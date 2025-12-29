Gregory Porter i Zagrebačka filharmonija rasprodali koncert mjesec dana prije održavanja!

Rasprodan je koncert Gregoryja Portera i Zagrebačke filharmonije u KD Vatroslava Lisinskog! Do koncerta ima još nešto manje od mjesec dana – održat će se 23. siječnja 2026. Da će koncert biti ranije rasprodan, dalo se naslutiti po ogromnom interesu nakon prve najave, baš kao i po hvalospjevima nakon prošlogodišnjeg rasprodanog koncerta u kinu SC.

U ekskluzivnom razgovoru za Večernji list, Gregory Porter nije skrivao oduševljenje zbog nastupa s Filharmonijom i među ostalim je izjavio:

Mislim da postoji želja u mom nastupu i u mojoj predstavi da ljude uvedem u svoj svijet, a i da sebe i svoj bend uvedem u njihov svijet. Louis Armstrong je glazbenike, jazz glazbenike, ljude koji putuju svijetom nazvao ambasadorima. I sviđa mi se to. Možda smo kulturni ambasadori. Iskreno, radim glazbu iz afroameričke kulture, iz onoga što Afroamerikanci jesu, a mi smo ljudi puni ljubavi. To želim izraziti u našoj glazbi. A ovo je protuteža svemu ostalom što se govori o nama.

Novi aranžmani za izvedbe sa Zagrebačkom filharmonijom

Do sada smo karizmatičnog Gregoryja Portera u Hrvatskoj slušali s njegovim bandom, a 23. siječnja 2026. će im se na velikom otvaranju 17. Zagreb jazz festivala pridružiti i Zagrebačka filharmonija! Porterove tople i osjećajne izvedbe zaživjet će u novim aranžmanima jer će ih upotpuniti virtuozi iz Zagrebačke filharmonije.

Gregory Porter je vodeći pjevač na današnjoj jazz i soul sceni, ali ujedno i glumac, skladatelj i pjesnik. Dvorane u kojima nastupa pretvara u hram američke glazbe. Prije svega zahvaljujući snažnom, prepoznatljivom, baršunastom baritonu. Oslanja se na korijene, ali ima i inovativan pristup. Za sebe kaže da je empatičan, skroman i jak.

U Porterovoj se glazbi čuju odjeci raznih žanrova afroameričke glazbe: jazz, R&B, blues, gospel, soul. Naime još kao dijete bio je u izravnom doticaju s radnim pjesmama i bluesom slušajući pjesme svojih roditelja i rođaka te gospelom koji je sa svojom majkom pjevao u crkvi. Njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom s objavljivanjem njegova prva dva albuma - Water (2010.) i Be Good (2012.) - oba su dobili nominacije za GRAMMY.

2013. objavio je svoj prvi album „Liquid Spirit“ za Blue Note koji je brzo prerastao u globalni fenomen, prodavši više od milijun albuma i donijevši Porteru prvu nagradu Grammy, a NPR ga je proglasio „sljedećim velikim američkim jazz pjevačem“.

Osvojio je niz nagrada i priznanja, između ostalog 2 Grammyja (i 8 nominacija). Međunarodna Udruga jazz novinara i časopis DownBeat više su ga puta proglasili najboljim jazz pjevačem na svijetu. Po glasovima 251 kritičara u kolovoškom broju uglednog časopisa DownBeat, Gregory Porter je bio #4 na listi najboljih muških pjevača.

Izvodi skladbe drugih autora, ali je i autor većine skladbi i tekstova koje izvodi. Tijekom dvadesetogodišnje karijere napisao je niz hitova, primjerice “Hey Laura”, “Liquid Spirit”, “If Love is Overrated”, “Musical Genocide”, “Mister Holland”...

U nekima od tih djela bavi se socijalnim i političkim, društveno angažiranim temama, kroz njih progovara o nepravdi i društvenim anomalijama. Sjajan primjer iskaza poštovanja prema radnim pjesmama, pak, donosi u izvedbi skladbe “Work Song” poznatog jazz standarda trubača i kornetista Nata Adderleyja za koji je sam napisao tekst i koji je prilagodio svojoj osobnosti.

2023. je oduševio prvim božićnim albumom „Christmas Wish“, koji uključuje izbor tradicionalnih klasika, kao i tri originalne pjesme.

Ove je godine objavio kompilaciju „The Heat Is On“.

17. Zagreb Jazz Festival se održava uz potporu Grada Zagreba i Turističke zajednice Grada Zagreba u suradnji s Večernjim listom.