom "Zanimljiva povijest seksa", nedavno prevedenoj i u Hrvatskoj, koja je sve samo ne akademski suhoparna. U jedinstvenoj knjizi koja je opisana kao "razotkrivajuća, inteligentna, ali zabavna, temeljena na činjenicama, ali duhovita… i malčice nepristojna" pokazuje da je društvo to koje diktira što je u seksu prihvatljivo i da se doživljaj seksa jako razlikuje kroz povijesna razdoblja. Kate Lister piše duhovito i dinamično, hrabro razbijajući mitove i stereotipe, pri čemu različitim seksualnim praksama pruža kako povijesni okvir tako i kontekst za neka još uvijek aktualna kontroverzna pitanja. Knjigu je objavio VBZ, preveo Mihovil Pavičić, a uredila Sandra Ukalović.
Kršćanstvo je sa sobom donijelo osjećaj srama i uvjerenje da je seksualni užitak grešan. To je bila vrlo zbunjujuća ideja za Rimljane i Grke
Kate Lister, britanska povjesničarka, kolumnistica i voditeljica, godinama se bavila istraživanjima seksualnosti, koja su rezultirala knjigom "Zanimljiva povijest seksa", o kojoj je govorila za Večernji list
Nije griješan i od Boga je no isto tako,ako se ne držiš pravila upadaš u velike nevolje.
Odličan tekst! Upravo čitam knjigu Djevojka u gradu, o djevojaštvu u 19. st. u Hrvatskoj. Autorica je Dubravka Zima. Jedan citat iz knjige govori koliko je "beisikl" neprikladan za žene: "Ova tu sjedi gotovo drsko na beisiklu, pa niti odsijeva poezijom, ni naivnošćć, ni slatkom čežnjom...; ... ova se tu pomoću beisikla lako može da spusti u doline pune praha i borbe tugjih i svojih strasti." Članak iz kojega je citat objavljen je u Školskom vjesniku 1896. godine.
Toliko je prouĉavala i nije shvatila ni osnove. Nije sam seksualni užitak grešan nego ke grešan samo ako nije usmjeren prema svojoj svrsi zašto je stvoren. Nije ni užitak u hrani grešan ako služi tome da čovjeka nahrani i popravi raspoloženje i ako se dijeli velikodušno i pravedno u skladu s time koliko hrane i ljudi ima. A Grci i Rimljani su imali razne faze odnosa prema seksualnom užitku. Ovoj gospođi se samo najviše sviđa terminalna faza u kojoj se raskalašena društva raspadaju.