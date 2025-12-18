Prije 155 godina, pod vodstvom Ivan pl. Zajca, rođena je Opera HNK u Zagrebu

Opera Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu tijekom prosinca obilježava 155. obljetnicu svoga djelovanja. Tim povodom pripremljen je niz programa posvećenih bogatoj povijesti zagrebačke Opere, koji će se održati u nedjelju 21. prosinca 2025., uz izvedbu operete "Šišmiš" Johanna Straussa ml.

Ova sezona ima posebno značenje za Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu jer se u njoj obilježava 165. sezona Drame HNK u Zagrebu, dok će se u 2026. godine navršiti 150 godina od osnutka Baleta HNK u Zagrebu. Obljetnice triju umjetničkih ansambala potvrđuju dug kontinuitet nacionalne kazališne kuće i njezinu trajnu ulogu u hrvatskom kulturnom prostoru.

Središnje mjesto u blagdanskom programu Opere zauzima opereta Šišmiš Johanna Straussa mlađeg, nezaobilazan naslov prosinačkog repertoara, u režiji Krešimira Dolenčića.

Izvedba 21. prosinca održat će se u povodu 155. obljetnice Opere HNK u Zagrebu, dok će novogodišnja izvedba 31. prosinca biti posvećena obljetnici rođenja Johanna Straussa mlađeg.

Uz scenske izvedbe, 30. prosinca u 18 sati bit će održan i Filmski trezor, u okviru kojega će publici biti prikazane dvije antologijske novogodišnje emisije Hrvatske radiotelevizije „Šampanj, šampanj“, emitirane 1990. i 1992. godine, kao vrijedan zapis televizijske i kazališne prakse svoga vremena.

Ravnateljica Opere HNK u Zagrebu Željka Barišić Pulig ističe da je obilježavanje 155. obljetnice ujedno prilika za sagledavanje aktualnog umjetničkog trenutka Opere: „U posljednje četiri sezone zagrebačka je Opera ostvarila niz značajnih umjetničkih vrhunaca, potvrdila visoku razinu ansambla te ojačala svoju prisutnost kroz međunarodne suradnje i kontinuirani interes publike i kritike. Ovi programi zamišljeni su kao nastavak dijaloga s publikom, uz poštovanje tradicije i jasno usmjerenje prema daljnjem razvoju Opere u okviru Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu.“

Izvedbom opere Mislav Ivana pl. Zajca 2. listopada 1870. u gornjogradskom Narodnom zemaljskom kazalištu započelo djelovanje stalne zagrebačke Opere, čiji je prvi ravnatelj bio Ivan pl. Zajc. Od tada do danas zagrebačka Opera sustavno njeguje hrvatski operni repertoar, uz kontinuiranu prisutnost najznačajnijih djela svjetske operne literature.

U godini u kojoj se obilježava 155. obljetnica utemeljenja Opere Hrvatskoga narodnog kazališta u Zagrebu, institucije koja danas okuplja oko 180 umjetnika i djelatnika, Opera HNK u Zagrebu potvrđuje svoj status jedne od vodećih opernih kuća u ovome dijelu Europe i aktivnog sudionika europskoga opernog života.