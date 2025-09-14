Naši Portali
15. komedija fest

Među ovogodišnjim predstavama ima i onih koje nadmašuju profesionalne produkcije

15. Komedija Fest
Bjelovarsko kazalište/Facebook
VL
Autor
Hina
14.09.2025.
u 13:15

Festival će 17. rujna otvoriti predstava "Prodani dedek" Pučkog kazališta Ogranka seljačke sloge Buševec u Domu kulture, a na programu su i komedija "I to ti je život" Amaterskog kazališta ZamKA iz Zeline, "Stipanova princeza" HKC-a, "Bunjevačko kolo" iz Subotice te "Buba u uhu" Pozorišta Malo Crniće iz Malog Crnića

Međunarodni festival najboljih amaterskih komedija, 15. Komedija fest održat će se u Bjelovaru od 17. do 28. rujna, a program obuhvaća deset predstava amaterskih kazališta iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine te dvije predstave za djecu, rekla je voditeljica Bjelovarskog kazališta Maja Margareta Fabičević.

Festival će 17. rujna otvoriti predstava "Prodani dedek" Pučkog kazališta Ogranka seljačke sloge Buševec u Domu kulture, a na programu su i komedija "I to ti je život" Amaterskog kazališta ZamKA iz Zeline, "Stipanova princeza" HKC-a, "Bunjevačko kolo" iz Subotice te "Buba u uhu" Pozorišta Malo Crniće iz Malog Crnića.

Satiričko kazalište Slavonski brod predstavit će "Ljubav na prvi pogled", Dramska udruga Kaj iz Zaboka izvest će "Ringišpil života", a Pučka scena hrvatske čitaonice Hercegovac prikazat će "Kidaj od svoje žene". Gradsko kazalište mladih iz Viteza predstavit će se s "Tartuffeom", dok će Kazališna družina Kolarin iz Dubrovnika izvesti "Nered u redu letenja", a za djecu su pripremljene dvije predstave - Dječje gradsko kazalište Čakovec izvest će predstavu "Luckasti klauni", a Gradsko kazalište mladih Vitez iz BiH "Pepeljugu". Festival će zatvoriti predstava "Kajbare" Mladena Medka Gage, nakon čega slijedi dodjela priznanja i nagrada.

"Selekcija je bila vrlo zahtjevna jer je kazališni amaterizam sve kvalitetniji. Amateri se sve više educiraju, surađuju s profesionalnim redateljima i iz godine u godinu podižu ljestvicu. Mogu sa sigurnošću reći da među ovogodišnjim predstavama ima i onih koje nadmašuju profesionalne produkcije", naglasila je Fabičević.

Ključne riječi
amatersko kazalište kazalište komedija fest predstava

