Strip 'Brick Bradford' crtao je Clarence Gray, no naše posljednje nastavke nacrtao je proslavljeni umjetnik Andrije Maurović

Velik uspjeh Bucka Rogersa početkom tridesetih godina prošlog stoljeća pokazao je koliko su širokoj publici privlačne znanstvenofantastične teme u stripu. Velika distributerska agencija King Features Syndicate novinskog magnata Randolpha Hearsta i sama je poželjela pratiti taj trend. Prvi pokušaj bio je s Brickom Bradfordom. Taj je strip s dnevnim pasicama započet 1933. godine u okviru Central Press Associationa, male podružnice Kinga, s pristojnim iako ne spektakularnim uspjehom u nekoliko novina.

Izvorno Brick je zamišljen kao zrakoplovni strip, pilot pustolov istraživač koji se suočava s opasnim situacijama u dalekim i egzotičnim krajevima, od istraživanja podvodnog grada u Andama do borbi u Aziji sa sektom Assassina koji žele zavladati svijetom. Nedugo poslije početka Brick će se otputiti i u svemirska prostranstva. Autor scenarija bio je iskusni novinar William Ritt, a crtač Clarence Gray. Rittove priče pune su intriga, složenih zapleta i napetosti, a Gray ih je oslikavao s primjerenom živošću i atmosferom tajanstvenosti koristeći jednostavne crteže s punim tamnim plohama i svjetlinama bez puno tekstura. Posebno su u stripu dojmljive akcijske sekvence prikazane filmskim načinom s međufazama radnje, raščlanjivanjem akcije i dugim panoramskim scenama bez ikakvog dijaloga i teksta, posebno prizori borbi i noćne scene.

Početni uspjeh i sve veća popularnost stripa omogućili su u studenom 1934. da uz dnevne pasice počnu izlaziti i nezavisne priče u nedjeljnim stranicama istih autora. Na većem prostoru cijele stranice Clarence Gray mogao je pokazati svu svoju crtačku vještinu i sklonost spektakularnim prizorima. Uz pomoć Rittovih mitoloških priča uveo je Bricka u egzotične ambijente futurističkih gradova i praiskonskih džungli koje nastanjuju zaboravljene rase i mitska čudovišta. Taj svijet Gray je prikazao s atmosferom mistike, jeze, poganskih rituala i običaja.

Uvođenjem “kronosfere” (The Time Top, ideja vremeplova preuzeta iz H. G.Wellsova romana “Vremenski stroj”) omogućili su Bricku putovanje kroz eone vremena, od prapovijesti do daleke budućnosti. Vremeplov je omogućio Bricku i suradnicima putovanje u mikro svijet i makro svemir, u prošlost ili budućnost, definitivno učvršćujući status Bricka Bradforda kao klasičnoga znanstvenofantastičnog stripa. To je Clarenceu Grayu još više dalo priliku za maštovito oslikavanje hipertehnoloških procesa i futuristički naprednih zajednica, pa do nerazvijenih civilizacija s njihovim primitivnim ritualima. U tomu je Brick Bradford možebitni preteča brojnih superheroja i dalekih svemira u kojima djeluju koji će prevladati svijetom stripa u drugoj polovini dvadesetog stoljeća.

Brick Bradford je u svakom pogledu tradicionalan lik, bio je usamljeni strip-pustolov, bez stalnih suradnika i bez stalnog pratećeg ženskog lika. Njegovi prijatelji i dionici njegovih pustolovina bili su slučajni partneri, uglavnom znanstvenici kao Kalla Kopak (u dnevnom stripu) i Horatio Southern (u nedjeljnom serijalu) s kojima je povremeno odlazio na svoja daleka egzotična putovanja. June Salisbury, kći znanstvenika profesora Salisburyja, bila je najdugovječnija Brickova suputnica uz mnoge druge povremene ljubavi iz budućnosti i prošlosti, kao primjerice majanska princeza ili galaktička kraljica.

.. Foto: Arhiva

Ritt i Gray doveli su svog junaka u dodir s narodima i civilizacijama koje su nestale prije nekoliko stoljeća ili se tek trebaju pojaviti. Poslije putovanja u središte Zemlje, suočavanja s čudovištima i narodima najneobičnijih vrsta, počeo je dugotrajniji ciklus pustolovina u vremenu koji će ga voditi iz budućnosti u prošlost i obrnuto. Izmjena neobičnih pustolovina punih mašte osvojila je čitatelje i osigurala dugogodišnju naklonost publike u nekoliko naraštaja.

Tijekom Drugog svjetskog rata Brick Bradford bio je jedan od rijetkih američkih pustolovnih stripova koji se nije referirao na događaje iz rata. Nedjeljni serijal posvećen je raznim istraživačkim pustolovinama, a tjedne pasice pratile su našeg junaka na beskrajno dugom putovanju, s početkom u 1940. na Antarktici i završetkom na Mjesecu 1946. godine. Poslije rata Ritt je prestao pisati scenarije, cjelokupan posao preuzeo je Clarence Gray. Epizode više nisu bile duge kao u prethodnom razdoblju, priče su bile sažetije. Paul Norris, Grayev suradnik na stripu, 1952. preuzima dnevne nastavke, a 1956. nastavit će crtati i nedjeljni serijal. Iako nije imao Grayevu crtačku vještinu, najviše zahvaljujući odličnim scenarijima strip je zadržao privlačnost i distribuiran je sve do 1987. godine u obje verzije. Obustavljen je izgubivši početnu svježinu i posebnost u poplavi brojnih novih sličnih strip-koncepata.

Danas gotovo zaboravljen junak stripa, Brick Bradford jedan je od najdugovječnijih pustolovnih strip-serijala, vrlo popularan diljem svijeta i objavljivan u brojnim magazinima, iako ne uvijek pod svojim izvornim imenom. Tako je u Italiji Brick bio Guido Ventura i Marco Spada. U Francuskoj nazvali su ga Luc Bradefor. U Grčkoj je objavljen pod nazivom Ethnos, a u Švedskoj Tom Trick. U Srbiji je objavljivan u Mikijevom carstvu i Plavom zabavniku pod imenom Gordon Velš. Razlog je bio to što je u konkurentskom magazinu Mika Mišu strip objavljen pod pravim naslovom Brick Bradford. Prije i poslije rata Brick Bradford objavljen je u Politikinom zabavniku i Eks almanahu.

U hrvatskom tisku Brick Bradford objavljen je u Oku (1936./37.), Hrvatskom listu iz Osijeka (1937.), u časopisu za strip-romane Novi strip, Osijek (devet sveski 1937.), dnevniku Novosti (1938./39.), ilustriranom tjedniku Svijet 7 dana, a poslije rata u Miki stripu (1954.), VUS-u (1956.) i Plavom vjesniku (1954. i 1967./68.).

U dnevnom listu Novosti u nastavcima je 1938. izlazio strip Brick Bradford, epizoda “Tvrđava strave i užasa”. Epizoda je vrlo dugotrajna, ulazi u drugu godinu, 1939., uredništvo donosi odluku da strip treba završiti skraćivanjem. Zadatak dobiva Andrija Maurović, koji je u Novostima objavio već nekoliko stripova. I tako je završne nastavke 6., 7. i 8. veljače 1939. nacrtao proslavljeni hrvatski umjetnik. Nastavci nisu potpisani, ali Maurovićev stil i usporedivi detalji opravdavaju ovakvu atribuciju s velikom sigurnošću.