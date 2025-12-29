Obustavljena javna intervencija umjetnika Karla Štefaneka: 'U potpunosti sam bio spreman prilagoditi rad u suradnji sa ZET-om'

U godini u kojoj je Zagrebački salon, u organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), obilježio svoje 60. izdanje, pod kustoskim konceptom kolektiva KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović), niz radova i intervencija otvorio je važne razgovore o odnosu umjetnosti i javnog prostora, o riziku, odgovornosti i načinu na koji umjetnost komunicira sa svojom okolinom. Jedna od takvih situacija bila je i obustava rada "In transit" umjetnika Karla Štefaneka, zamišljenog kao javna intervencija u vozilima Zagrebačkog električnog tramvaja.

Umjetnik Karlo Štefanek i kustos kolketiva KUĆĆA kontekstualizirali su ovu situaciju, čime su postavili šire pitanje: što danas znači umjetnost u javnom prostoru i koliko smo kao društvo spremni na njezinu nepredvidivost. Njihove izjave u nastavu prenosimo u cjelosti.

Karlo Štefanek, autor rada "In transit", izjavio je:



- Ovaj rad nastao je kao dio mog dugogodišnjeg istraživanja jezika i javnog govora, te načina na koji se značenje formira, rasipa i ponovno stvara u prostoru koji svi dijelimo. Tekstovi koji čine "In transit" nastajali su kroz višemjesečna putovanja gradom. Bilježio sam fragmente reklama, znakova, tuđih i vlastitih razgovora, stihova pjesama koje sam slušao tijekom vožnje, TikTokova kojima sam kratio vrijeme, novinskih naslova i svega onoga što čini tkivo svakodnevnog jezika. Te sam fragmente potom montirao i preoblikovao u kratke tekstualne forme namijenjene digitalnim zaslonima u ZET-ovim vozilima. Nijedan tekst u serijalu nije slučajan, već svi proizlaze iz činjenice da su jednom trenutku doista postojali u javnom prostoru, a sada, izvučeni iz svojih izvornih konteksta i vraćeni u taj isti prostor, funkcioniraju kao ogledalo jezika i sadržaja koji kruže našom svakodnevicom i gradom. Tako je prvi, a ujedno i jedini prikazani tekst, "Hold your breath. This ride is already contaminated.", zamišljen kao onaj koji otvara serijal, kao svojevrsni signal da ulazimo u prostor umjetničke intervencije. Riječ "contaminated" u ovom kontekstu ne govori o zagađenju zraka, već o činjenici da su i naši jezici, misli i medijski prostori stalno "kontaminirani" viškom informacija, reklama i poruka koje svakodnevno primamo. Rad nije imao namjeru izazivati paniku, već potaknuti pažnju i otvoriti pitanja poput: koliko toga što svakodnevno čitamo i gledamo zapravo razumijemo, koliko toga neprovjereno uzimamo za istinu i što se događa kad se poznati jezik “obavijesti” izmakne iz svog uobičajenog okvira.

Kao umjetnik, u potpunosti sam bio spreman prilagoditi rad u suradnji sa ZET-om te pronaći mjeru između umjetničke slobode i javne odgovornosti. To je uključivalo i mogućnost označavanja rada kao umjetničkog sadržaja, jasno naznačenog autorstva i konteksta 60. zagrebačkog salona, kao i isključivanje pojedinih tekstova ako bi, po procjeni ZET-a, bili ocijenjeni neprimjerenima. Žao mi je što je projekt zaustavljen prije nego što je mogao biti predstavljen u svojoj cjelini. Odluka o obustavi, donesena bez prethodnog razgovora sa mnom i HDLU-om, rezultirala je time da je rad ostao nedorečen i interpretiran izvan svog konteksta. Ipak, ova situacija govori mnogo više od odluke jedne uprave. Govori o trenutku u kojem živimo te o prostoru koji se sve više sužava za umjetnost u javnom prostoru, o kulturi koja se boji i u kojoj se anomalija sve češće ne propituje sa znatiželjom i radoznalošću, već automatski gasi.



Umjetnost u javnom prostoru trebala bi potaknuti pažnju, refleksiju, a nekad i nelagodu, ali uvijek s ciljem boljeg razumijevanja svijeta u kojem se nalazimo. Zahvalan sam HDLU-u na podršci i dijalogu, kao i svim putnicima i gledateljima koji su tekst pročitali i reagirali na bilo koji način. Reakcija, čak i kad je burna, znak je da umjetnost još uvijek ima moć pokrenuti misao, ali i pokazuje koliko je prostor javnog govora osjetljiv. Na neki način, upravo su te reakcije potvrdile fenomen koji je rad i istraživao – način na koji riječi cirkuliraju, tumače se i oblikuju našu kolektivnu stvarnost - kazao je Štefanek.

Zagrebački salon, jedna od najvažnijih i najdugovječnijih manifestacija suvremene umjetnosti u Hrvatskoj, ove jeseni slavi svoje 60. izdanje. U organizaciji Hrvatskog društva likovnih umjetnika (HDLU), jubilarno izdanje Salon predstavlja se kustoskim konceptom kolektiva KUĆĆA (Jurica Mlinarec, Klara Petrović i Luja Šimunović) pod nazivom ''Koreografija za završnu liniju”.

Prethodno spomenutu situaciju obustave rada Karla Štefaneka, kao i samo 60. izdanje Zagrebačkog salona, komentirao je i kustos kolektiva KUĆĆA.



- Zagrebački salon istražuje kako rizik i igra oblikuju naše iskustvo stvarnosti, od algoritmiziranih mreža i digitalnih posredovanja do društvenih i ekonomskih neizvjesnosti. Netipično za ovu manifestaciju, novo izdanje pojavljuje se u decentraliziranom obliku, predstavljajući preko 25 umjetničkih radova, intervencija u javnom prostoru, predavanja, te performansa na 15 lokacija, uključujući Kapelu sv. Jurja, tržnicu Dolac, te neboder Tvornice električnih žarulja (TEŽ). U partnerstvu s nizom javnih, gradskih, državnih i privatnih lokacija, organizacija i institucija, Zagrebački salon pretvara grad u mjesto u kojem se afirmira pomicanje granica između umjetničkog i neumjetničkog prostora, naglašavajući neodvojivost umjetničke produkcije i svakodnevnog života. U tom kontekstu promiču se vrijednosti otvorenog pristupa umjetnosti za sve stanovnike i posjetitelje grada Zagreba.



Umjetnički rad Karla Štefaneka pod naslovom "U tranzitu" koncipirana je kao javna intervencija u vozilima ZET-a: digitalni panoi koji putnicima pružaju informativne obavijesti postaju poetičan prostor autorefleksije. Riječ je i izjavama koje je pripremio umjetnik, a koje su preuzete kako iz osobnog života, tako iz knjiga, medijskih natpisa i društvenih mreža. Jezik praktične informacije ulazi u domenu fikcije i nepoznatog, tako izmještajući putnike iz uobičajene svakodnevice u prostor gdje preispitujemo na koji način i zašto komuniciramo. Medij prijenosa poruke stoga je ključan, na lokaciji gdje ne očekujemo susret s umjetnošću - dijalog slučajnog prolaznika i umjetničkog teksta koji nužno iznenađuje, izmješta, budi znatiželju - izjavio je kustos kolektiva KUĆĆA.