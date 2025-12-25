Bivši silos za žito proglašen najljepšim muzejom svijeta: 'Ovo je arhitektonsko remek-djelo'

U sjedištu UNESCO-a u Parizu objavljena je vijest koja je odjeknula arhitektonskim i kulturnim svijetom: nagradu Prix Versailles za najljepši muzej na svijetu za 2025. godinu osvojio je Kunstsilo.

Smješten u Kristiansandu, malom obalnom gradu na jugu Norveške, ovaj muzej nije samo još jedna nova, blještava zgrada, već odvažna i spektakularna preobrazba monumentalnog silosa za žito iz 1935. godine. Žiri je prepoznao projekt koji na jedinstven način spaja umjetničku viziju, duboko poštovanje industrijske baštine i načela održivosti, pretvarajući zaboravljenog betonskog diva u ono što su mnogi već prozvali "svjetionikom nordijskog modernizma".

Pobjeda Kunstsila nije samo priznanje arhitektima, već i slavlje ideje da se starim strukturama može udahnuti potpuno novi život, čime postaju simboli budućnosti, a ne samo ostaci prošlosti.

Pobjeda je tim značajnija kada se pogleda popis konkurenata. Kunstsilo je bio jedini nordijski muzej među sedam finalista, a našao se u društvu nekih od najimpresivnijih svjetskih kulturnih projekata. Među nominiranima su bili obnovljeni pariški Grand Palais, arhitektonski dragulj izgrađen za Svjetsku izložbu 1900. godine, zatim egzotični Saka Museum na Baliju, koji filozofiju otoka utjelovljuje u svojoj formi, te Audeum u Seulu, djelo slavnog Kenga Kume zamišljeno kao "arhitektonski glazbeni instrument". U konkurenciji su se našli i futuristički Diriyah Art Futures u Saudijskoj Arabiji, posvećen digitalnoj umjetnosti, kao i dva američka zdanja, Prirodoslovni muzej u Clevelandu i Joslyn Art Museum u Omahi. Odluka da se nagrada dodijeli norveškom projektu prenamjene potvrđuje globalni trend u arhitekturi koji cijeni adaptivnu ponovnu upotrebu i održivost umjesto gradnje od nule.

Priča o zgradi započinje u potpuno drugačijem dobu. Originalni silos, djelo norveških arhitekata Arnea Korsma i Sverrea Aaslanda, pionira funkcionalizma u Norveškoj, izgrađen je 1935. godine usred Velike depresije. U to vrijeme bio je simbol modernizacije i industrijske snage, projektiran s jednom svrhom: skladištenje petnaest tisuća tona uvoznog žita za prehranu rastuće nacije. Njegovih trideset masivnih, ritmički poredanih betonskih cilindara, visokih gotovo četrdeset metara, dominiralo je vizurom luke na otoku Odderøya. Izgrađen je inovativnom tehnikom klizne oplate, što je omogućilo brzu i čvrstu gradnju bez spojeva u betonu. Desetljećima je služio svojoj svrsi, no početkom 2000-ih, s gašenjem lokalnog mlina, silos je utihnuo i ostao prazan, prepušten zubu vremena kao nijemi svjedok industrijske prošlosti grada.

Arhitektonsku transformaciju, koja je započela nakon što je filantrop Nicolai Tangen gradu donirao svoju golemu umjetničku zbirku, potpisuje konzorcij studija Mestres Wåge Arquitectes, BAX i Mendoza Partida. Njihova vizija nije bila sakriti ili izbrisati industrijski karakter zgrade, već ga proslaviti. Najdramatičniji i najdojmljiviji zahvat bilo je precizno izrezivanje dijelova masivnih cilindara kako bi se stvorio veličanstven atrij visok dvadeset jedan metar, prostor koji svojom monumentalnošću i igrom svjetla i sjene podsjeća na unutrašnjost katedrale. Ovaj središnji prostor postao je srce muzeja, "Silo dvorana" iz koje se pruža pogled na sve katove i koja posjetiteljima neprestano otkriva sirovu ljepotu originalnog betona. Oko ovog praznog prostora raspoređene su galerije minimalističkog, "white-box" dizajna, stvarajući namjerni kontrast koji omogućuje da i stara struktura i nova umjetnost dođu do punog izražaja.

Put do ostvarenja ovog projekta bio je sve samo ne jednostavan. Ideja o pretvaranju silosa u muzej, čija je cijena dosegnula oko 66 milijuna dolara, godinama je polarizirala javnost u Kristiansandu. Rasprave o tome treba li javni novac ulagati u kulturu umjesto u škole i bolnice bile su žestoke, a projekt je postao toliko politički osjetljiv da je tadašnjeg gradonačelnika, koji je podržao financiranje, stajao reizbora. No, upornost vizionara, prije svih kolekcionara Nicolaia Tangena koji je uz svoju neprocjenjivu zbirku donirao i značajan dio novca, na kraju je prevladala. Otpor se s vremenom pretvorio u znatiželju, a nakon otvorenja u svibnju 2024. godine, u neizmjerni ponos. Kunstsilo je u samo nekoliko mjeseci postao ne samo nova gradska ikona, već i dokaz kako hrabre kulturne investicije mogu transformirati cijelu zajednicu i staviti je na svjetsku kartu.

Iza spektakularne fasade i monumentalnog atrija krije se pravo blago. Kunstsilo udomljuje tri zbirke, od kojih je najvažnija Zbirka Tangen, koja se smatra najvećom i najvažnijom privatnom kolekcijom nordijske modernističke umjetnosti na svijetu. S više od pet tisuća djela nastalih između 1910. i 1990. godine, ona nudi sveobuhvatan uvid u umjetničke pokrete regije koji su često bili u sjeni globalnih trendova. Uz djela velikana poput Danca Asgera Jorna ili Norvežanke Anne-Eve Bergman, muzej nudi i dinamičan program gostujućih izložbi, koncerata i digitalnih iskustava, poput S-Laba gdje se slike digitalno animiraju i oživljavaju. Cilj muzeja je postati vodeća svjetska institucija za nordijski modernizam, a s titulom najljepšeg muzeja na svijetu, čini se da je na najboljem putu da to i ostvari.