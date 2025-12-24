FOTO Najpoznatiju božićnu baletnu bajku Zagrepčani su gledali i po kiši

Ispred Hrvatskog narodnog kazališta u Zagrebu jučer, 23. prosinca 2025., već treću godinu zaredom, održan je prijenos baleta "Orašar" Petra Iljiča Čajkovskog na velikom ekranu postavljenom na Trgu Republike Hrvatske.

Riječ je o jedinstvenom blagdanskom doživljaju, organiziranom za sve one koji nisu uspjeli nabaviti svoje ulaznice za izvedbu popularnog baleta, a koliko je ovaj događaj poseban i čaroban pokazuje i to da su najpoznatiju božiću baletnu priču građani gledali čak i po kiši.

Podsjetimo, "Orašar" je ove sezone predstavljen u potpuno novoj produkciji, u kultnoj Nurejevljevoj verziji, premijerno izvedenoj 21. studenoga na pozornici Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu. Nova produkcija "Orašara" oduševila je publiku i stručnu javnost, uz brojne pohvale za umjetničku kvalitetu izvedbe, zahtjevnu koreografiju i vizualnu raskoš koja vjerno prenosi duh Nurejevljeve verzije. Balet zagrebačkog HNK-a pokazao je visoku spremnost za velike ansambl scene, dok su glavni solisti privukli osobitu pažnju svojim interpretacijama.