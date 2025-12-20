Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GRIPA
#BOŽIĆ
#Barkod
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#VOJNI ROK
#Vatreni
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
PREMIUM ponuda godine: čitaj zaključani sadržaj samo za 0,58€ mjesečno! Akcija vrijedi do 21.12.2025.!
Poslušaj
Prijavi grešku
Bili smo na novoj predstavi Kerempuha

'Cluedo' će privući publiku željnu zaraznog smijeha, ali bez puno razmišljanja

Kazalište Kerempuh
Autor
Bojana Radović
20.12.2025.
u 15:31

Kriminalistička priča u kojoj se ubijeni redaju kao na tvorničkoj traci, dok živi moraju pronaći ubojicu kako bi se spasili balansira između pravog krimića i farse, a od društvene igre koja bi uključivala angžman publike nije ostalo ništa osim naslova. Marko Makovičić u ulozi pohotnog psihijatra i Matija Šakoronja jedini uspjevaju zaokružiti svoje uloge, a najviše treba žaliti zbog klišeja u koje su gurnute Ornela Vištica kao francuska sobarica i Tanja Smoje, kao madam fine javne kuće

Satiričko kazalište Kerempuh na samom je kraju 2025. godine svojoj vjernoj publici ponudi još premijeru predstave "Cluedo", nastalu po istoimenoj društvenoj igri, tj. po drami Sandy Rustin "Cluedo – društvena igra na sceni", a koja je utemeljena na scenariju Jonathana Lynna.

Sudeći po reakcijama, uvijek navijački raspoložene, premijerne publike donijet će ovaj naslov obilje smijeha, iako se postavlja pitanje kakvog, jer sve što smo ovdje vidjeli ne traži mnogo razmišljanja.

Kriminalistička priča u kojoj se ubijeni redaju kao na tvorničkoj traci, dok živi moraju pronaći ubojicu kako bi se spasili balansira između pravog krimića i farse, a od društvene igre koja bi uključivala angžman publike nije ostalo ništa osim naslova. Redateljica Nina Kleflin i dramaturginja Dora Delbianco nekoliki puta naglašavaju da se cijela priča dogđa u SAD-u 1956. godine, dakle u vrijeme makartizma, tj. lova na komunističke 'vještice', u dobu kad su mnogi nastradali jer su ih neopravdano optužili za subverziju i ekstremizam, ali to je potpuno nevažno za likove (čak i za suprugu korumpiranog političara i FBI-jevog agenta) ko i za razvoj radnje.

No, tom vremenu pedesetih donekle su podređeni kostimi (Sara Lovrić Katić) dok scena (Stefano Katunar) puno više vuče na neki britanski krimić u zagonetnom dvorcu.

Od jedanestoro Kerempuhovih glumac u središte redateljica postavlja Domagoja Ivankovića u ulozi batlera, te mu dozvoljava da se razmaše čak i u scenama koje kvare ritam predstave. Marko Makovičić u ulozi pohotnog psihijatra i Matija Šakoronja jedini uspjevaju zaokružiti svoje uloge, a najviše treba žaliti zbog klišeja u koje su gurnute Ornela Vištica kao francuska sobarica i Tanja Smoje, kao madam fine javne kuće.

Ključne riječi
komedija cluedo premijera kazalište Kerempuh

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Trebamo emociju koja pokreće svijet

Može li "Rondo" potaknuti povratak velikih ljubavnih priča u hrvatska kazališta?

Kultni film "Rondo" Zvonimira Berkovića slika je svijeta kakav više ne postoji, u kojem glavna vrijednost nije bila novac, već znanje. Stoga je i glavno pitanje premijere "Ronda" u kazalištu bilo kako uopće oživiti taj svijet. Taj je problem riješio glumac Janko Rakoš, kojem je "Rondo" Zvonimira Berkovića redateljski debi i koji je za ovu komornu predstavu koja igra u Maloj Gavelli okupio maleni tim suradnika

3
Dugo ga nije bilo u Hrvatskoj

Oliver Frljić digao ZKM na noge! Brutalna predstava o genocidu u Gazi!

Predstavu "Inkubator" čiji je podnaslov "Uspavanka za djecu koja su, još prije nego što su znala govoriti, naučila gramatiku smrti", Frljić je režirao u Slovenskom mladinskom gledališču iz Ljubljane koje je s njom gostovalo sad i u ZKM-u. Predstava duboko uznemiruje, i ima u njoj mnogo toga više od tek rođene djece u inkubatorima, počevši od mučenja zatočenih Palestinaca i vojske koja snima selfieje sa žrtvama sve do reakcije političkih vođa svijeta na sve što se događa u Gazi

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!