Ministarstvo kulture i medija dodijelilo tri milijuna eura za izdavačku djelatnost: U 2026. objavit će se više od 800 knjiga

Od ukupno 4,7 milijuna eura financijskih sredstava koje je Ministarstvo dodijelilo na području književnog stvaralaštva i nakladništva, časopisa i elektroničkih publikacija, knjižarske djelatnosti te književnih manifestacija najveći dio pripao je potpori izdavanju knjiga - oko tri milijuna eura za 88 programa, što je 18,6 posto više nego lani. Ukupno, odobrenim sredstvima objavit će se najmanje 814 knjiga, od čega 101 knjiga za djecu i mlade, 72 stripa te 39 audioknjiga, a prosječni iznos po knjizi je 3756 eura.

Po sto tisuća eura dodijeljeno je izdavačima Frakturi, Hena com, Leykam Internationalu, Nakladi Ljevak, V.B.Z.-u, Vuković&Runjić i Petrinim knjigama za 30 knjiga, Školskoj knjizi za 25 knjiga te Audio Store Transonici za 25 audioknjiga. Sandorf je 90 tisuća eura dobio za objavu 22 knjige, dok je Disput dobio nešto manje od 90 tisuća eura za objavu za 23 knjige. Matica hrvatska 85 tisuća eura dobila je za 18 knjiga, Srednja Europa 82 tisuće eura za objavu najmanje 20 knjiga, a Hangar 7 za najmanje 25 knjiga dobio je 81 tisuću eura. Iznos od 80 tisuća eura dobila su Mala zvona i Verbum za 20 knjiga, Naklada Fibra za najmanje 20 stripova, te Neolit i OceanMore za 15 knjiga. Udruga Crtani romani šou dobila je 76 tisuća eura za najmanje 15 stripova.

Osim izdavaštva, u istom području odobrena su 72 programa potpore za poticanje književnog stvaralaštva autorima i prevoditeljima koji su dobili 488 tisuća eura sredstava, što je povećanje od 55 posto u odnosu na 2025. godinu. Najviše pisaca i prevoditelja, njih 40, dobilo je po 4500 eura, njih tridesetoro dobilo je potporu od po 9000 eura, a dvoje po 18 tisuća eura.

Organizacija 11 književnih programa u knjižarama podržana je iznosom od 110.500 eura, što je 9,41 posto više nego lani. Izdavanje 56 časopisa i elektroničkih publikacija podržano je s 453 tisuća eura što je 8,35 posto više nego lani, a za 80 književnih manifestacija osigurano je 600 tisuća eura, 7,82 posto više nego u 2025.

Na stranicama Ministarstva ističe se i da su dodijeljena sredstava u području programa kulturno-umjetničkog amaterizma u iznosu od nešto više od milijun eura za 305 programa. Odobreno je 99 programa festivala, manifestacija i smotri koje će biti financirane s 560 tisuća eura, zatim 26 koncertnih gostovanja i obljetnica s 46 i pol tisuća eura, 145 programa nabave nošnji i instrumenata s 324.900 eura, devet programa nakladničke djelatnosti s 30.400 tisuća, 22 seminara i radionice iznosom od 75.180 tisuća eura te četiri ostala programa s 13 i pol tisuća eura.

Također, za prvi od dvaju godišnjih rokova prijave programa međunarodne kulturne suradnje u 2026. Ministarstvo je izdvojilo 861 tisuća eura sredstava, čime je podržana realizacija 257 programa.