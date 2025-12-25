Naši Portali
Sretan Božić!
Prva polnoćka u Zagrebačkoj katedrali nakon potresa
u ožujku 2026.

'Peaky Blinders' se vraćaju: Objavljen je trailer za film, ali Tommy Shelby više nije onaj stari

Peaky Blinders
IMDb
VL
Autor
vecernji.hr
25.12.2025.
u 12:12

Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" premijerno će stići u odabrana kina 6. ožujka 2026., dolazak na Netflix zakazan je za 20. ožujka 2026., a glumačku postavu, uz Murphyja, čine Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo i Stephen Graham

Netflix je objavio napeti teaser-trailer za dugoočekivani film "Peaky Blinders: The Immortal Man", potvrdivši povratak Cilliana Murphyja u ulozi Tommyja Shelbyja i njegove birminghamske bande. Prve snimke, objavljene na Badnjak, označavaju dolazak prvog filmskog poglavlja nakon šest iznimno uspješnih sezona serije. Prožet atmosferom koju obožavatelji poznaju i vole, trailer prikazuje Shelbyja kako luta šumom, grobljem i svojim domom, dok se u pozadini čuje glas koji postavlja pitanje: "Što se uopće dogodilo s Tommyjem Shelbyjem?"

Dok odjekuje zvono telefona, na ekranu se munjevitom brzinom izmjenjuju scene, od kojih su neke nasilne, krvave ili aludiraju na prisutnost nacista. U trenutku kada Shelby odgovara: "Ja više nisam taj čovjek", slijedi novi niz prizora koji prikazuju eksploziju goleme zgrade, crveni šal prebačen preko nadgrobnog spomenika i novčić koji se vrti. Tada drugi glas govori Shelbyju: "Moraš se vratiti", na što on snažno udara rukama o stol. Taj potez pokreće još više scena, ovaj put s brzim rafalom iz strojnice, džepnim satom, gorućim fotografijama i kratkim pojavljivanjem glumca Barryja Keoghana.

Iako jednominutni teaser-trailer ne otkriva mnogo o samoj radnji, prepun je slika koje bi obožavatelji serije mogli prepoznati i o kojima će zasigurno nagađati. Radnja samog filma, kako prenosi The Hollywood Reporter, smještena je u Birmingham 1940. godine, usred Drugog svjetskog rata, a Shelby je izvučen iz samonametnutog egzila koji je odabrao na kraju šeste sezone. Budući da su mu obitelj i domovina u opasnosti, jednako brutalni i karizmatični vođa bande suočit će se sa svojim najvećim i najrazornijim obračunom, boreći se s vlastitim demonima dok odlučuje hoće li se suočiti sa svojim nasljeđem ili ga spaliti do temelja.

U razgovoru za Netflixov Tudum, Murphy je progovorio o svojoj odluci da se vrati ulozi Shelbyja, nakon što je njegov lik dobio vrlo cijenjen završetak u seriji. "Čini se da Tommy Shelby još nije završio sa mnom", rekao je Murphy. "Veliko je zadovoljstvo ponovno surađivati sa Stevenom Knightom i Tomom Harperom na filmskoj verziji Peaky Blindersa. Ovo je film za obožavatelje."

Tvorac serije Steven Knight dodao je svoje viđenje nadolazećeg filma. "Zemlja je u ratu, pa su, naravno, i naši Peaky Blindersi u ratu", rekao je Knight za Netflix. "Bit će to eksplozivno poglavlje u priči o Peaky Blindersima. Bez ikakvih kočnica."

Uz Knighta se vraća i redatelj Tom Harper, a glumačku postavu, uz Murphyja, čine Barry Keoghan, Rebecca Ferguson, Tim Roth, Sophie Rundle, Ned Dennehy, Packy Lee, Ian Peck, Jay Lycurgo i Stephen Graham. Film "Peaky Blinders: The Immortal Man" premijerno će stići u odabrana kina 6. ožujka 2026., dok je dolazak na Netflix zakazan za 20. ožujka 2026.

Ključne riječi
kultura trailer Cillian Murphy netflix film serija Peaky Blinders

