Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 45
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
besplatan prijenos "orašara"

FOTO Najpoznatiju božićnu baletnu bajku Zagrepčani su gledali i po kiši

Zagreb: Gledanje prijenosa predstave Orašar ispred HNK
Foto: Marko Lukunic/PIXSELL
1/13
VL
Autor
Tea Radović
24.12.2025.
u 10:38

"Orašar" je ove sezone predstavljen u potpuno novoj produkciji, u kultnoj Nurejevljevoj verziji, premijerno izvedenoj 21. studenoga na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu

Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu jučer, 23. prosinca 2025., već treću godinu zaredom, održan je prijenos baleta "Orašar" Petra Iljiča Čajkovskog na velikom ekranu postavljenom na Trgu Republike Hrvatske.

Riječ je o jedinstvenom blagdanskom doživljaju, organiziranom za sve one koji nisu uspjeli nabaviti svoje ulaznice za izvedbu popularnog baleta, a koliko je ovaj događaj poseban i čaroban pokazuje i to da su najpoznatiju božiću baletnu priču građani gledali čak i po kiši

Podsjetimo, "Orašar" je ove sezone predstavljen u potpuno novoj produkciji, u kultnoj Nurejevljevoj verziji, premijerno izvedenoj 21. studenoga na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Nova produkcija "Orašara" oduševila je publiku i stručnu javnost, uz brojne pohvale za umjetničku kvalitetu izvedbe, zahtjevnu koreografiju i vizualnu raskoš koja vjerno prenosi duh Nurejevljeve verzije. Balet zagrebačkog HNK-a pokazao je visoku spremnost za velike ansambl scene, dok su glavni solisti privukli osobitu pažnju svojim interpretacijama.

Ključne riječi
kultura prijenos kazalište HNK Zagreb balet Orašar

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Bili smo na novoj predstavi Kerempuha

'Cluedo' će privući publiku željnu zaraznog smijeha, ali bez puno razmišljanja

Kriminalistička priča u kojoj se ubijeni redaju kao na tvorničkoj traci, dok živi moraju pronaći ubojicu kako bi se spasili balansira između pravog krimića i farse, a od društvene igre koja bi uključivala angžman publike nije ostalo ništa osim naslova. Marko Makovičić u ulozi pohotnog psihijatra i Matija Šakoronja jedini uspjevaju zaokružiti svoje uloge, a najviše treba žaliti zbog klišeja u koje su gurnute Ornela Vištica kao francuska sobarica i Tanja Smoje, kao madam fine javne kuće

Trebamo emociju koja pokreće svijet

Može li "Rondo" potaknuti povratak velikih ljubavnih priča u hrvatska kazališta?

Kultni film "Rondo" Zvonimira Berkovića slika je svijeta kakav više ne postoji, u kojem glavna vrijednost nije bila novac, već znanje. Stoga je i glavno pitanje premijere "Ronda" u kazalištu bilo kako uopće oživiti taj svijet. Taj je problem riješio glumac Janko Rakoš, kojem je "Rondo" Zvonimira Berkovića redateljski debi i koji je za ovu komornu predstavu koja igra u Maloj Gavelli okupio maleni tim suradnika

3
Dugo ga nije bilo u Hrvatskoj

Oliver Frljić digao ZKM na noge! Brutalna predstava o genocidu u Gazi!

Predstavu "Inkubator" čiji je podnaslov "Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti", Frljić je režirao u Slovenskom mladinskom gledališču iz Ljubljane koje je s njom gostovalo sad i u ZKM-u. Predstava duboko uznemiruje, i ima u njoj mnogo toga više od tek rođene djece u inkubatorima, počevši od mučenja zatočenih Palestinaca i vojske koja snima selfieje sa žrtvama sve do reakcije političkih vođa svijeta na sve što se događa u Gazi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!