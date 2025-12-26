Ovi strani filmaši, glazbenici i glumci zauvijek su nas napustili u 2025. godini

Godina za nama bila je godina tišine. Svijet umjetnosti i kulture ostao je siromašniji za niz iznimnih pojedinaca čiji je odlazak ostavio prazninu koju će biti nemoguće ispuniti. U 2025. oprostili smo se od vizionara koji su mijenjali pravila igre, buntovnika koji su prkosili konvencijama i genijalaca čija je kreativnost dotaknula milijune života. Njihova djela, utkana u tkivo popularne kulture, nastavit će živjeti, no njihov odlazak bolan je podsjetnik na kraj jedne ere. Od Hollywooda do rock pozornica, od arhitektonskih studija do glazbenih dvorana, ugasila su se svjetla koja su obasjavala put generacijama, ostavljajući iza sebe nasljeđe koje nadilazi vrijeme.

Među prvima koji su nas napustili bio je David Lynch (78), redatelj čije je ime postalo sinonim za nadrealno, uznemirujuće i duboko fascinantno. Njegov jedinstveni "lynchovski" stil, koji je prožimao djela poput kultne serije "Twin Peaks" i filmova "Plavi baršun" i "Mulholland Drive", stvorio je labirinte snova i noćnih mora u kojima se publika gubila i pronalazila. Lynch nije bio samo redatelj; bio je slikar, glazbenik i umjetnik koji je odbijao kompromise, a njegov je odlazak u siječnju, kao posljedica emfizema nakon dugogodišnjeg pušenja, označio kraj potrage za onim skrivenim ispod površine američkog predgrađa.

Svijet arhitekture oprostio se od Franka Gehryja (96), titana čije su dekonstruktivističke građevine, poput Guggenheimovog muzeja u Bilbau, redefinirale pojam mogućeg u prostoru. Njegove zgrade nisu bile samo strukture, već skulpture pune pokreta i života, a njegova smrt u prosincu ostavila je panorame svjetskih gradova bez budućih razigranih remek-djela.

Glazbeni svijet potresli su odlasci dvaju revolucionara s potpuno suprotnih strana spektra. U lipnju je preminuo Brian Wilson (82), krhki genij i kreativna snaga The Beach Boysa. Wilson je zvuk ljeta, dasaka za surfanje i kalifornijske mladosti pretvorio u kompleksne, simfonijske pop aranžmane. S albumom "Pet Sounds" i singlom "Good Vibrations" postavio je nove standarde produkcije i umjetničke ambicije, inspirirajući čak i Beatlese. Njegova borba s mentalnim bolestima bila je jednako legendarna kao i njegova glazba, a njegov je odlazak utišao jednog od najvažnijih skladatelja 20. stoljeća.

Samo mjesec dana kasnije, rock svijet je zanijemio. Ozzy Osbourne (76), neuništivi "Princ tame" i kum heavy metala, preminuo je od posljedica srčanog udara. Od revolucionarnih dana s Black Sabbathom, preko ekscesne solo karijere do neočekivane uloge reality zvijezde, Ozzy je bio ikona koja je prkosila svim očekivanjima. Njegov oproštajni koncert u rodnom Birminghamu, održan samo nekoliko tjedana prije smrti, bio je dirljiv i moćan kraj jedne od najluđih priča u povijesti rock'n'rolla.

Glumački svijet oprostio se od istinskih titana zlatnog doba Hollywooda. Robert Redford (89), legendarni glumac, redatelj i osnivač Sundance Film Festivala, preminuo je u rujnu u svom domu u Utahu. Svojom karizmom obilježio je filmove poput "Butch Cassidy i Sundance Kid" i "Svi predsjednikovi ljudi", a njegova posvećenost nezavisnom filmu zauvijek je promijenila filmsku industriju. U veljači je pronađen mrtav i Gene Hackman (95), dvostruki oskarovac i jedan od najcjenjenijih glumaca svoje generacije. Njegova smrt od kardiovaskularnih bolesti, uz Alzheimerovu bolest kao otegotni faktor, otkrila je tihu borbu velikana poznatog po snažnim i beskompromisnim ulogama. S njima je otišao i dio one sirove, autentične snage koja je definirala američki film sedamdesetih.

U listopadu nas je napustila i jedinstvena Diane Keaton (79), glumica čiji su neurotični šarm, androgin stil i intelektualna snaga obilježili klasike poput "Annie Hall" i trilogije "Kum". Keaton je bila više od glumice; bila je modna ikona i simbol neovisne žene, a njezin odlazak ostavio je Hollywood bez jedne od najoriginalnijih pojava. U travnju je svijet izgubio i Vala Kilmera (65), glumca pamtljivih uloga poput Icemana u "Top Gunu" i Jima Morrisona u "The Doorsima". Preminuo je od upale pluća, nakon duge i hrabre borbe s rakom grla koji mu je oduzeo glas, ali ne i duh. Tragično je preminula i Michelle Trachtenberg (39), zvijezda serija "Buffy, ubojica vampira" i "Tračerica", čiji je mladi život prerano ugašen u veljači.

Neo-soul scena ostala je zavijena u crno smrću misterioznog genija D'Angela (51), koji je preminuo u listopadu nakon tihe borbe s rakom gušterače. S tek tri albuma u karijeri, "Brown Sugar", "Voodoo" i "Black Messiah", D'Angelo je redefinirao moderni R&B i soul, stvarajući glazbu koja je bila istovremeno senzualna, sirova i politički nabijena. Njegov je odlazak šokirao glazbeni svijet, koji je izgubio jednog od najutjecajnijih, ali i najneuhvatljivijih umjetnika svoje generacije.

U siječnju se ugasio i život Marianne Faithfull (78), ikone "Swinging Londona" šezdesetih, koja je od tinejdžerske pop zvijezde i muze Rolling Stonesa izrasla u cijenjenu i neustrašivu umjetnicu hrapavog glasa, čiji je album "Broken English" postao remek-djelo glazbene ispovijesti i preživljavanja. Njezin život bio je priča o padovima i uskrsnućima, a njezina umjetnost svjedočanstvo nevjerojatne otpornosti.

Napustio nas je i čovjek koji je naslikao snove milijuna. Drew Struzan (78), legendarni umjetnik i autor nekih od najprepoznatljivijih filmskih plakata svih vremena, od "Ratova zvijezda" i "Indiane Jonesa" do "Povratka u budućnost", preminuo je u listopadu. Njegove hiperrealistične ilustracije bile su više od marketinga; bile su obećanje avanture i magije, umjetnost koja je definirala vizualni identitet blockbustera za čitave generacije. Godina 2025. odnijela je i britanskog glazbenika Chrisa Reu (74), čiji je hrapavi glas najpoznatiji po vječnom božićnom klasiku "Driving Home for Christmas", te glumca Jamesa Ransonea (46), poznatog po ulogama u seriji "Žica" i horor hitovima. Svaki od ovih odlazaka ostavio je jedinstven ožiljak na srcu kulture, ali i vječni trag u djelima koja nastavljaju inspirirati, tješiti i pomicati granice.