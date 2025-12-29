Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 150
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
Poslušaj
Prijavi grešku
"in transit"

Obustavljena javna intervencija umjetnika Karla Štefaneka: 'U potpunosti sam bio spreman prilagoditi rad u suradnji sa ZET-om'

Karlo Štefanek
Udruga Domino
VL
Autor
vecernji.hr
29.12.2025.
u 16:23

Mladi umjetnik Karlo Štefanek, autor obustavljenog rada "In transit", i kustos kolektiva KUĆĆA, koja je ove godine kustoski oblikovala 60. Zagrebački salon, komentirali su situaciju te postavili pitanje: što danas znači umjetnost u javnom prostoru i koliko smo kao društvo spremni na njezinu nepredvidivost

U godini u kojoj je Zagrebački salon, u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), obilježio svoje 60. izdanje, pod kustoskim konceptom kolektiva KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović), niz radova i intervencija otvorio je važne razgovore o odnosu umjetnosti i javnog prostora, o riziku, odgovornosti i načinu na koji umjetnost komunicira sa svojom okolinom. Jedna od takvih situacija bila je i obustava rada "In transit" umjetnika Karla Štefaneka, zamišljenog kao javna intervencija u vozilima Zagrebačkog električnog tramvaja.

Umjetnik Karlo Štefanek i kustos kolketiva KUĆĆA kontekstualizirali su ovu situaciju, čime su postavili šire pitanje: što danas znači umjetnost u javnom prostoru i koliko smo kao društvo spremni na njezinu nepredvidivost. Njihove izjave u nastavu prenosimo u cjelosti. 

Karlo Štefanek, autor rada "In transit", izjavio je:

- Ovaj rad nastao je kao dio mog dugogodišnjeg istraživanja jezika i javnog govora, te načina na koji se značenje formira, rasipa i ponovno stvara u prostoru koji svi dijelimo. Tekstovi koji čine "In transit" nastajali su kroz višemjesečna putovanja gradom. Bilježio sam fragmente reklama, znakova, tuđih i vlastitih razgovora, stihova pjesama koje sam slušao tijekom vožnje, TikTokova kojima sam kratio vrijeme, novinskih naslova i svega onoga što čini tkivo svakodnevnog jezika. Te sam fragmente potom montirao i preoblikovao u kratke tekstualne forme namijenjene digitalnim zaslonima u ZET-ovim vozilima. Nijedan tekst u serijalu nije slučajan, već svi proizlaze iz činjenice da su jednom trenutku doista postojali u javnom prostoru, a sada, izvučeni iz svojih izvornih konteksta i vraćeni u taj isti prostor, funkcioniraju kao ogledalo jezika i sadržaja koji kruže našom svakodnevicom i gradom. Tako je prvi, a ujedno i jedini prikazani tekst, "Hold your breath. This ride is already contaminated.", zamišljen kao onaj koji otvara serijal, kao svojevrsni signal da ulazimo u prostor umjetničke intervencije. Riječ "contaminated" u ovom kontekstu ne govori o zagađenju zraka, već o činjenici da su i naši jezici, misli i medijski prostori stalno "kontaminirani" viškom informacija, reklama i poruka koje svakodnevno primamo. Rad nije imao namjeru izazivati paniku, već potaknuti pažnju i otvoriti pitanja poput: koliko toga što svakodnevno čitamo i gledamo zapravo razumijemo, koliko toga neprovjereno uzimamo za istinu i što se događa kad se poznati jezik “obavijesti” izmakne iz svog uobičajenog okvira.

Kao umjetnik, u potpunosti sam bio spreman prilagoditi rad u suradnji sa ZET-om te pronaći mjeru između umjetničke slobode i javne odgovornosti. To je uključivalo i mogućnost označavanja rada kao umjetničkog sadržaja, jasno naznačenog autorstva i konteksta 60. zagrebačkog salona, kao i isključivanje pojedinih tekstova ako bi, po procjeni ZET-a, bili ocijenjeni neprimjerenima. Žao mi je što je projekt zaustavljen prije nego što je mogao biti predstavljen u svojoj cjelini. Odluka o obustavi, donesena bez prethodnog razgovora sa mnom i HDLU-om, rezultirala je time da je rad ostao nedorečen i interpretiran izvan svog konteksta. Ipak, ova situacija govori mnogo više od odluke jedne uprave. Govori o trenutku u kojem živimo te o prostoru koji se sve više sužava za umjetnost u javnom prostoru, o kulturi koja se boji i u kojoj se anomalija sve češće ne propituje sa znatiželjom i radoznalošću, već automatski gasi.

Umjetnost u javnom prostoru trebala bi potaknuti pažnju, refleksiju, a nekad i nelagodu, ali uvijek s ciljem boljeg razumijevanja svijeta u kojem se nalazimo. Zahvalan sam HDLU-u na podršci i dijalogu, kao i svim putnicima i gledateljima koji su tekst pročitali i reagirali na bilo koji način. Reakcija, čak i kad je burna, znak je da umjetnost još uvijek ima moć pokrenuti misao, ali i pokazuje koliko je prostor javnog govora osjetljiv. Na neki način, upravo su te reakcije potvrdile fenomen koji je rad i istraživao – način na koji riječi cirkuliraju, tumače se i oblikuju našu kolektivnu stvarnost - kazao je Štefanek. 

Zagrebački salon, jedna od najvažnijih i najdugovječnijih manifestacija suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, ove jeseni slavi svoje 60. izdanje. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), jubilarno izdanje Salon predstavlja se kustoskim konceptom kolektiva KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović) pod nazivom ''Koreografija za završnu liniju”

Prethodno spomenutu situaciju obustave rada Karla Štefaneka, kao i samo 60. izdanje Zagrebačkog salona, komentirao je i kustos kolektiva KUĆĆA.

- Zagrebački salon istražuje kako rizik i igra oblikuju naše iskustvo stvarnosti, od algoritmiziranih mreža i digitalnih posredovanja do društvenih i ekonomskih neizvjesnosti. Netipično za ovu manifestaciju, novo izdanje pojavljuje se u decentraliziranom obliku, predstavljajući preko 25 umjetničkih radova, intervencija u javnom prostoru, predavanja, te performansa na 15 lokacija, uključujući Kapelu sv. Jurja, tržnicu Dolac, te neboder Tvornice električnih žarulja (TEŽ). U partnerstvu s nizom javnih, gradskih, državnih i privatnih lokacija, organizacija i institucija, Zagrebački salon pretvara grad u mjesto u kojem se afirmira pomicanje granica između umjetničkog i neumjetničkog prostora, naglašavajući neodvojivost umjetničke produkcije i svakodnevnog života. U tom kontekstu promiču se vrijednosti otvorenog pristupa umjetnosti za sve stanovnike i posjetitelje grada Zagreba.

Umjetnički rad Karla Štefaneka pod naslovom "U tranzitu" koncipirana je kao javna intervencija u vozilima ZET-a: digitalni panoi koji putnicima pružaju informativne obavijesti postaju poetičan prostor autorefleksije. Riječ je i izjavama koje je pripremio umjetnik, a koje su preuzete kako iz osobnog života, tako iz knjiga, medijskih natpisa i društvenih mreža. Jezik praktične informacije ulazi u domenu fikcije i nepoznatog, tako izmještajući putnike iz uobičajene svakodnevice u prostor gdje preispitujemo na koji način i zašto komuniciramo. Medij prijenosa poruke stoga je ključan, na lokaciji gdje ne očekujemo susret s umjetnošću - dijalog slučajnog prolaznika i umjetničkog teksta koji nužno iznenađuje, izmješta, budi znatiželju - izjavio je kustos kolektiva KUĆĆA.

Ključne riječi
Karlo Štefanek kultura obustava intervencija kustoski kolektiv KUĆĆA umjetnost Zagrebački salon

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Brick Bradford
Zaboravljeni klasik i vremenski putnik

Strip 'Brick Bradford' crtao je Clarence Gray, no naše posljednje nastavke nacrtao je proslavljeni umjetnik Andrije Maurović

Tijekom Drugog svjetskog rata Brick Bradford bio je jedan od rijetkih američkih pustolovnih stripova koji se nije referirao na događaje iz rata. Nedjeljni serijal posvećen je raznim istraživačkim pustolovinama, a tjedne pasice pratile su našeg junaka na beskrajno dugom putovanju, s početkom u 1940. na Antarktici i završetkom na Mjesecu 1946. godine

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!